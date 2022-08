Weßling und seine Bücherschränke

Zwei Projekte in der Seegemeinde

Der „Bücherschrank mit Verweilbank“ vom Verein Unser Dorf östlich des Weßlinger Sees erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Seit zwei Wochen können sich Leseratten auch aus einem Bücherschrank auf der gegenüberliegenden Seeseite bedienen.

Weßling – In horizontal angebrachten, schwarzen Schriftzeichen steht auf der Türe „Bücherschrank“. Dahinter verbirgt sich ein Fundus an Romanen, Thrillern, Krimis, Jugendbüchern und Fachliteratur. „Neuer Versuch“, überschrieb René Betschart kürzlich auf Facebook die Abbildung des neu aufgestellten Schranks im Dellinger Weg 6. „Neuer Versuch“, weil ein Frühjahrssturm die erste Version von der Gartenmauer gepustet, den Inhalt auf der Straße verstreut und anschließend im Regenguss aufgeweicht hatte. „Wir mussten die Bücher schweren Herzens entsorgen“, bedauert Diana Grämer im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Ins Leben gerufen hatte sie das Projekt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Betschart.

Bei den beiden Viellesern hatte sich einiges angesammelt, hinzu kam der Nachlass ihrer verstorbenen Mutter. „Wegschmeißen wollte ich nichts“, erzählt die Arzthelferin. Und so beschloss sie, die Sammlung anderen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dabei bot sich ihr Grundstück direkt an der beliebten Wanderstrecke zwischen Weßlings mystischen Wäldern und dem See geradezu an. In dem aufgestellten Kunststoffschrank fand fortan ein reger Bücheraustausch statt – bis der Sturm dem Projekt ein jähes Ende setzte.

Statt Bücher stellten sie zuletzt in einer Kiste Äpfel zum Mitnehmen auf die Mauer. Aber so mancher Passant vermisste das literarische Angebot. Immer wieder bekam das Paar zu hören: „Schade, dass der Bücherschrank nicht mehr da ist.“ Schließlich gaben sich die beiden einen Ruck und kauften einen neuen. Seither hat in dem guten Stück Stephen Kings Thriller „Under the Dome“ genauso einen Platz gefunden wie „Das Luftkind“ von Irina Korschunow. Der Bildband „Das UNESCO Welterbe“ lehnt sich an die „Glücksmomente für die Seele“, gefolgt von einem Werk über die Heilkraft des Johanniskrauts. Dicke Steine am Boden sollen den Schrank vor einem erneuten Absturz bewahren. „In Zukunft werden wir bei Sturmwarnung den ganzen Schrank auf den Boden stellen“, verspricht Diana Grämer.

Derweil ärgert sich Brigitte Weiß, Vorsitzende des Vereins Unser Dorf, über Rowdys, die den vor 18 Monaten im Rahmen einer Lesung von Peter Weiß und musikalisch von der Weßlinger Blasmusik begleitet eröffneten Bücherschrank am Pumpenhaus demoliert haben. Im Frühjahr wurde eine bruchsichere Scheibe zerschlagen, darüber hinaus die Gedenktafel beschmiert und zerkratzt, die dem Dorfchronisten und Fotografen George E. Todd gewidmet ist. Weiß ist nach wie vor fassungslos, dass jemand aus reiner Freude an der Zerstörung so eine Tat begeht. „Ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet“, berichtet sie. Ihre Hoffnung ist allerdings gering, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.

Mittlerweile ist der von einem Schmied hergestellte Schrank repariert und bietet Platz für knapp 200 Bücher. Und der kleine Bruder knapp einen Kilometer entfernt auf der anderen Seeseite fasst noch einmal rund 40 Exemplare. Zur großen Freude aller Leser, die das Angebot regelmäßig wahrnehmen – und in der Hoffnung, dass weder ein Naturereignis noch ein Mensch sich erneut daran zu schaffen machen.

Michèle Kirner