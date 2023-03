„Prinzip Hoffnung“ in der Kasse - Weßling erhöht Gewerbesteuer

Auf eine hohe Verschuldung steuert die Gemeinde Weßling zu. © dpa

Die Gemeinde Weßling erhöht die Gewerbesteuer und steuert auf eine hohe Verschuldung zu. Kämmerer Sebastian Görlitz nannte aber auch einige Einsparpotenziale.

Weßling – Hohe Kreisumlage, weniger Gewerbesteuereinnahmen und hohe Kosten für die Kinderbetreuung: Am Dienstag rang der Gemeinderat Weßling um die Verabschiedung des Haushalts- und Finanzplans 2023 und entschied sich unter anderem für den Verkauf dreier Grundstücke und die Erhöhung der Gewerbesteuer.

Mit der „eindringlichen Bitte, diese Lage ernst zu nehmen“, schloss Kämmerer Sebastian Görlitz seine Präsentation des Haushalts 2023. Daraufhin herrschte in der Ratsrunde nie dagewesenes und im wahren Sinne betretenes Schweigen. In die Glieder gefahren sind den Gemeinderäten Hochrechnungen wie etwa die prognostizierte Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 von 2094,94 Euro. Ende 2022 waren es 1482 Euro, Ende 2021 schlanke 360 Euro. Im Vergleich lohnt sich der Blick auf den Landesdurchschnitt in Bayern von 713 Euro. Dahinter steckt ein erwartetes Defizit von 1,3 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt, das durch die „Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 300 auf 330 und zusätzliche Einsparmaßnahmen auf 563 800 Euro reduziert werden konnte“, berichtete Görlitz. Um die Aufnahme eines Kredites von rund sieben Millionen Euro komme man aber nicht rum.

Grundschulbau kostet nicht mehr 12,5 Millionen, sondern 18 Millionen Euro

Die Ursachen dafür sind vielfältig. Der Bau der Grundschule kostet nicht 12,5 Millionen Euro, sondern liegt mittlerweile bei rund 18 Millionen Euro zuzüglich Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur, so Görlitz. Und seit Jahren erhebt der Kämmerer mahnend den Zeigefinger, weil sich „die Gemeinde Weßling eine Kindertagesbetreuung in eigener Trägerschaft leistet“. Das ergibt knapp 2,6 Millionen Euro Personalkosten, nach Abzug der Einnahmen blieb 2022 ein Defizit von 1,75 Millionen Euro (wir berichteten). „Wir müssen das unter sozialen Gesichtspunkten angehen“, forderte Görlitz. Lilly Reik (FW) hielt dagegen, dass man in der Kindererziehung nicht sparen dürfe, und Claus Angerbauer (SPD) fügte hinzu, dass die frühkindliche Erziehung ein wichtiger Bestandteil der Bildung sei. „Das sollte nicht als Negativposten rüberkommen“, versicherte Görlitz, „uns tut nur die eigene Trägerschaft weh.“

„Macht man weiter wie bisher, wird der Haushalt der Gemeinde Weßling nur durch das Prinzip Hoffnung getragen und aller Voraussicht nach nicht genehmigungsfähig sein“, verbildlichte er in seiner Einschätzung die prekäre finanzielle Lage in der Gemeinde. Ein Loch in die Kassen reißt die Kreisumlage, die 2022 bei rund 7,8 Millionen Euro und 2023 noch bei 6,6 Millionen Euro liegt. Das sind 2,5 Millionen Euro mehr als 2018. „Wir sind das Ende der Nahrungskette“, wetterte Görlitz auf die große Politik, die Dinge beschließe und über den Landkreis an die Kommunen weitergebe. Christina Mörtl-Diemer (CSU) kündigte an, dass ihre Fraktion die erhöhte Gewerbesteuer nicht mittragen würde. Sie befürchtete, dass Unternehmen abwanderten – und die Gewerbesteuereinnahmen weiter einbrechen würden, die 2023 auf 5,5 Millionen Euro angesetzt sind. 2022 waren es noch sechs Millionen, im Jahr darauf 6,5 Millionen Euro. „Mit der Erhöhung generieren wir 500 000 Euro Mehreinnahmen, von denen uns langfristig nur noch ein Drittel bleibt“, rechnete sie vor und kritisierte, dass man „für das Gewerbe in Weßling nichts getan habe“. In anderen Gemeinden wie in Inning oder Gilching sei eine perfekte Infrastruktur für die Firmen wie Glasfaser angelegt worden. „Wir liegen steuerlich noch immer im Mittelfeld und auf dem Niveau unserer Nachbargemeinden“, betonte Bürgermeister Michael Sturm.

Weiteres Sparpotenzial bei Gutachten möglich - Gemeinde mit eigenem Knowhow gut aufgestellt

Das 16-köpfige Gremium sprach sich mit sieben Gegenstimmen für die Erhöhung aus – und nach einiger Diskussion mit sechs Nein-Stimmen für den Verkauf von drei Grundstücken, was wiederum die Kreditaufnahme auf rund vier Millionen verringert. Dafür könne die Gemeinde das Grundstück Argelsrieder Straße 1 nun ihr eigen nennen, sagte Sturm auf die Kritik Rasso von Rebays, dass Grundstücke „nicht nachwachsen“. Görlitz regte weiteres Sparpotenzial an etwa bei Gutachten. „Wir sind in der Verwaltung gut aufgestellt und könnten mit dem Knowhow den einen oder anderen Externen ersetzen“. Mit vier Nein-Stimmen ging auch der Finanzplan durch. Kämmerer und Bürgermeister liefern den Haushalt nun persönlich im Landratsamt ab – in der Hoffnung, dass sie dafür den Segen bekommen. mk