Von Legionellen, Wahlhelfern und Wasserzählern

Weßling – Elektronische und mechanische Wasserzähler, Investitionen in die Sporthalle sowie ein Aufruf für Wahlhelfer für die Kommunalwahl: Kämmerer Sebastian Görlitz legte dem Weßlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Bericht aus der Verwaltung vor, den er zwei Mal jährlich verfasst.

„Aktuell haben wir ungefähr 1200 Briefwähler“, verkündete der Kämmerer angesichts der Europawahl an diesem Sonntag. Das sind knapp 500 mehr als bei der Wahl 2014. „Als Wahlhelfer haben sich 56 Personen freiwillig zur Verfügung gestellt“, so Görlitz. Er packte die Gelegenheit beim Schopf, um Bürger aufzufordern, sich jetzt schon als Wahlhelfer für die Kommunalwahl 2020 zu melden.

Bezüglich des Finanzhaushaltes stehen bis dato noch keine außerordentlichen Ein- und Ausgaben an. „In welche Richtung sich der Haushalt tatsächlich entwickelt, lässt sich erst in den kommenden Wochen und Monaten beurteilen“, erklärte Görlitz und wies auf die Wahrscheinlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung hin. Sie könnte „aufgrund der notwendigen Deckung des hohen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen“ notwendig werden.

Derweil habe sich die Aufregung über die elektronischen Wasserzähler in Weßling gelegt, berichtete Görlitz. „Sie werden ausschließlich in Zählerschächten und unbewohnten Liegenschaften eingebaut“, zitierte er die gleichlautende Entscheidung des Gremiums (wir berichteten). Hohe Kosten seien damit bislang für die Gemeinde nicht entstanden.

Rund 20 000 Euro Instandhaltungskosten entstanden hingegen in der Sporthalle für den Einbau einer Wasserenthärtungs- und Dosieranlage sowie eines neuen Wärmetauschers. Außerdem seien zwei automatische Spülautomaten in der Dusche eingebaut worden. Durch die regelmäßige Spülung erhoffe man sich, das Aufkommen von Legionellen zu verhindern, die heuer ein Problem waren.

