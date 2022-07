Weßlinger Taler bei Grünsinker Waldfesten

Von: Hanna von Prittwitz

Bereit für die Grünsinker Waldfeste: Tobias und Alexandra Aenishänslin (Café am See), Christina Mörtl-Diemer (Gewerbereferentin), Claudius Brudnjak (Wasserberghäusl), Peter Trägl (Pietz’), Carola Petrone (Organisation) und Domenico Petrone (Il Plonner, v.l.). © Dagmar Rutt

Die Grünsinker Feste in Weßling folgen einer hunderte Jahre alten Tradition. Auch heuer wird es sie geben, am kommenden Sonntag, 31. Juli, und am 21. August. Und doch wird alles anders sein.

Weßling – Ein bisschen aufgeregt sind die Organisatoren schon. Nachdem die Gemeinde Weßling die Hauptverantwortung für das Fest abgeben wollte, liegt nun ein großer Teil der Arbeit auf den Schultern der Mitglieder des Wirtschaftskreises Weßling und den Gastronomen vor Ort. Denn anstelle von Fieranten aus der weiteren Umgebung sind heuer beim Grünsinker Fest ausschließlich Weßlinger Wirte in Grünsink am Start. Und es wird einen Weßlinger Taler geben.

„Wir haben das alles neu beleben und aufstellen wollen“, sagt Christina Mörtl-Diemer, CSU-Gemeinderätin und Gewerbereferentin. Um den Festen einen neuen Schwung zu geben, änderten die Organisatoren unter anderem den Namen in „Grünsinker Waldfeste“. Und damit es heuer vor allem bei der Gastronomie keine langen Schlangen wegen des Bezahlens gibt, wie sonst so oft, hat der Wirtschaftskreis einen sogenannten Weßlinger Taler eingeführt. Die grüne Plastikmünze hat einen Wert von drei Euro und wird in kleinen Säckchen für insgesamt 30 Euro, aber auch einzeln verkauft. Was übrig bleibt, kann am Ende der Festtage und noch vier Wochen danach wieder umgetauscht werden. Die Preise auf den Festen werden der Währung entsprechend angepasst.

Der Taler ist auf den Veranstaltungen und vorab schon bei den teilnehmenden Gastronomen erhältlich. Zu ihnen zählen das Café am See, Pietz’ Restaurant, der Gasthof Il Plonner und der Kiosk Wasserberghäusl. „Wir sind gespannt, wie das angenommen wird“, sagt Mörtl-Diemer.

Los geht’s am Sonntag, 31. Juli, und am Sonntag, 21. August, jeweils um 9 Uhr mit einem Rosenkranzgebet, an das sich um 9.30 Uhr ein Gottesdienst im Freien anschließt. Im Anschluss öffnet jeweils ein Kleinkunstmarkt. Und auch dort gibt es Änderungen. „Es werden vor allem regionale Kunsthandwerker vertreten sein“, freut sich Mörtl-Diemer. So gibt es in Weßling gefertigte Kleidung aus Bio-Baumwolle, Schönes aus Zirbel, Taschen aus Segeltuch und mehr. Natürlich steht auch Kinderschminken auf dem Programm. Und immer zur vollen Stunde, um 13, 14, 15 und 16 Uhr, erzählt Maria Schumacher Märchen. Die Kunsthandwerkermärkte schließen an beiden Tagen jeweils um 17 Uhr. Am 31. Juli ist die Band „Da Blechhauffa“ aus Andechs zu Gast (ab 14 Uhr), grundsätzlich gestaltet die musikalische Umrahmung die Weßlinger Blasmusik. „Wir probieren das jetzt alles mal aus“, sagt Mörtl-Diemer.