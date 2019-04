Rund 1000 Euro Schaden durch Schmiererei

Ein Schmierfink war in Weßling unterwegs.

Weßling – Ein Unbekannter hat am Uferweg in Weßling eine Grundstücksmauer beschmiert und damit rund 1000 Euro Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, sprühte er auf die Mauer, die sich im Übergang an das Alzheimergassl neben dem Fußweg am See befindet, mit dunkelgrüner Farbe in Großbuchstaben Begriffe wie „TONIC“, „TONIO“ „ALZENPOWER“ und „GTO“ auf die Wand. Vom Stil her dürften alle Zeichen von der gleichen Person angebracht worden sein, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass der Sprüher im Zeitraum von Mittwoch, 17. April, 11 Uhr, und Freitag, 19. April, 9 Uhr, aktiv war. Zeugen werden gebeten, sich unter (0 81 52) 9 30 20 zu melden.