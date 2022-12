Kataster für Bäume im Weßlinger Gemeindegebiet

Teilen

Die Gemeinde Weßling soll ein Baumkataster bekommen, das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. © ft

Ein Baumkataster für Weßling: Mit 16 zu 3 nickte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Software ab, in denen alle kritischen Gemeinde-Bäume eingetragen werden, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht regelmäßig kontrolliert werden müssen.

Weßling – „Das ist keine Baumschutzverordnung“, betonte Günther Schoepp (CSU/BG) mit Blick auf die Bürger. Denn die Erfahrung in anderen Gemeinden habe gezeigt, dass nach der Ankündigung einer Baumschutzverordnung viele Grundstücksbesitzer zur Säge greifen.

Der Sinn eines Baumkatasters sei es, die Verkehrssicherungspflicht besser zu gewährleisten. Erfasst werden alle Exemplare, die ihre Äste in einem Sturm auf Spaziergänger oder Autos abwerfen oder sogar in voller Größe umstürzen könnten (wir berichteten). Eingetragen sind die Koordinaten und wann der Baum zum letzten Mal kontrolliert beziehungsweise welche Maßnahmen ergriffen worden sind. Enthalten sind etwa Baumplakettennummer, Baumart, Höhe, Stammumfang, Kronendurchmesser, Gesamtbewertung, Vitalität, Lebenserwartung, Altersstruktur oder sicherheitstechnische Einbauten wie eine Kronensicherung. In Gemeindeverantwortung liegen zum Beispiel die Bereiche vom Badestrand bis zum Karpfenwinkel oder im Argelsrieder Feld, erklärte Bürgermeister Michael Sturm. Für die Wälder sei der Förster zuständig.

Denn bislang versanken Notizen über Pflege und Kontrolle der Baumbestände in Untiefen eines Ordners

Zu mehr Bürokratie führe eine Software nicht, begegnete Sturm den Bedenken von Rasso von Rebay (FWW). Im Gegenteil vereinfache es die Koordination der Rundgänge. Denn bislang versanken die Notizen über die Pflege und Kontrolle der Baumbestände in den Untiefen eines Ordners, so Sturm. Mit dem Baumkataster poppt die Historie per Knopfdruck auf. „Und die Versicherung fragt im Falle eines Schadens immer nach einer Historie“, begründete Sturm die Notwendigkeit der Maßnahme. „Wir machen alles wie bisher“, versicherte er. „Nur ist es dann nachvollziehbar, was wir im Rahmen der Sicherheitsbegehung bereits gemacht haben und was nicht.“

Umweltreferent Peter Weiß (FWW) empfand die Investition der rund 22 000 Euro für das Eintragen und die etwa 8000 Euro Folgekosten der jährlichen Nachkontrolle als sinnvoll. Die Umsetzung passiere nicht von heute auf morgen, ergänzte Sturm noch. Erst werde man die älteren Bäume festhalten, dann nach und nach den Rest. Die Umsetzung ist für das kommende Jahr vorgesehen – und sollten die Kosten mehr als 20 Prozent vom Angebot abweichen, wird ein neuer Beschluss notwendig. mk