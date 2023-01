Willkommen im Wirtshaus „Post Weßling“

Da strahlt er und freut sich auf seine Gäste: Josef Fleischmann will bereits kommende Woche, am 1. Februar, seine Wirtschaft „Post Weßling“ an der Hauptstraße in Weßling eröffnen. © Andrea jaksch

Die Weßlinger bekommen ihr Wirtshaus zurück: Pächter Josef Fleischmann will kommende Woche, am 1. Februar, im Neubau an der Hauptstraße seine „Post Weßling“ eröffnen.

Weßling – Bodentiefe Fenster, Vollholzboden und -wandvertäfelungen sowie eine Theke mit einer Durchreiche: An das ehemalige Hotel mit Wirtschaft „Zur Post“ an der Ortsdurchfahrt in Weßling erinnert nur noch der Name „Post Weßling“. Im Neubau verwirklichte sich Josef Fleischmann in seinem Restaurant mit Biergarten und Eventlocation, in dem die Besucher unter dem Motto „genuss.voll.er.leben“, wie es auf einem Schild draußen heißt, ab Februar kulinarisch verwöhnt werden.

Anfang dieser Woche stand der Küchenmeister und staatlich geprüfte Hotelbetriebswirt noch zwischen verpackten Holzbänken und -tischen auf einem mit Vlies ausgelegten Vollholzparkett. Ein Maler verpasste gerade den Wänden mit einem hellen Grauton den letzten Schliff, eine bodentiefe Fensterfront gab den Blick frei auf den Biergarten mit dem schönen alten Baumbestand. In den Saal passen etwa 65 Gäste, so Fleischmann. Wenn es die Temperaturen zulassen, werden die Schiebetüren auseinandergeschoben, sodass der Innenbereich nahtlos in die Terrasse übergeht. Dort finden dann weitere 60 Besucher einen Platz. Hinzu kommen die Kunden im Wirtsgarten mit Selbstbedienung, die ihre Bestellung durch eine Öffnung an der Theke aufgeben beziehungsweise abholen können.

Die Durchreiche ist eine der Finessen, die der Pächter in die Architektur eingebracht hat. Denn in der Bauphase im Herbst 2021 stand bereits fest, dass er die Wirtschaft mit Leben füllen würde. Damals führte er noch das Seehaus am Pilsensee. Dort bot er unter anderem mit seinem Cateringbetrieb „Funco“ Grillevents an – diese plant er auch in Weßling. Auf der Speisekarte stehen sowohl vegetarische Gerichte als auch „Steaks, Pasta, Ofenkartoffeln, schöne Salate, aber auch Wurstsalat, Schnitzel und Spareribs“, zählt er auf. „Alles wird frisch zubereitet“, versichert der Küchenchef, während seine Mitarbeiter Herd, Schränke und Kühlschrank auspacken, putzen und positionieren.

Mit wenigen Ausnahmen sei ihm das Personal aus Seefeld treu geblieben, freut sich Fleischmann. „Wir wollen am 1. Februar eröffnen“, so das ambitionierte Ziel des Seefelders. Läuft alles nach Plan, fließt dann Augustiner-Bier aus der glänzendem Messingzapfsäule in den Maßkrug. Ein Weinhändler und Winzer aus Hechendorf beliefert ihn mit „super Weinen“, fügt er hinzu. Alkoholfreies sprudelt aus einem Getränkespender direkt ins Glas. „Ich möchte so wenig Flaschen wie möglich benutzen“, betonte der 53-Jährige. Das sei umweltverträglicher und günstiger – und die geringeren Kosten „gebe ich an meine Kunden weiter“. Das komme vor allem Familien mit Kindern zugute und ist dem Vater eines fünfjährigen Nachzüglers wichtig.

2014 war Fleischmann aus der Großgastronomie ausgestiegen. In jungen Jahren kochte er im Münchner Spatenhaus an der Oper, später bei Käfer und im Löwenbräukeller bei Wiesnwirt Christian Schottenhamel. „Ich wollte raus aus der Großgastronomie mit täglich 2000 Gästen und dem Angestelltenverhältnis“, erzählt er. Seither ist er im Landkreis eine bekannte Größe, übernahm einst das Seefelder Atrium und dann ein Restaurant im Technologiepark sowie das Bistro im Asto-Park Gilching, bevor er 2016 im Seehaus am idyllischen Ufer des Pilsensees neue Akzente setzte.

Er freue sich auf die neue Aufgabe, sagt Fleischmann. Und für die Eröffnung kommende Woche hat er schon 40 Reservierungen. Noch sucht er allerdings Personal für die Bedienung, den Ausschank und die Küche. Bewerbungen für Vollzeit-, Mini- oder Teilzeitjobs können an bewerbungen@post-wessling.de oder an „Post Weßling“, Hauptstraße 34 in Weßling gesandt werden. Öffnungszeiten sind (vorerst) von Dienstag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 23 Uhr geplant. Reservierungen werden per E-Mail an restaurant@post-wessling.de entgegengenommen.

Michèle Kirner