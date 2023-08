Weßlings Jahrhundertprojekt

Von: Hanna von Prittwitz

Projektleiter Florian Zarbo vor dem Haupteingang und mit dem Stäbchenparkett, einem Streitpunkt. © Dagmar Rutt

Die Spielgeräte stehen schon, in den Klassenräumen ist es bunt: Die neue Grundschule in Weßling ist fast fertig. Ein Baustellenbesuch.

Weßling – Einige werden die Diskussionen von Beginn an verfolgt haben. Mehr als 30 Jahre stritten die Weßlinger über den Bau eines neuen Schulhauses. Sie stritten darüber, ob es überhaupt ein Schulhaus für alle geben soll, über den Standort und schließlich darüber, wie es aussehen soll. Und nun steht es da, das Schulhaus für alle Kinder der Gemeinde, mit rund 2750 Quadratmetern Nutzfläche. Die Lehrer haben ihre Kisten bereits gepackt, Ende August kommen die Möbel und dann, endlich, ziehen 250 Grundschulkinder in die neue Schule am Meilinger Weg ein. Kurz zuvor gewährte Florian Zarbo, Vorstand des Weßlinger Kommunalunternehmens und Projektleiter, dem Starnberger Merkur einen ersten Blick in die neuen Räume. Stolz und Freude sind dem 29-Jährigen anzumerken.

Lehrerzimmer heißtPädagogencafé

Bagger haben den Belag des Meilinger Wegs zusammengeschoben, am Besuchstag ist die Schule nur schwer erreichbar. Ein Kieslaster schüttet Tonnen Material ab, überall wird gearbeitet, Handwerker bohren und hämmern. Fünf Wochen noch, dann ist Schuljahresanfang. Kein Problem, sagt Florian Zarbo. „Bis dahin ist alles fertig. Wir sind schon sehr weit.“ Auf dem zukünftigen Pausenhof stehen hölzerne Sitzbänke und vor allem Spielgeräte bereit. Baumpflanzungen folgen noch, außerdem ein großes Sonnensegel. Im Nebengebäude finden Hunderte Räder und Roller Platz, große Fächer gibt es für Hausmeisterutensilien und Spielzeug. Im Hintergrund finden Bauarbeiten für die Parkplätze und die Bushaltestelle statt.

Der Eingangsbereich ist großzügig, so wie alles im neuen Lernhaus. Es gibt eine Umkleide und einen Theaterraum, der abtrennbar ist, außerdem eine Aula mit dem Kiosk, über den auch viel diskutiert worden ist und der vor allem von den Lehrern betrieben werden soll. Ein paar Meter weiter schließt eine Mensa samt Profi-Küche an, in der das Essen aufbereitet wird. Ein Caterer wird sie betreiben. Neben der Küche ist die Mittagsbetreuung in einem großen Raum untergebracht. Es gibt natürlich auch eine schöne, helle Bücherei.

Auf der anderen Seite des Eingangs befindet sich der großzügige Verwaltungsbereich mit Besprechungsräumen, Rektorat und dem sogenannten Pädagogencafé, der neue Name für das Lehrerzimmer. „Schöner geht es nicht“, sagt Zarbo beim Blick in den hellen Raum.

Fußboden war dergrößte Streitpunkt

Im Hanggeschoss, das aufgrund der Belichtung mit einem Keller nichts zu tun hat, befinden sich zwei große Werkräume, es wird einen Brennofen für Töpferarbeiten geben und einen kleinen Schauraum. Die Waschbecken sind kindgerecht niedrig. Dann geht es in den ersten Stock. Dort befinden sich die Klassenräume. Sie sind hoch, die Decken offen. Vier sogenannte Marktplätze gibt es dort, farblich gestaltet nach den vier Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft. Zu jedem Marktplatz gehören drei Klassenzimmer.

Das Lernhaus-Konzept dazu fülle ein ganzes Buch, sagt Zarbo. An den Wänden hängen bereits große Displays und moderne Tafeln. Die hohen Wände sind mit Glasfenstern durchbrochen, sie sollen für noch mehr Licht sorgen, das von oben durch Dachfenster in die Räume fällt. Die Waschbeckenzeilen sind freundlich und bunt. Es ist alles unglaublich großzügig. Das gesamte Schulhaus verfügt über ein modernes Lüftungssystem. Stickige Klassenzimmer sollen die Kinder nicht erleben.

