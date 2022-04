Schlagkräftig raus aus Corona

Von: Andrea Gräpel

Beförderte und Geehrte der Feuerwehr Oberpfaffenhofen (v.l.): Norbert Binder, Dominik Geiling, Daniele D’Auria, Thomas Wastian, Lukas Wastian, Jan Kohler, Hans Pentenrieder, Wolfgang Wastian, Sebastian Spiegl, Georg Gruber, Horst-Benjamin Sperling, Georg Schuster, Otto Heinz, Adolf Stoiber, Franz Becker, Adolf Binder, Erwin Neubauer, Hans Peter und Mathias Hierholzer. © Dagmar Rutt

Kinder, Jugendliche, Quereinsteiger – die Freiwillige Feuerwehr Oberpfaffenhofen durfte sich im Corona-Jahr 2021 über regen Zulauf freuen. Bei der Jahresversammlung am Wochenende gab es überdies eine Vielzahl Ehrungen und Beförderungen.

Oberpfaffenhofen – Bezeichnend für das Jahr 2021 war für Oberpfaffenhofens Kommandant Christian Schlosser, dass die Zahl der Einsätze wegen Brandmeldeanlagen merkbar zurückgegangen ist. Das sei der technischen Weiterentwicklung, aber wohl vor allem der Homeoffice-Pflicht geschuldet. „Das haben wir deutlich gemerkt“, sagt er. Allein im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das zum Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Oberpfaffenhofen gehört, hingen mehr als 35 000 dieser Brandmelder. Gleichwohl mussten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute auch im vergangenen Jahr 19-mal deswegen ausrücken.

Die Mehrzahl der Einsätze konzentriert sich in Oberpfaffenhofen auch aufgrund der Nähe zur Autobahn aber auf technische Hilfeleistungen. Insgesamt waren dies 41, „davon 25-mal wegen Verkehrsunfällen auf der Autobahn“, so Schlosser. Seit Anfang 2021 verfügt die Ortsfeuerwehr über eine Drohne, für die es in den Reihen der Oberpfaffenhofener Feuerwehrleute mittlerweile 18 Piloten gibt, die gerne unterstützend im Landkreis angefordert werden. Sei es auf der Suche nach Glutnestern bei Dachstuhlbränden oder auch nach Personen wie bei einem Unfall in Feldafing, als von sieben Insassen fünf abgängig waren. „Wir haben alles gefunden, nur die Personen nicht“, sagt Schlosser und fügt hinzu: „Zum Glück.“ Denn dann wäre zu befürchten gewesen, dass sie schwerer verletzt gewesen seien. So aber liefen sie quasi der Polizei in die Arme und konnten medizinisch schnell versorgt werden.

Untergegangenen Schwimmer aus Weßlinger See gerettet

Obwohl in Oberpfaffenhofen gar kein First-Responder im Einsatz ist, konnten die Kameraden im Juni vergangenen Jahres einen Schwimmer aus dem Wasser ziehen und retten, der im Weßlinger See untergegangen war. „Das war Zufall“, erzählt Schlosser. „Wir wurden gerufen, weil wir gerade auf Bewegungsfahrt waren, und wir hatten zwei ausgebildete Sanitäter dabei.“ Defibrillator und Notfallrucksack gehörten ohnehin an Bord eines jeden Fahrzeugs.

82 Einsätze im Jahr 2021

Insgesamt kam Schlossers Truppe auf 82 Einsätze. Dafür stehen ihm 73 Aktive zur Verfügung – sechs davon kamen 2021 als Quereinsteiger dazu. Auch die Jugendfeuerwehr ist gut aufgestellt mit aktuell elf Mitgliedern. Darüber hinaus gibt es noch die ganz Kleinen ab acht Jahren, die Kinderfeuerwehr. In Oberpfaffenhofen gehören ihr 17 Kinder an. Auf diesem soliden Stand will sich Schlosser nicht ausruhen. Schnellstmöglich soll weiter die Werbetrommel für aktive Mitgliedschaften gerührt werden.

Ehrungen und Beförderungen

Die aktuellen Mitglieder wiederum haben fleißig an Weiterbildungen teilgenommen, sodass es heuer einige Beförderungen gab. Zum Feuerwehranwärter ernannt wurden Maike Panicke, Sebastian Lieberknecht, Jan Kohler, Lukas Wastian und Thomas Wastian, zum Feuerwehrmann Dominik Geiling und Daniele D’Auria, zum Hauptfeuerwehrmann Sebastian Spiegl, zum Oberfeuerwehrmann Hans Pentenrieder und Tobias Wastian sowie zum Oberlöschmeister Norbert Binder. Für langjährigen Feuerwehrdienst wurden ausgezeichnet: Georg Schuster, Horst-Benjamin Sperling, Florian Pollinger und Martin Wastian für 25 Jahre. Walter Blaschke, Anton Koller und Wolfgang Wastian sind schon seit 40 Jahren aktiv im freiwilligen Dienst.

Geehrt wurden zudem treue Mitglieder wie Georg Gruber und Hans Peter (50 Jahre), Otto Heinz und Adolf Binder (60 Jahre), Adolf Stoiber, Erwin Neubauer und Mathias Hierholzer (65 Jahre) sowie Franz Becker (70 Jahre).