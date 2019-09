Willkommen, Pfarrer Thomas Ruf

Die Pfarreiengemeinschaft Weßling hat einen neuen Pfarrer. Am Sonntag wurde dies gefeiert.

Oberpfaffenhofen – „Ich bin bereit“ – so antworten die Weihekandidaten bei der Priesterweihe. Dabei versprechen die Pfarrer unter anderem, ihre Gemeinden umsichtig zu leiten, Armen und Kranken beizustehen und die Sakramente ehrfürchtig zu feiern. Dieses Versprechen bestätigte der neue Pfarrer Thomas Ruf am Sonntag bei seiner Amtseinführung in Oberpfaffenhofen.

Die Bänke der Heilig Kreuz-Kirche in Oberpfaffenhofen waren bis zum letzten Platz besetzt. „Die meisten von Ihnen sind heute nicht gekommen, um das Patrozinium zu feiern, sondern um bei der Einführung Ihres neuen Pfarrers dabei zu sein“, vermutete Prodekan Simon Rapp. Neben ihm waren auch ein Diakon und die Priester des Dekanats bei dem feierlichen Gottesdienst dabei. Rapp stellte Thomas Ruf seiner neuen Gemeinde vor – für den 36-Jährigen ist es die erste Arbeitsstelle als Pfarrer.

Nach dem Realschulabschluss absolvierte Ruf, der in Rain am Lech aufgewachsen ist, zunächst eine Ausbildung zum Finanzwirt. Als „Spätberufener“ holte er sein Abitur nach, studierte Theologie und war in mehreren Gemeinden als Kaplan tätig. Er bringe also „viele unterschiedliche Erfahrungen aus kirchlichen und nicht kirchlichen Arbeitsfeldern mit“, fasste Prodekan Rapp zusammen.

Die erste Predigt als Pfarrer sei auch für ihn selbst etwas ganz Besonderes, so Ruf. „Ich wurde sehr herzlich hier in die Gemeinde aufgenommen“, sagte er und erzählte von zahlreichen guten Begegnungen. „Ich muss in mein neues Amt mit allen großen Aufgaben hineinwachsen.“ Er freue sich auf seine verantwortungsvolle, vielseitige und schöne Rolle als Priester.

Eine handgefertigte Kerze wurde Pfarrer Thomas Ruf vom Pastoralratsvorsitzenden Florian von Deym übergeben. Darauf abgebildet sind alle elf Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Weßling, zu der Oberpfaffenhofen, Weßling, Hochstadt, Oberbrunn und Unterbrunn gehören.

„Auf mich macht Pfarrer Ruf einen sehr respektvollen Eindruck. Er begegnet seinem neuen Amt als Pfarrer mit Ehrfurcht. Außerdem geht er auf die Leute zu und bringt sich ein, und das alles in einer positiven Art und Weise“, meinte der Pastoralratsvorsitzende. „Ich wünsche ihm, dass er alle Aufgaben in der Kirche und auch in der Seelsorge gut erfüllen wird.“ Er habe das Gefühl, Thomas Ruf komme bei den Menschen äußerst positiv an.

In der Tat schlägt dem 37-jährigen Nachfolger von Dekan Anton Brandstetter überall Sympathie entgegen, „Pfarrer Ruf wirkt auf mich sehr sympathisch, seine Amtseinführung war eine tolle Feier“, schildert Georg Müller aus Hochstadt seinen ersten Eindruck. Auch die Kirchenmusikerin der Pfarreigemeinschaft, Ingrid Plomer, ist sehr zufrieden: „Er nimmt sich Zeit für Gespräche und ist offen. Ich hoffe, dass er sich hier gut einlebt.“

Rufs Vorgänger Anton Brandstetter war 22 Jahre Pfarrer in Weßling. Der 55-Jährige hat die Gemeinde auf eigenen Wunsch verlassen und wirkt in Zukunft in Baindlkirch im Landkreis Aichach-Fridberg (wir berichteten).

Annkathrin Stich