Wieder freie Fahrt auf Weßlings Hauptstraße

Vieles neu in Weßling: Florian Zarbo vom Weßlinger Kommunalunternehmen, Bürgermeister Michael Sturm, Bauleiterin Alisa Egg (Schönenberg Ingenieure) und Michael Niederwald vom Ingenieurbüro Suess-Staller-Schmitt (vorne v.l.) zerschnitten am Freitag das Band auf der neuen Brücke in Weßling. Dabei waren einige Gemeinderäte und Mitarbeiter. Rechts ist im Hintergrund die neue Grundschule zu sehen, die im September bezogen wird.

Von Hanna von Prittwitz schließen

Vier Monate war die Weßlinger Hauptstraße gesperrt. Seit Freitag rollt der Verkehr wieder, die Sanierung der Brücke über den Meilinger Weg ist abgeschlossen. Nun hofft die Gemeinde auf positive Nebeneffekte mit Blick auf die Umfahrung.

Weßling – Ein von kommunaler Hand geplantes Bauwerk, das früher fertig ist: Bei der Brückensanierung in Weßling ist dies tatsächlich gelungen. Am gestrigen Freitag zerschnitten Weßlings Bürgermeister Michael Sturm, Florian Zarbo, Vorstand des Weßlinger Kommunalunternehmens, Bauleiterin Alisa Egg von Schönenberg Ingenieure sowie Michael Niederwald, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Süß-Staller-Schmitt im Beisein von Gemeinderäten und Mitarbeitern das symbolische Band und eröffneten damit die seit April wegen einer Brückensanierung gesperrte Hauptstraße. Sturm sprach von einem „wichtigen Infrastrukturprojekt“ für Weßling.

Die 1969 vom Staatlichen Bauamt in Weilheim gebaute Brücke war in die Jahre gekommen. „Es wurde seit dem Bau nichts an ihr gemacht“, wusste Florian Zarbo. Dass sie fällig ist, ergaben Untersuchungen in Zusammenhang mit der geplanten Verkehrsführung im Umfeld der neuen Grundschule. Der TÜV-Süd gab dem Bauwerk 2018 eine Zustandsnote von 3,1, das hieß „nicht ausreichend“.

Ähnlich lautete das Ergebnis einer Prüfung durch das Gräfelfinger Ingenieurbüro Suess-Staller-Schmitt 2022. Zuvor hatte die Gemeinde nach dem Umfahrungsbau 2016 die Brücke samt Hauptstraße vom Staatlichen Bauamt übernommen. Sturm erinnerte sich an ein „sehr interessantes“ Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt über die Höhe der Kosten für die Instandhaltung der Brücke. Das Straßenbauamt habe damals weniger als 10 000 Euro dafür angeboten. „Das Straßenbauamt hat gesagt: Die Brücke ist so gut in Schuss, dafür braucht man nur 10 000 Euro.“ Die Gemeinde habe sich das nicht vorstellen können. „Wenn wir ein Gerüst aufbauen müssen, sind schon die ersten 5000 weg, eine Sanierung kriegen wir mit der Summe nicht hin, das war uns gleich klar.“ Gutachten hätten dann gleich Größenordnungen von 250 000 Euro ergeben. „Auf 230 000 haben wir uns dann mit dem Straßenbauamt geeinigt.“

Insgesamt hat die Sanierung nun 550 000 Euro gekostet. Das sei eine Menge Geld, das die Gemeinde für die Brücke und die Straße in die Hand genommen habe. „Aber das Projekt ist wichtig für die Schule, und für den Verkehr durch den Ort“, betonte Sturm. Vom 5. April bis zum 4. August habe die Sperre gedauert. „Da hatten die Bürger und vor allem die, die nicht in Weßling leben, die Gelegenheit, die Umfahrung zu nutzen und festzustellen, wie toll das funktioniert und dass das kein zusätzlicher Aufwand ist. Und dass man schneller ist.“ Für die Gemeinde sei es interessant gewesen zu erleben, wie es auf der Hauptstraße läuft, wenn die meisten Autofahrer die Umfahrung nutzen. Sturm erinnerte sich an den zweiten Tag der Sperrung. Er sei abends nach der Gemeinderatssitzung nach 21 Uhr vom Rathaus Richtung Schule geradelt. „Mir ist niemand entgegengekommen und es hat mich auch keiner überholt. Vom Rathaus bis zur Fußgängerampel. Das war schon schön. Und so würden wir es uns immer wünschen. Aber wir haben ja nicht Weihnachten.“ Die Hoffnung bliebe, dass auch in Zukunft mehr Autofahrer die Umfahrung nutzen würden.

Zusätzlich zur Brückensanierung wurde die Straße vom südlichen Kreisel in Richtung Brücke erneuert, für Linksabbieger zur Schule gibt es nun einen Fahrbahnteiler. Das sei für die Schule nötig, habe aber noch andere Vorteile, erklärte Sturm. „Das Problem war immer, dass die Autofahrer nach dem Kreisel bis zum Ortsschild Gas gegeben haben.“ Der neue Fahrbahnteiler mache nun deutlich, wo seines Erachtens der Ort wirklich beginne. „Das ist gerade die letzte Diskussion, die wir mit der Polizei und dem Straßenbauamt führen. Aus unserer Sicht ist es dringend erforderlich, dass das Ortsschild noch vor der Abzweigung zur Schule steht.“ Dann könne die Gemeinde dort auch Tempo-30 ausweisen. „Das hat für alle was, auch für die Anlieger.“

Sturm hatte auch noch die ein oder andere Anekdote parat. Denn einige Autofahrer seien trotz Sperrung in die Baustelle hineingefahren. Darunter einer, der dann von Gilching kommend nachts mit dem Fahrzeug in der Baugrube landete. Bekannt sind auch Geschichten von Lkw-Fahrern, die sich irgendwie um die Absperrung am südlichen Kreisel herummogelten. Die Vorbereitungen für die Sperrung seien umfangreich gewesen, allein die verkehrsrechtlichen Anordnungen „waren eine Herausforderung“. Letztere gelte theoretisch bis 31. August. „Das heißt, wir hätten noch drei Wochen Zeit gehabt.“ Die Freude, vorher soweit zu sein, sei entsprechend groß. Sturm dankte vor allem Florian Zarbo, „der das Ganze organisiert hat“, und der gesamten Mannschaft.

Auch Zarbo war bester Laune. Er hatte nach eigenen Worten die Bauleitung für die Brückensanierung übernommen, „weil ich sowieso immer in der Schule nebenan war“, feixte er. Beim Variantenvergleich habe sich die Gemeinde entschieden, statt einem Wellstahlbauwerk die Brücke zu sanieren. Dafür trugen die Bauleute den Brückendeckel komplett ab und reinigten im Anschluss den Untergrund. „Das war das, was einige Zeit für Lärm gesorgt hat.“ Die Brückendurchfahrt werde mittels Fahrbahnverengung und verkehrsregelnden Maßnahmen entschleunigt. Nächstes Projekt ist nun der Ausbau des südlichen Meilinger Wegs an der Schule entlang. „Ende August ist dann alles abgeschlossen.“ Die Schule sei innen so gut wie fertig, auch die Außenanlagen erhielten schon den letzten Schliff. Und die Spielgeräte warten schon auf die Schulkinder, die dann Mitte September einziehen.