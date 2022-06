„Der Kitt der Gesellschaft“: Ehrenamtstag in Weßling

Und noch eine Kiste obendrauf: Der Turmbau zu Oberpfaffenhofen, angeboten von der Freiwilligen Feuerwehr Weßling, war eine der Attraktionen beim ersten Ehrenamtstag in der Gemeinde.

zahlreiche Aktionen

23 teilnehmende Vereine und zahlreiche Besucher: In Weßling fand am Samstag der erste Ehrenamtstag statt. Bürgermeister Michael Sturm lobte das Engagement als „Rückgrat der Ortsteile“, Landrat Stefan Frey sprach vom „Kitt der Gesellschaft“.

Weßling – Der erste Ehrenamtstag der Gemeinde Weßling am Samstag war nicht zu überhören. Mit Böllerschüssen der Aubachschützen Hochstadt startete der Tag gut hörbar in der ganzen Gemeinde. Der Wirtschaftskreis Weßling veranstaltete erstmalig den Ehrenamtstag. Unter dem Motto „Lieber aktiv im Verein, als allein daheim“ präsentierten sich 23 Vereine und zeigten, wo und wie Ehrenamtliche mitwirken können. Das Ziel der ganztätigen Veranstaltung war die Vernetzung von Engagierten, die Vorstellung von Projekten und die Gewinnung von Mitgliedern.

Unter knallblauem Himmel fand die Veranstaltung auf der grünen Wiese des Sportplatzes beim Vereinsheim Oberpfaffenhofen und in dessen Vereinsgebäude statt. Jedes Fleckchen wurde für Aktionen, Ausstellungen und Stände genutzt. Im Zentrum auf der Wiese hatte sich ein großer Kran der Freiwilligen Feuerwehr Weßling platziert. An einer Leine gesichert, erklommen im Minutentakt große und kleine Besucher einen sich immer höher auftürmenden roten Kistenturm, bis er unter ihnen zusammenbrach und sie wieder herabgelassen wurden.

Überhaupt hatte sich die Feuerwehr besonders gut aufgestellt, um neue Mitglieder zu werben. Die Jugendfeuerwehr Oberpfaffenhofen residierte in Mannschaftsstärke von mindestens einem Dutzend unter einem großen, roten, offenen Zelt und demonstrierte Teamgeist, Tatkraft und Freude am Einsatz. Lukas Wastian (17), Emil Kamm und Eva Fries (beide 15) fanden übereinstimmend, dass „die coole Gemeinschaft, bei Einsätzen dabei sein und tolle Ausflüge unternehmen“ nur einige der Gründe sind, warum es bei der Jugendfeuerwehr Spaß macht.

Ehrenamt ist sinnstiftend, macht Freude, ist aber auch herausfordernd und oft schwer auszuhalten. Das zeigte der Vortrag von Barbara Sturm von der Notfallseelsorge Starnberg im Bistum Augsburg. Die Helferinnen betreuen Menschen, die plötzlich und unerwartet mit dem Tod konfrontiert werden – an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Das können Todesfälle in Form von Suiziden, Amokläufen und Unfällen, aber auch im häuslichen Umfeld sein. „Die Schutzmechanismen der Angehörigen funktionieren dann nicht mehr“, erklärte Sturm. „Das ist Erste Hilfe an der Seele nach dem Motto ‚Hingehen-Dasein-Aushalten‘.“

Die Nachbarschaftshilfe, der Frauenbund, der Schützenverein, der Sportclub, der Förderverein Waldkindergarten Waldwichtel Hochstadt, die First Responder, der Männergesangverein, die Gemeinderäte, der Verein für Betreuungen im Landkreis Starnberg – insgesamt 23 Vereine waren mit Ständen, Mitmachaktionen, Informations- und Unterhaltungsangeboten vertreten.

Carola Petrone vom Wirtschaftskreis Weßling dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Mitwirken. „Es ist mir eine große Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten“, sagte sie. Weßlings Bürgermeister Michael Sturm bezeichnete die Vereine „als das Rückgrat der Ortsteile“. Landrat Stefan Frey nannte ehrenamtliches Engagement „den Kitt der Gesellschaft“. Er stellte fest, dass „wir wegen den Folgen des Ukrainekriegs den Gürtel enger schnallen und uns engagieren müssen – und nicht aufrechnen.“ Juliane Daum