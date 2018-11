Chinaseuche im Landkreis Starnberg ausgebrochen: Kaninchen sterben wie die Fliegen

In einem Kaninchenstall in Weßling ist die Chinaseuche ausgebrochen. Mehrere Tiere sind daran bereits gestorben. Die Krankheit kommt wie aus dem Nichts.

Landkreis – Infizierte Kaninchen sterben „perakut“, wie die Fachleute es nennen. Das heißt, sie verenden binnen 24 Stunden ohne vorherige Krankheitszeichen, bluten vielleicht nur ein bisschen aus der Nase: In einem Kaninchenstall in Weßling ist die Chinaseuche ausgebrochen. Das Veterinäramt in Starnberg empfiehlt allen Kaninchen-Haltern, ihre Tiere zu impfen.

Der Krankheitserreger mit dem Namen RHDV (Rabbit Haemorrhagic Disease) ist 1984 erstmals in China aufgetreten – „und seit ein paar Jahren auch bei uns immer wieder ein Thema“, wie Dr. Johannes März vom Veterinäramt Starnberg erklärt. Über die Jahre sei das Virus allerdings immer aggressiver und resistenter geworden. Das heißt, der Erreger wird auch über Hände, Gegenstände, Futter, Mücken und Fliegen übertragen, selbst der Löwenzahn von der Wiese kann gefährlich werden, wenn ein erkranktes Wildkaninchen zuvor an ihm genascht hat. Meldepflichtig ist die Seuche nicht – wohl auch, weil es keine Kaninchenmast bei uns gibt wie etwa in Frankreich.

Chinaseuche im Landkreis Starnberg: Ist ein Tier von dem Virus befallen, gibt es keine Hilfe mehr

Die Kaninchen sterben an inneren Blutungen. „Das einzige Mittel ist vorab die Impfung“, sagt März. Entdeckt wurde das Virus am vergangenen Montag von Mitarbeitern des Tiergesundheitszentrums 5-Seenland in Weßling. Sie hatten den Kadaver eines Kaninchens im Labor untersuchen lassen. In dem Privatstall mit 25 Tieren seien mittlerweile neun tote Kaninchen zu beklagen, teilte eine Mitarbeiterin der Praxis am Freitag auf Anfrage mit. Ein Tier, das am Vorabend noch munter gewesen sei, „habe ich gerade einschläfern müssen“. Die Inkubationszeit sei relativ kurz, „das macht das Virus auch so tückisch“. Die Praxis warnt auf ihrer Internetseite vor der Seuche, hat die umliegenden Praxen verständigt und spricht ebenfalls eine Impfempfehlung aus.

Damit ist es aber nicht getan. „Wer Tierschutz ernst nimmt, vergräbt die Tiere nicht im Garten, sondern bringt sie zum Tierarzt“, so die Tierärztin des Tiergesundheitszentrums 5-Seenland weiter. Denn das Virus sei so resistent, dass es über Jahre im Erdreich überlebe und weitere Tiere infiziere.

hvp

