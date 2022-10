Wohnungsbau: Anwohner wollen klagen

Teilen

Als „zu wuchtig“ empfinden die Anwohner den geplanten sozialen Wohnungsbau in der Schulstraße 17 in Weßling (v.l.): David und Sheila Daniels, Ernst Stroer, Anton Sedlmeir, Albrecht, Anne und Lucy Kühn, Tobias Neidl, Christl Schrödl, Mathias und Martine Liebe, Anton Hofer, Dirk Angermann, Frederike Neidl sowie Hannelore und Jörg Bies. © Michèle kirner

Der geplante Bau von 24 Sozialwohnungen an der Schulstraße in Weßling ist Anwohnern zu massiv. Nun wollen sie vor Gericht ziehen, betonen aber, sozialen Wohnungsbau nicht verhindern zu wollen.

Weßling – „Wir haben den Dialog mit der Kirche gesucht“, versichert Anlieger Dirk Angermann bei einem Pressegespräch auf der Wiese an der Schulstraße in Weßling. Dort sollen 24 Sozialwohnungen entstehen (wir berichteten). „Weitere Gespräche hat der Bauherr leider abgelehnt“, sagt Angermann. Jetzt bleibe den Anwohnern nur noch der Weg vor Gericht. Sie seien nicht grundsätzlich gegen die Bebauung, betonen sie. Aber das Projekt sei zu massiv.

David und Sheila Daniels befürchten, dass sie in Zukunft auf eine „zwölf Meter hohen Wand und einen 80 Meter langen Block“ blicken. Denn die beiden dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser würden nur von einem schmalen Gang unterbrochen, sagen die Anwohner. Rund 70 Menschen würden dann auf 3000 Quadratmetern Grund leben. „Aktuell leben 31 Personen auf einer dreimal so großen Fläche“, zieht Angermann einen Vergleich. Der Schlichtungsversuch in einem Online-Meeting mit dem Architekten und Kirchenvertretern vor gut einem Jahr habe die Anwohner nicht weitergebracht, bedauert Angermann. Dasselbe gelte für ein Gespräch im Rathaus.

Das Pressegespräch mit einem Teil der Anwohner findet auf einer knapp vier Meter breiten Zufahrt zu den Häusern der Schulstraße 19 statt – auf einer Privatstraße, die parallel zur Zufahrt des sozialen Wohnungsbaus verläuft und dem Vernehmen nach ganz selbstverständlich in die Planung miteinbezogen worden ist. Konkret sind die beiden Zufahrten in den ersten Entwürfen zusammengelegt und zu einer etwa acht Meter breiten Spielstraße deklariert worden.

Darüber hätten sich die Anlieger Gedanken gemacht und diese Möglichkeit in Betracht gezogen, wenn im Gegenzug die Bebauung auf 18 Wohnungen reduziert werde, erklärt Angermann. Das lohne sich wirtschaftlich nicht, habe er aber zu hören bekommen. „Jetzt werden wir die private Zufahrt mit ziemlicher Sicherheit mit einem Zaun versehen“, kündigt Angermann an – damit entstehe auf der engen Zufahrt zu den geplanten Mehrfamilienhäusern auf dem jetzigen Grünstreifen eine gefährliche Situation, denn wenden könnten die Autofahrer dort nicht. „Dann müssen sie rückwärts rausfahren. Das ist bei der großen Anzahl von Bewohnern gefährlich“, sagt Angermann. Das gleiche gelte für die Privatstraßen der Häuser rechts und links des Areals nach Errichtung des Zauns.

Angermann geht davon aus, dass die 30 Plätze in der geplanten Tiefgarage und die sechs Außenstellplätze nicht ausreichen werden. „Die Besucher werden auf unserer Privatstraße parken“, fürchtet auch Anwohnerin Christl Schrödl und sieht sich schon an 24 Wohnungen klingeln, um aus der Ausfahrt rauszukommen. Auch die Ausfahrt aus der Tiefgarage sehen die Bewohner kritisch. „Die Schulstraße ist an dieser Stelle verengt“, sagt Anwohner Jörg Bies. Das sei für die Kinder auf ihrem Weg in die neue Schule gefährlich.

Eine Zusammenlegung der Straßen wäre natürlich sinnvoll, findet Bürgermeister Michael Sturm. Er könne verstehen, dass sich die Anwohner bei der Planung vor den Kopf gestoßen fühlten. „Aber wir brauchen dringend sozialen Wohnraum und das geht nur bei einer bestimmten Grundstücksgröße“, Sturm. „Ich kann gut nachvollziehen, dass die Bebauung einer jahrelang brach liegenden Wiese ein Problem ist. Nach Abwägungen der Gemeinde ist die Größe des Projekts aber noch verträglich.“ Er erinnert zudem daran, dass die Bebauung bereits um eins auf zwei Gebäude reduziert worden sei.

Ein Vertreter der Kirche war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Weil der Bebauungsplan jetzt in die letzte Auslegung geht und er danach final beschlossen werden kann, sieht Angermann für die Anwohner keine andere Möglichkeit als den Klageweg. „Das bedeutet gegebenenfalls für die Kirche, dass sie 16 Monate nicht bauen kann. Und wenn wir recht bekommen, muss sie von vorne anfangen.“ Die Bewohner der Schulstraße 15 und 19 betonen: „Wir wollen schließlich ein gutes, freundliches Miteinander mit unseren neuen Nachbarn. Somit sollten die Bedenken auch ernst genommen werden.“

Michèle Kirner