Auch der Fußboden ist fertig, er war wohl der größte Streitpunkt. Schule und Eltern hatten sich Teppich gewünscht, nun ist Stäbchenparkett aus stabilem Eichenholz verlegt. Zarbo bewertet die Diskussion nicht. „Das ist eine Gesamtkonzeptentscheidung des Gemeinderats gewesen“, sagt er und ist sich sicher: „Es wird in der Praxis für die Schüler keine Nachteile haben. Wir haben das hundertfach berechnet.“ Pro Klassenzimmer gibt es allein neun Quadratmeter Schallschutz-Pinnwände, die Decke ist schallabsorbierend. „Am Ende werden wir es in der Praxis sehen.“ Bei der Entscheidung sei es auch um die Langlebigkeit des Parketts gegangen, das mehrmals abgeschliffen werden könne. „Gegen den Teppichboden haben viele Argumente gesprochen. Das war eine politische Mehrheitsentscheidung.“

Zarbo glaubt, dass die Querelen schnell vergessen sein werden. „Wenn die Kinder drin sind wird man merken, was das für eine tolle Schule ist. Am Ende gibt es nichts, was an dieser Schule schlecht ist. Das sage ich nicht, weil ich der Projektleiter bin. Entschieden haben das andere. Aber es ist 1a, was hier verbaut wurde.“

Zarbo hat nie daran gezweifelt, dass die Schule rechtzeitig fertig wird. Dabei kam so alles dazwischen, was geht, vom Ukraine-Krieg bis zur Wirtschaftskrise. Er bedauert aber, dass das Holz teurer geworden ist. „Das war Pech. Wir haben dreimal ausgeschrieben, aber es wurde nie besser.“ In Summe sprengte der Holzbau das Budget, nun kostet die Grundschule 18,5 Millionen Euro statt der kalkulierten 13 Millionen. „Ansonsten waren wir mit allen Gewerken im Plan.“

Leider sei der Holzbau nun auch in anderen Diskussionen über zukünftige gemeindliche Projekte ein Thema und negativ belegt. „Dabei hat sich die Marktlage wieder geändert und Holz ist als Baustoff super und zeitgemäß. Und wir haben in der Region auch genug Holzbauer.“ Bevor Zarbo die Grundschule als Projekt übernahm, baute er kommunale Wohnungen. „Das hier war etwas ganz anderes, weil viele beteiligt waren“, sagt er. „Ich habe viel gelernt.“

Schulleiterin fiebertUmzug entgegen

Den Umzug von Schule und Kindern planen die Verantwortlichen sozusagen generalstabsmäßig. Wie Schulleiterin Maria Streifinger auf Nachfrage berichtet, seien die Kisten der Lehrer schon gepackt. Ab 21. August sollen die neuen Möbel kommen, am 4. September werden dann die Kisten aus den alten Schulgebäuden ins neue Haus gebracht. Drei Gebäude sind leer zu räumen: das Schulhaus in Weßling, die Schule in Oberpfaffenhofen und auch die Räume im alten Feuerwehrhaus. Streifinger ist bewegt. „Ich freue mich jeden Tag. Das ist eine einmalige Sache, ein Jahrhundertprojekt“, sagt die Schulleiterin fast ein bisschen atemlos. Auch wenn viel zu planen und organisieren ist, beispielsweise auch für den ersten Schultag der Abc-Schützen. Die sollen gut ankommen im neuen Schulhaus.

Insgesamt ziehen am ersten Schultag 250 Kinder ein, aufgeteilt in drei erste, zwei zweite, drei dritte und drei vierte Klassen. 120 von ihnen werden die Mittagsbetreuung besuchen. Erst wenn Routine einkehrt, soll es laut Zarbo auch eine offizielle Eröffnung geben. Und unbedingt einen Tag der offenen Tür: „Die Weßlinger wollen ihre Schule anschauen“, da ist sich Zarbo sicher.

Es sei ein einzigartiges Projekt. Eins, auf das Gemeinde und Gemeinderat stolz sein könnten. „Denn sie haben mit ihren Entscheidungen bewirkt, dass dieses Haus hier heute so steht.“ Auch wenn es mehr als 30 Jahre gedauert hat.