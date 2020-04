„Wie glühende Tauben über dem Aubachtal“

Zum 75. Mal jährt sich heuer das Ende des Zweiten Weltkrieges. In Starnberg marschierten die Amerikaner am 30. April 1945 ein. In einer Serie erinnern sich Zeitzeugen an jene Tage, als auch im heutigen Landkreis Starnberg der Frieden den Krieg ablöste und die Freiheit die Diktatur.

Hochstadt – Franz Leutenbauer aus Hochstadt wurde am 3. April 1936 geboren. Zu Kriegsende war er also neun Jahre alt. Er erinnert sich gut an diese Tage, die für die Kinder auch voller Abenteuer waren. Seine Mutter Elsa war damals schwanger, sein Geschwisterchen ein Jahr alt.

Das Ende hatte sich angekündigt, nicht nur durch Radio und Gerüchte. Sondern durch zwei deutsche Soldaten, die kurz vor den entscheidenden Tagen im April 1945 kurzerhand bei den Leutenbauers eingezogen waren. „Die haben in einem Zimmer bei uns geschlafen und haben da ihre Privatsachen untergestellt. Sie sagten uns: Wenn wir gehen, kommen die Amerikaner und die Franzosen. So war es dann auch“, erzählt Leutenbauer.

Als Kind beobachtet er letzte Kampfhandlungen im Aubachtal

Die Tage vor Kriegsende waren unruhig. „Eines Abends hörten wir einen Mordslärm aus Richtung Unering.“ Wir, das waren ein paar Kinder aus dem Ort, unter ihnen einige so alt wie der kleine Franz, zwei aber auch älter. Von einem Hügel in Hochstadt aus habe man das Aubachtal überblicken können. „Da fand ein letzter Kampf statt.“ Französische Soldaten wollten von Oberalting nach Unering hinauf, auf der Dellinger Höhe lauerten zwei oder drei deutsche Panzer. „Sie haben dann angefangen zu schießen. Wie glühende Tauben flogen die Geschosse über das Aubachtal“, erinnert sich Leutenbauer. Eine Viertelstunde sei das so gegangen, dann seien die Franzosen umgekehrt.

Am anderen Tag habe es von Delling aus einen fürchterlichen Lärm gegeben. „Da ist von unten aus dem Tal heraus die Besatzungsmacht gekommen, die Amerikaner.“ Noch heute gibt es den Hohlweg, der vom Aubachtal hinauf in Hochstadts Ortsmitte führt. Dort versammelten sich Erwachsene und Kinder. Franz Leutenbauers Vater war nicht dabei, er arbeitete bei den Dornier-Werken.

Kaugummis und Schokolade als Geschenke von den Soldaten

Erst sahen die Hochstadter Panzer und Bodentruppen mit Gewehren im Anschlag. „Die sind dann zu uns hoch auf die Hauptstraße und wollten Richtung Unering abbiegen. Weil die Kurve so eng war, haben sie einen ganzen Zaun mitgenommen.“ Leutenbauer erinnert sich, dass die Menschen gewunken hätten. „Aber einige sagten dann: Spinnt ihr?“ Die Soldaten trugen Taschen vor der Brust mit ihrer Marschverpflegung. „Die haben sie aufgemacht und uns Schokolade und Kaugummis geschenkt. Ich hatte vorher noch nie Kaugummis oder Schokolade gegessen.“

Mitten in dem Tross hätten sich auch gefangene deutsche Soldaten mit ihren Panzern befunden. Die Männer hätten sich dann später bis auf die Schuhe ausziehen müssen. „Sie haben ihnen alles weggenommen, auch Geldbeutel und Uhren. Dann wurden die Männer auf einen Lastwagen verladen.“

Zigaretten gegen Spiegeleier

Sämtliche Häuser in Hochstadt wurden nach Waffen durchsucht. „Bei uns waren auch zwei Amerikaner, die alles durchsucht haben.“ Im Kühlschrank des damaligen Hochstadter Lebensmittelgeschäfts entdeckten sie noch Eier. „Die hat ihnen meine Mutter dann braten sollen.“ Dafür schenkten sie der jungen Frau Zigaretten.

Angst hatte Franz Leutenbauer nicht, im Gegenteil. „Das war doch alles hochinteressant für uns.“ Die Waffen, die in den Häusern gefunden wurden, mussten ins Rathaus gebracht werden. „Die haben uns Buben die Gewehre umgehängt, wir sollten die Waffen da hinbringen“, erzählt Leutenbauer. Die Soldaten seien erst mit den Gewehren im Anschlag auf die Kinder zugegangen. „Aber sie waren nett zu uns.“ Die Amerikaner seien immer sehr freundlich gewesen, hätten Essensbüchsen mit Fleisch und Bohnen verschenkt. „Ich kann nichts Schlechtes über sie sagen.“

Der Befehl „Alle Gewehre ins Rathaus“ sei in der Folge fast so eine Art geflügeltes Wort geworden. „Der Ausdruck ist mir zehn Jahre später beim Kartenspiel auf einer Arbeitsstelle in Berchtesgaden noch begegnet. Damals hieß es beim Watten: Alle Gewehre ins Rathaus.“

Kinder nutzen Feldtelefone als Spielzeug

Sehr vergnügt erinnert sich Franz Leutenbauer noch daran, dass nach Kriegsende im Kahrs-Bauernhof eine Art Fernmeldeabteilung einzog. „Mit Funkgeräten, Kabeln, alles.“ Eines Tages sei die Abteilung aufgelöst worden. „Die sind auf und davon und haben alles liegengelassen.“ Die älteren Buben hätten dann die bestehende Telefonleitung angezapft und aus dem Rest der Ausrüstung eine zweite gebaut. „Wir Kinder haben Feldtelefone bekommen. Einer hat vermittelt und wir konnten abends miteinander telefonieren.“ Ein halbes Jahr sei das so gegangen.

Die Familie Leutenbauer kam in den Nachkriegsjahren gut über die Runden. Franz Leutenbauer erlernte wie sein Vater das Schreinerhandwerk und war lange Jahre auch Kreishandwerksmeister. Er wohnt heute noch im Haus seiner Eltern. „Das ist ja fast das Einzige, das noch steht.“ Fotos aus den Tagen des Kriegsendes hat er nicht. Das Schild, das den Hochstadter Dorfplatz damals als „Adolf-Hitler-Platz“ auswies, war schnell verschwunden. „Das haben wir aus Angst gleich weggeschmissen.“

