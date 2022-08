Gelungene Premiere für das Grünsinker Waldfest

Von: Peter Schiebel

Voll besetzt waren die Reihen beim Grünsinker Waldfest während der Feier mit Pfarrer Thomas Ruf. © Dagmar Rutt

Was für eine herrliche Stimmung: Mit einem festlichen Gottesdienst ist am Sonntagmorgen das erste Grünsinker Fest seit drei Jahren gestartet – erstmals unter dem Namen Grünsinker Waldfest.

Weßling - Das Grünsinker Waldfest war ein voller Erfolg. So voll besetzt die Reihen während der Feier mit Pfarrer Thomas Ruf schon waren, so viel Andrang herrschte auch im weiteren Verlauf des Tages. Veranstaltungsleiterin Carola Petrone berichtete gegenüber dem Starnberger Merkur am Nachmittag von geschätzt 1500 Besuchern, die den Weg zur Wallfahrtskirche Maria Hilf gefunden hätten.

Das neue Konzept sei offenbar aufgegangen, freute sie sich. „Wir sind zufrieden, wenn die Besucher zufrieden sind“, betonte Petrone – und sie habe nichts Negatives gehört, ganz im Gegenteil. Der Weßlinger Taler, quasi ein Drei-Euro-Bon, habe dazu geführt, dass die Gäste wesentlich schneller zu Speis und Trank gekommen seien als in früheren Jahren. Der Kunsthandwerkermarkt mit acht Ständen habe das Publikum angezogen. Und dass sich vier Gastronomen aufeinander eingelassen hätten – Tobias und Alexandra Aenishänslin vom Café am See, Peter Trägl von Pietz’ Restaurant, Claudius Brudnjak vom Wasserberghäusl und die Petrones vom Il Plonner –, sei sowieso etwas Besonderes. „Es ist wunderschön, dass wir diesen besonderen Ort wiederbeleben konnten“, sagte Carola Petrone. Das Grünsinker Waldfest Nummer zwei findet am Sonntag, 21. August, statt. Los geht’s auch dann um 9 Uhr mit einem Rosenkranzgebet.