Kein Durchkommen für Radfahrer

Von: Peter Schiebel

Für Fahrradfahrer geht es an einigen Stellen in Weßling einfach nicht weiter. © VCD

Die Umleitungen wegen der gesperrten Ortsdurchfahrt von Weßling führen bei Radfahrern zunehmend zu Unmut. Nun kritisiert der Verkehrsclub Deutschland (VCD) die fehlenden Beschilderungen. Die Gemeinde gibt das Versäumnis zu.

Weßling – Als Landrat Stefan Frey im Beisein von drei Bürgermeistern vor zehn Tagen die aktualisierte Beschilderung von Radrouten im westlichen Landkreis präsentierte, führte die Tour der Honoratioren auch durch Weßling (wir berichteten). Bloß: Die Gemeinde stellt sich derzeit eher als schwarzes Loch denn als Vorbild für Radler dar. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) spricht in einer aktuellen Mitteilung von „Mehr Schein statt sein“ und kritisiert: „Wären die Herrschaften dieselbe Route in die andere Richtung gefahren, hätten sie eine böse Überraschung erlebt. Die Umleitung der Baumaßnahme in Weßling zeigt eindrücklich, wie Radlerinnen und Fußgänger wieder einmal vergessen und damit gefährdet werden.“

Bekanntlich ist die Hauptstraße seit Mitte April und voraussichtlich noch bis Ende Juli gesperrt, weil die Brücke über den Steinebacher Weg grundlegend saniert wird. Die Umleitungen erfolgen ortsauswärts in Richtung Seefeld über den Meilinger Weg und ortseinwärts aus dieser Richtung über die Westumfahrung und die Grünsinker Straße. Während gelbe Schilder „Umleitung“ die Autofahrer leiten, fehlt jegliche Beschilderung für Radfahrer. Diese drei Punkte bemängelt der VCD:

Weil der Meilinger Weg aktuell Einbahnstraße ist, stehen Radler aus Richtung Seefeld unvermittelt vor dem Schild „Verbot der Einfahrt“. „Die Ortseinfahrt ist völlig abgeschnitten“, kritisiert VCD-Kreischef Heinrich Moser.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Steinebacher Weg, dessen Durchfahrt von beiden Seiten verboten ist.

Schließlich ist die Grünsinker Straße in Richtung Wörthsee hinter der Kapelle unterbrochen. Auch dort gilt für die Dauer der Umleitung eine Einbahnregelung.

Beschilderte Umleitungen für Radfahrer? An allen drei Stellen Fehlanzeige. Florian Zarbo, Vorstand des Kommunalunternehmens der Gemeinde Weßling, gibt das Versäumnis zu. „Wir haben geschaut, dass die Umleitung auch für Radfahrer irgendwie funktioniert, haben aber die Beschilderung schlichtweg nicht gemacht“, sagt er auf Anfrage des Starnberger Merkur. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und weiteren Firmen sei aber besprochen worden, dass Mitarbeiter, die mit dem Rad aus Richtung Seefeld kommen, bei Gut Delling nach rechts abbiegen und dann über Ettenhofen nach Weßling fahren. „Das ist ein befestigter Kiesweg ohne Begegnungsverkehr“, sagt Zarbo.

Die Grünsinker Straße soll zudem zeitnah für Radler in der Gegenrichtung geöffnet werden. Und was den Radverkehr von der Sportanlage betreffe, so biete sich eine Umleitung über die Straße Höhenrainäcker, sagt Zarbo. Aber ja: „Es stimmt, was bemängelt wird.“

Gerhard Hippmann, Beisitzer im VCD-Kreisvorstand und Gemeinderatsreferent für Mobilität und Verkehr in Weßling, hält diese Vorschläge bis auf die Höhenrainäcker für wenig zielführend. Zur Umleitung über Delling und Ettenhofen sagt er: „Wenn sich nicht zufällig jemand auskennt, nutzt er diesen Weg nicht.“ Darüber hinaus weise der Weg tiefe Regenrinnen auf und habe eine deutliche Steigung. „Um jeden Tag zur Arbeit zu fahren, kann man das eigentlich nicht bringen.“

Er schlägt stattdessen vor, den Meilinger Weg für Radler auch in der Gegenrichtung zu öffnen. Platz sei ausreichend vorhanden. Das Argument, dass dort Baustellenverkehr unterwegs ist, lässt der Grünen-Gemeinderat nicht gelten. „Baustellenverkehr mit Lastern haben wir dort bereits seit eineinhalb Jahren.“ Die Grünsinker Straße hält Hippmann dagegen für nicht geeignet, um sie für Radfahrer in beide Richtungen zu öffnen. Eine Breite von 3,10 Meter sei dafür zu gering. Sein Vorschlag: Hinter der Kapelle biege rechts ein Feldweg ab, der ebenfalls Richtung Wörthsee führe. Dieser müsste für den Alltagsgebrauch aber hergerichtet werden. Viel Hoffnung macht sich Hippmann allerdings nicht. „Ich habe den Eindruck, Gemeinde und Landratsamt wollen das bis zum Schluss aussitzen“, sagt er.