„Da läuft etwas gewaltig schief“ - Stundenlang auf Rettungswagen warten

Von: Peter Schiebel

Patient, Angehörige und die gerufene Hausärztin müssen stundenlang warten, bis der Rettungsdienst endlich eine Klinik anfahren kann. Der Weßlinger Poet und Verleger Anton G. Leitner hat dieses Erlebnis seiner Frau, der Internistin Dr. Felizitas Leitner, in emotionale Worte gefasst. „Da läuft etwas gewaltig schief“, sagt er.

Weßling – Stell dir vor, dein Angehöriger ist krank, die Hausärztin empfiehlt eine Untersuchung im Krankenhaus – doch der Rettungsdienst findet über mehrere Stunden kein freies Klinikbett. Genau das hat sich am Donnerstagabend im Landkreis Starnberg abgespielt.

Der Patient ist ein Mann aus dem westlichen Landkreis, über 90 Jahre alt. Er hat seit mehreren Tagen hohes Fieber, woraufhin die Angehörigen die Hausärztin anrufen, Dr. Felizitas Leitner. Die Internistin aus Weßling hat seit rund 30 Jahren eine Praxis und fährt am Donnerstag nach Dienstschluss dort zu dem Patienten nach Hause. „Ihm ging es wirklich schlecht“, erzählt sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Mit ihrem Arztkoffer, den sie bei Hausbesuchen dabei habe, sei sie aber nicht weitergekommen. „Ein grippaler Infekt, eine Lungenentzündung, Covid? Das konnte ich so nicht feststellen.“ Also ruft Leitner auch in Abstimmung mit den Angehörigen den Rettungsdienst, um den Mann in ein Krankenhaus bringen und dort untersuchen zu lassen.

Was Anton G. Leitners Frau am Donnerstag erlebt hat, hat der Poet und Verleger in Worte gefasst. © privat

Allerdings hätten sich viele Kliniken bei der Integrierten Leitstelle abgemeldet, es habe kein freies Bett gegeben und auch die Notaufnahmen hätten keine Kapazitäten für diesen Patienten gehabt, schildert sie. Erst nach mehr als zwei Stunden hätten die Sanitäter den Mann mitgenommen – nach Rücksprache mit der Leitstelle, die empfohlen habe, den Patienten in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu bringen und dort abzuliefern. „Zwangsbelegung“ nennt sich das im Fachjargon. Welches Krankenhaus das war, hat Leitner nicht mitbekommen.

Es war schon die zweite Sanka-Besatzung bei dem Patienten an diesem Abend. Für die erste habe während des Wartens der Schichtdienst geendet, sie sei daraufhin abgelöst worden, sagt die Ärztin. Für alle Beteiligten sei es eine schwierige Situation gewesen, zumal sie aufgrund einer möglichen Corona-Infektion des Patienten dementsprechende Schutzausrüstung hätten tragen müssen. „Offensichtlich hat sich für diesen Patienten niemand zuständig gefühlt“, sagt Felizitas Leitner. „Vergleichbare Fälle erlebe ich leider immer wieder.“

Ihr Ehemann, der Poet und Verleger Anton G. Leitner, hat das Ereignis in Worte gefasst. Er veröffentlicht auf seinem Internet-Blog und seiner Facebook-Seite, der 7000 Interessierte folgen, normalerweise jeden Sonntag eine Verskolumne, diesmal postete er unter der Überschrift „Da ist so wenig Poesie“ einen „Zustandsbericht“, den der Starnberger Merkur im Wortlaut veröffentlicht (siehe Kasten).

Dr. Felizitas Leitner ist seit mehr als 30 Jahren niedergelassene Ärztin. © privat

Anton G. Leitner will mit dem Text der Arbeit seiner Frau – und damit der vieler Ärzte – „eine Stimme geben“, wie er sagt. Er halte ihn für eine „gute Diskussionsgrundlage für das, was momentan wohl zu wenig Leute auf dem Radar haben“. Es gehe ihm nicht um Kritik an bestimmten Kliniken, sondern „um die Schilderung der Gesamtsituation“. Dazu gehört für ihn auch die Entlohnung. Denn für den gesamten Einsatz könne seine Frau bei der Krankenkasse 38 Euro abrechnen – allein die Festkosten der Praxis betrügen rund 150 Euro pro Stunde. „Da läuft etwas gewaltig schief“, betont Leitner.

Der Geschäftsführer des Klinikums Starnberg, Heiner Kelbel, bestätigt auf Anfrage, dass die komplette innere Medizin und die Intensivstation des Krankenhauses am Donnerstag abgemeldet gewesen seien. „Wir hatten sehr viele Patienten und gleichzeitig sehr viele Ausfälle beim Personal“, sagt er. Gerade die Personalsituation hänge nach wie vor auch mit der Pandemie zusammen. Es gebe Mitarbeiter, die selbst positiv getestet seien oder sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben müssten. Situationen wie am Donnerstag gebe es in den Kliniken immer wieder, so Kelbel.

Wie es dem Patienten geht, konnte Felizitas Leitner am frühen Montagnachmittag noch nicht sagen. Sie habe schlicht noch keine Zeit gehabt, nachzufragen.