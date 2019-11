Hilfe für eine „bedrohte Art“

Die Initiative Wörthsee für Artenvielfalt (IW) sieht in Wörthsee auch den Fußgänger inzwischen als „bedrohte Art“ an. Eine Woche vor der Bürgerversammlung am Mittwoch, 6. November, haben IW-Sprecherin Doja Muggenthaler und ihre Mitstreiter einen Antrag in Sachen Verkehr eingereicht.

Steinebach – Für die Pizzakreuzung (Etterschlager Straße/Seestraße) und die Kreuzung bei der Apotheke (Etterschlager Straße, Dorf- Haupt- und Weßlinger Straße) fordern sie „eine kurzfristige Lösung, wie sie auch bei der -S-Bahnunterführung gelungen ist“.

Vor allem die Pizza-Kreuzung ist immer wieder Gegenstand von Untersuchungen und langen Debatten im Gemeinderat Wörthsee. Es gibt zwar Lösungsvorschläge wie beispielsweise Vorfahrtsänderungen. Geändert hat sich jedoch nichts. Vor allem für Fußgänger ist die Kreuzung unangenehm. „Es gibt dort keinerlei Schutz für Fußgänger und die Autos können ungebremst mit Tempo 50 durchfahren“, kritisiert Muggenthaler. Seit vielen Jahren würden Lösungen versprochen. „Der Verkehr nimmt zu und damit steigt die Gefahr, trotzdem ist keine Lösung in Sicht.“ Daher habe sich die Initiative zu einem Bürgerantrag entschlossen, der in der Bürgerversammlung und im Gemeinderat thematisiert werden soll.

Bei der Befragung der Bürger für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), bei Treffen des Seniorenbeirats und anderen Gelegenheiten habe sich gezeigt, dass sich viele Menschen in Wörthsee endlich sichere Überwege für Fußgänger wünschten, schreibt Muggenthaler in dem Antrag. Sichere Fuß- und Radwege könnten auch Autofahrten reduzieren, was wiederum zum Klimaschutz beitrage. An den genannten Kreuzungen sei es für Fußgänger schwer, über die Straße zu kommen. „Ganz besonders trifft dies für Kinder, ältere Menschen und Behinderte zu“, so Muggenthaler.

Die konkreten Vorschläge der Initiative: Mehrere Zebrastreifen in beiden Kreuzungsbereichen. „Falls das Straßenbauamt sich ... sträuben sollte, müssen die betreffenden Straßen in Gemeindestraßen umgewidmet werden“, so Muggenthaler. Dies werde auch in den ISEK-Protokollen in Erwägung gezogen. „Wir erwarten jetzt endlich eine schnelle Realisierung“, so dieMuggenthaler. got Speimann Gisela Lux Uta Ettmüller Gerda Büttner Gabi Scheller und viele weitere Unterstützer/innen