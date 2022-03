Zum 30. gibt’s den Verlagspreis des Buchhandels

Leidenschaftlicher Verleger und nun noch preisgekrönt: Anton G. Leitner mit den Ausgaben von „Das Gedicht“. © Michèle Kirner

Der Anton-G.-Leitner-Verlag feiert heuer seinen 30. Geburtstag – und seit Freitag steht fest, dass Verleger Anton G. Leitner (60) den Deutschen Verlagspreis 2022 erhält. Eine bedeutende Auszeichnung für den Weßlinger, für den schon Persönlichkeiten wie Günter Grass oder Friedrich Ani dichteten. Außerdem veröffentlicht Leitner ein Jugendgedicht von Papst Johannes Paul II.

Weßling - Im Laufe der Zeit sei seine „Lyrikarche immer wieder in raue See“ geraten, sinniert der Herausgeber und Publizist im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Dass er mit seinem Verlag keine Reichtümer anhäufen würde, sei ihm von vornherein klar gewesen, betont der Münchner Turmschreiber. Aber nach dem ersten juristischen Staatsexamen und dem Referendariat beim Oberlandesgericht München habe er sich „ganz der Poesie widmen“ wollen. Ohne seine Frau Dr. Felizitas Leitner wäre dieser Schritt allerdings nicht möglich gewesen. Denn die Ärztin unterstützte die Pläne, indem sie fortan in ihrer Allgemeinarztpraxis das tägliche Brot verdiente. Die beiden hatten sich auf einem Literaturseminar kennen und lieben gelernt. Damals hatte Anton Leitner gerade sein Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie abgeschlossen. „Die Jurisprudenz hat viel mit Sprachpräzision zu tun“, erklärt er zu Fächerwahl.

Das Herzstück seines Verlages ist die Jahreszeitschrift „Das Gedicht“. Das dafür notwendige Netzwerk an Poetinnen und Poeten hat Leitner während seiner Zeit als Vorsitzender der „Initiative Junger Autoren“ (IJA) geknüpft, die er 1981 unter anderem mit seinen Jugendfreunden Friedrich Ani, Nicola Bardola und Helmut Krausser gegründet hatte. Bereits 29-mal gab der Weßlinger in „Das Gedicht“ jeweils rund 150 deutschsprachigen Dichtenden aus vielen Ländern eine Stimme, drei Ausgaben waren international erfolgreich. Das erste Mal 1999, als Leitner von Experten die bedeutendsten nationalen und internationalen Dichter des 20. Jahrhunderts wählen ließ. Ein weiterer Bestseller gelang ihm 2000, als der Herausgeber die Literaturwelt mit einem „Erotik Special“ aufwühlte und gleich schwarze Zensurbalken für die prüdere Leserschaft dazulegte. Im Folgejahr konterte er „sozusagen zur Buße“ mit einer Religionsausgabe, erzählt Leitner und grinst. Das lyrische Werk knackte erneut die 10 000er-Marke. Vermutlich auch, weil sich zwischen den Buchdeckeln ein Jugendgedicht von Karol Józef Wojtyla befand – dem damaligen Papst Johannes Paul II.

Um mit seinem Lyrikverlag zumindest eine schwarze Null zu erreichen, stellte Leitner seinen Verlag breit auf. Anfangs mit Latein- und Mathe-Lernhilfen, danach folgte der Lektorats-Service. Später kamen Seminare hinzu und „Der Lyrikstier“, ein „internationaler Wettstreit zwischen deutschsprachigen Dichterinnen und Dichtern“. Sehr früh schon richtete Leitner mit den Seiten www.dasgedicht.de und www.dasgedichtblog.de Internetforen ein, die täglich bis zu 1500 Klicks generierten.

„Ich musste mich immer wieder neu erfinden“, sagt Leitner. 2018 erkrankte er schwer und sprang dem Tod gleich zweimal von der Schippe. „Ohne die Unterstützung meiner Frau, meiner Eltern und vieler Freundinnen und Freunde hätte ich es nicht geschafft“, sagt er dankbar. Gerade ging es wieder aufwärts, da legte Corona von einem Tag auf den anderen seine Seminare und Lesungen lahm. Wieder waren es seine Unterstützerinnen und Unterstützer, die halfen, sein Lyrikschiff über Wasser zu halten. Vorsichtig fasst Leitner jetzt wieder die Planungen von Seminaren ins Auge. Ein Lichtblick ist die Auszeichnung, die er am 22. Juni in der Kongresshalle Leipzig von Staatsministerin Claudia Roth entgegennehmen wird. Das Gütesiegel ist mit einer Prämie verbunden und wird an „herausragende Verlage“ vergeben, heißt es aus dem Kulturministerium.

Michèle Kirner