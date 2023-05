Von Weßlingern für Weßlinger: 50 Jahre Nachbarschaftshilfe

Teilen

Ein Gläschen Sekt auf 50 erfolgreiche Jahre Nachbarschaftshilfe (v.l.): Landrat Stefan Frey, Werner Foelbach, Julia Hager, Monika Toews, Bürgermeister Michael Sturm, Mala Schütz und Simone Schauer. © Andrea Jaksch

Zwei Tage lang feierte die Gemeinde Weßling ihre NBH – die Nachbarschaftshilfe Weßling, ein Herzstück des Ortes, das passend am herzförmigen Weßlinger See liegt. Seit 50 Jahren gibt es sie.

Weßling – Die Liste der Gründe, das erfolgreiche Bestehen und Wirken der Nachbarschaftshilfe (NBH) Weßling zu feiern, ist lang, aber ganz oben auf dieser Liste steht wohl das Glück, das diese Institution seit 50 Jahren den Bürgerinnen und Bürgern schenkt. Sowohl den Menschen, denen von der NBH geholfen wird, als auch denen, die haupt- und ehrenamtlich dafür arbeiten, anderen zu helfen. Es ermöglicht, älteren Mitbürgern „dahoam zu bleibn“, wie es Altbürgermeister Michael Muther formulierte. Und auch die Gäste der Tagespflege und deren Angehörige sind glücklich über das Angebot. Tagespflege-Leiterin Julia Hager freute sich: „Meine älteste Patientin ist 94 Jahre, und sie feiert heute mit bis in den Abend. Alle Altersgruppen mischen sich hier – das ist so großartig. Unsere Kinder waren beim Aufbau dabei und helfen jetzt im Service.“

Dieses tatkräftige Engagement macht es möglich, trotz immer wieder klammer Kassen noch ein Projekt ins Leben zu rufen und die Angebote wie Pflege, Kinder und Familie, Nachbarschaftliche Hilfe und den IPW (Integrationspunkt Weßling) erfolgreich zu stemmen. Sowohl Landrat Stefan Frey als auch Bürgermeister Michael Sturm und Vorsitzende Monika Toews waren sich einig: „Das ehrenamtliche Engagement hat die NBH schon immer ausgezeichnet – das ist der Grundgedanke der Nachbarschaftshilfe.“ Monika Toews hob dabei die Zusammenarbeit mit den Kommunen hervor: „Wir bekommen Unterstützung vom Landkreis und von der Gemeinde, besonders bei der Flüchtlingshilfe. Das ging vergangenes Jahr nur gemeinsam.“ Die 89 Jahre alte Jutta Müller erzählte von den Anfängen 1973 und dass die Kinderbetreuung damals „in einer Baracke“ stattfand.

Nachbarschaftshilfe Weßling zählt heute 634 Mitglieder

Diese Baracke bestand aus altem Restholz und war 1936 von der Deutschen Bau AG entwickelt worden. Zunächst diente sie als Unterkunft von Mannschaften auf Baustellen und auch zur Unterbringung von Gefangenen. Sie selbst war damals Mutter und gründete den Verein gemeinsam mit anderen Müttern, um sich durch die gegenseitige Betreuung einen freien Tag in der Woche zu ermöglichen. Dieser Verein, die NBH, zählt heute 634 Mitglieder und ist in den Sparten Kinder-, Alten-, Nachbarschafts- und Flüchtlingshilfe in ansprechenden Räumen aktiv, die in keiner Weise mehr die Baracke von früher erkennen lassen. Die Frauen haben vor 50 Jahren den Grundstein gelegt für einen Verein, der heute viele Bürger Weßlings unterstützt.

Der Festtag am Samstag klang aus mit Musik von den Weßlinger „Dusty Brothers“. Das Festzelt rockte, und alle Generationen feierten mit. JULIANA DAUM