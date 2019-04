Stehende Ovationen und Blumen: CSU mit perfekter Wachablösung

Christina Mörtl-Diemer ist neue Vorsitzende der Weßlinger CSU. In der Ortshauptversammlung am Montagabend wählten die Mitglieder die 55-Jährige einstimmig zur Nachfolgerin von Andreas Lechermann. Der wiederum unterstützt sie nun als Stellvertreter.

Weßling – So harmonisch kann ein Personalwechsel ablaufen: Weßlings CSU hat am Montagabend eine neue Vorsitzende gewählt – die bisherige erste Stellvertreterin Christina Mörtl-Diemer (55) übernimmt das Amt von Andreas Lechermann. Der 33-Jährige wiederum arbeitet künftig als stellvertretender Vorsitzender mit. Die Ergebnisse der 16 stimmberechtigten Mitglieder bei der Ortshauptversammlung im Gasthof „Il Plonner“ in Oberpfaffenhofen fielen einstimmig aus.

Stehende Ovationen für Lechermann, ein Blumenstrauß für Mörtl-Diemer – was für ein Gegensatz zur CSU in der Nachbargemeinde Seefeld. Die hatte ihrer langjährigen Vorsitzenden Doris Kramp-Cichon vor einigen Wochen im Rahmen einer Kampfabstimmung unangekündigt den Stuhl vor die Tür gesetzt.

Ganz anders in Weßling. Sieben Jahre lang hatte Lechermann den etwa 40 Mitglieder starken Ortsverband als Vorsitzender geführt. Zuletzt merkte er aber immer wieder, dass die Zeit zu kurz ist für sein ehrenamtliches Engagement. Gemeinderat in Weßling, Kreisrat, Mitglied in diversen Ausschüssen, Gauschützenmeister – „ich hatte zuletzt 250 bis 300 Termine im Jahr“, berichtet Lechermann dem Starnberger Merkur. Und das ohne seinen Beruf als Gas- und Wasserinstallateur.

„Mein erster Gedanke war, ganz im Vorstand aufzuhören“, sagt er. Dann habe ihn Christina Mörtl-Diemer aber nachhaltig gebeten, als ihr Stellvertreter weiterzumachen. Lechermann sagte zu. „Damit kann ich ihr ein wenig der Last abnehmen“, sagt er. Schließlich stehen vor allem mit der Kommunalwahl 2020 wichtige Weichenstellungen bevor. Er habe sein Amt „mit Stolz“ zur Verfügung gestellt, sagt Lechermann. Der Ortsverband besteche durch Geschlossenheit, die Mitgliederzahl sei relativ stabil. „Ich habe wohl nicht viel verkehrt gemacht, wenn die meisten sagen: Schade, dass du aufhörst.“

Christina Mörtl-Diemer will den eingeschlagenen Weg weitergehen. „Transparenz und Bürgerbeteiligung“ seien ihr sehr wichtig, sagt sie und nennt das Dauerthema Hauptstraße als Beispiel. „Die Politik sollte interessierte Bürger von Anfang an ins Boot holen“ – und nicht vor vollendete Tatsachen stellen. „Wir werden bei diesen Themen dran bleiben“, verspricht sie. Darüber hinaus will die Vorsitzende, die als selbstständige Personalberaterin arbeitet, „auch unkonventionelle Ideen“ verfolgen. Die Vergabe einer Masterarbeit für ein Mobilitätskonzept für den westlichen Landkreis nennt sie als Beispiel.

Ob sie 2020 auch für den Gemeinderat kandidieren will, lässt Mörtl-Diemer derzeit noch offen – ebenso wie die Überlegungen der Weßlinger CSU hinsichtlich der Bürgermeisterwahl. „Wir werden uns nach den Sommerferien zusammensetzen, eine Liste zusammenstellen und auch über einen Bürgermeisterkandidaten reden“, sagt sie. „Es gibt im Moment definitiv keinen Namen.“

Die gibt es dafür umso mehr im neuen Vorstand. Ihm gehören neben Mörtl-Diemer und Lechermann an: Regina Wittmann als weitere stellvertretende Vorsitzende, Alexandra Aenishänslin als Schatzmeisterin, Florian Pfisterer als Schriftführer sowie Simon Pfisterer, Felix Wittmann, Ralf Brenner, Lorenz Schmid und Maximilian Betz als Beisitzer. ps