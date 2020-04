Weßlings neuer Bürgermeister Sturm: „Wir wollen Dinge dynamischer angehen“

Michael Sturm, neuer Weßlinger Bürgermeister muss sich nicht groß einarbeiten. Der Ingenieur und selbstständige Unternehmer gehört bereits seit 18 Jahren dem Gemeinderat an, zuletzt war er Zweiter Bürgermeister für die Freien Wähler. Zum 1. Mai tritt er die Nachfolge von Bürgermeister Michael Muther an. Mit dem Starnberger Merkur sprach Sturm über seine neue Aufgabe.

Hallo Herr Sturm, gar nicht so einfach, Sie ans Telefon zu bekommen. Sie scheinen schon voll eingestiegen zu sein in Ihr neues Amt ...

Irgendwie schon. Dabei ist es ein echter Vorteil, dass ich mich nicht einarbeiten muss. Im Moment führen wir per Video oder in Telefonkonferenzen viele Gespräche über die zukünftige Organisation des Gemeinderats und die Prioritäten. Ich habe das Glück, dass ich in vieles schon lange involviert bin. In den vergangenen sechs Jahren hatte ich bereits Themen wie AWISTA und die Verhinderung der Umladestation in Hochstadt übernommen. Außerdem war ich Vorsitzender der Schulhausgruppe und des Arbeitskreises „mobil & lebenswert“.

Wie unterscheidet sich dann das neue Amt von Ihrem Einsatz vorher überhaupt?

Dass ich es jetzt den ganzen Tag mache, und dass ich mehr Möglichkeiten habe, die Dinge zu lenken. In der Vergangenheit wurden schon sehr viele Ideen und Vorschläge eingebracht, vieles hat der Gemeinderat auch genehmigt. Leider wurden die Beschlüsse aus Zeitmangel oder anderen Gründen teilweise nur sehr verzögert oder manchmal gar nicht umgesetzt. Als Bürgermeister kann ich nun Schwerpunkte und Themen ganz nach oben setzen und damit die Umsetzung beschleunigen.

Was werden Sie mit dem Beginn Ihrer Amtszeit ändern?

Wir, also die vier Fraktionen des Gemeinderats, bereiten gerade miteinander neue Strukturen vor. Dazu gehört zum Beispiel die Bildung von Ausschüssen. Diese Gespräche sind schon sehr weit fortgeschritten, aber ich möchte noch nicht alles jetzt schon bekannt geben, weil noch nicht alles final besprochen ist. Ich setze mich für eine bürgerfreundliche, schlagkräftigere, kompetente Verwaltung mit einer modernen EDV ein.

Was werden Sie tun, um mehr Transparenz zu schaffen? Dies war ja immer wieder eingefordert worden, auch von den Fraktionen.

Wir werden auf jeden Fall den Internetauftritt neu aufstellen und dadurch die Information der Bürger verbessern. Es soll mehr Bürgerinformation und Mitsprache vor, aber auch nach Entscheidungen geben. Außerdem überlegen wir, die Beschlüsse der Sitzungen noch in der Sitzung zu protokollieren und umgehend ins Netz zu stellen.

Dazu brauchen Sie aber Zuarbeit aus der Verwaltung. Haben Sie die personellen Kapazitäten?

Das müssen wir sehen, wie wir das organisieren. Das ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, so ein Protokoll zu erstellen, ganz klar. Oft herrscht ja sogar bei uns Gemeinderäten Unklarheit darüber, wie die Formulierung des Beschlusses aussehen soll. Das müssen wir verbessern. Und ich vertrete den Standpunkt: Lieber zu früh informieren als zu spät.

Gemeindepolitik: Was packen Sie als erstes an?

Die Kinderbetreuung, da müssen wir Lösungen finden. Wir haben eine starke Bautätigkeit, dadurch auch Zuzug und mehr Nachwuchs. Aber immer zu wenige Plätze. Derzeit schaffen wir einen zweiten Waldkindergarten, eine zusätzliche Krippengruppe und eine Kindergartengruppe. Das ist der Bedarf jetzt im Moment. Aber im September reicht das möglicherweise schon wieder nicht, deswegen müssen wir uns noch um weitere Plätze kümmern. Ein anderes Thema sind die Finanzen. Da schaut es wie in allen Kommunen schlecht aus. Zum Glück haben wir den Haushalt noch nicht verabschiedet, das erspart uns einen Nachtragshaushalt und auch eine Haushaltssperre.

Was wird aus dem Schulhaus? Steht der Bau auf der Kippe?

Aufgrund der aktuellen Corona-Probleme gehen wir davon aus, dass sich die Finanzlage der Gemeinde nachhaltig verschlechtern wird. Viele Gemeinden haben daher bereits Haushaltsbeschränkungen beschlossen. Wir in Weßling sind gerade dabei, den Haushalt für 2020 zu finalisieren, und dabei spielen die erwarteten Einnahmen eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie viel wir ausgeben können. Im Moment kann ich noch keine finale Aussage dazu treffen, wie es mit dem Schulhausneubau aussieht.

Thema Zweiter und Dritter Bürgermeister: Gibt es da schon Gespräche?

Natürlich haben wir darüber schon gesprochen. Aber gewählt wird in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 5. Mai und deswegen möchte ich dieser Entscheidung nicht vorgreifen und noch keine Namen nennen.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Dass der Gemeinderat und ich die Ideen für unseren Ort umsetzen können. Und dass ich nicht mehr so lange warten muss, bis meine Ideen besprochen und umgesetzt werden. Das Tempo wird sich wohl erhöhen. Wir haben alle das Ziel, die Dinge dynamischer anzugehen. Wir haben viel Zeit verschwendet dadurch, dass wir die Dinge drei-, viermal auf der Tagesordnung hatten. In Zukunft sollen die Ausschüsse Themen vorberaten und dann Entscheidungen getroffen werden.

Was nehmen Sie von Ihrem Vorgänger mit?

Michael Muther war immer ein Bürgermeister für alle und hatte immer ein offenes Ohr. Es wurde oft heftig diskutiert, dennoch gab es keine persönlichen Angriffe, und wir haben immer eine Lösung gefunden. Auch die enge Abstimmung mit dem Zweiten und Dritten Bürgermeister hat sich bewährt. Diese Art der Zusammenarbeit möchte ich von der Idee her weiter verfolgen und ausbauen.

