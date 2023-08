Zum Auftakt 150 Zuschauer

Mittwochmittag am Pfarrstadel: Bei glühender Hitze installierte Tom Blum die Leinwand für das Open Air. Brigitte Weiß von „Unser Dorf“ ist froh, dass es heuer wieder ein Open Air im Rahmen des Festivals gibt. Am Mittwochabend kamen rund 150 Menschen, um „Vor der Morgenröte“ zu sehe.

Von Hanna von Prittwitz schließen

Erstmals steht am Weßlinger Pfarrstadel eine große Kinoleinwand. Montiert hat sie Tom Blum, seit zehn Jahren als Veranstaltungstechniker für das Fünf-Seen-Filmfestival unterwegs. Dass es überhaupt ein Open Air in Weßling gibt, das wiederum ist auch dem Verein „Unser Dorf“ zu verdanken. Am ersten Abend kamen gleich 150 Zuschauer.

Weßling – Die Sonne knallt vom Himmel, Veranstaltungstechniker Tom Blum zieht mit einem Mitarbeiter die Leinwand am Pfarrstadel Stück für Stück nach oben. „Kann ich weiterarbeiten, während wir reden?“, will er wissen, ohne den Blick von den dicken Streben zu wenden, an denen er die 36 Quadratmeter große Leinwand befestigt. Die Uhr tickt. Abends soll im Rahmen des Fünf-Seen-Filmfestivals (FSFF) erstmals am Weßlinger Pfarrstadel ein Open-Air-Kino mit großer Leinwand beginnen. Dabei war es gar nicht so selbstverständlich, dass es überhaupt Open-Air-Kino in Weßling geben würde.

Drei Jahre lang stand zu Festivalzeiten Filmemacher Wolf Gaudlitz mit seinem Offroad-Wohn-Lastwagen am Weßlinger Pfarrstadel. Heuer ließ sich das nicht einrichten. Dabei war gerade im vergangenen Jahr das Open Air in Weßling auch wegen des fantastischen Wetters super gelaufen. „Wir hatten so viele Zuschauer wie nie“, erinnert sich Brigitte Weiß von „Unser Dorf“. Von überallher habe man Stühle und Bänke heranschleppen müssen für die mehr als 160 Leute, 100 Stühle hatte „Unser Dorf“ aufgebaut. In Summe hätten mehr als 500 Menschen die Veranstaltungen in Weßling besucht. Als es dann um das FSFF 2023 gegangen sei, habe die Beteiligung Weßlings im Rahmen eines Open-Air-Kinos auf der Kippe gestanden. „Matthias Helwig und ich haben lange gerungen, es ging lange hin und her“, erzählt Weiß. Größtes Problem natürlich: das Geld. Weiß warb mit den Firmen Klarwein und Metallbau Maier schließlich entscheidende Sponsoren. „Es steht und fällt mit privaten Geldgebern“, sagt sie. Und: „Es wäre halt superschade gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Es ist ein so herrlicher Platz hier.“

Bis zu 200 Menschen fasst das Areal vor dem Pfarrstadel, und am Mittwochabend strömten gleich 150 herbei, um den Film „Vor der Morgenröte“ von Maria Schrader mit Josef Hader, Barbara Sukowa und Aenne Schwarz in den Hauptrollen zu sehen. „Es war eine schöne Sommernacht mit dem richtigen Film, es hat alles gepasst“, schrieb Brigitte Weiß noch in der Nacht an den Starnberger Merkur. Manche Gäste hätten gar nicht gehen wollen.

Nun steht aber der Wetterwechsel an. Zum Glück kann immer in den Pfarrstadel ausgewichen werden, auch wenn dieser nur etwa 85 Menschen fasst. „Wir werden sehen, wie es weitergeht“, sagt Weiß.

Tom Blum hat indessen die Leinwand komplett hochgezogen. Nur wenn der Wind zu stark ist, muss er sie einrollen. „Regen ist kein Problem, dafür ist die Leinwand ausgelegt“, erklärt er. Blum arbeitet mit Helwig schon seit zehn Jahren zusammen, noch viel länger kennt er ihn. Denn in Helwigs erstem Kino in Gilching arbeitete er einst als Vorführer. Dann trennten sich die Wege und fanden vor zehn Jahren wieder zusammen. Blums Firma „Lightsound Service“ sitzt in Grafrath. Er ist beim Festival für alles, was mit Technik zu tun hat, verantwortlich. Also auch für den Aufbau der noch größeren Leinwände im Strandbad Starnberg und der Schlossberghalle. Und der Technik für die Dampferfahrt am Montag auf dem Starnberger See. Drei bis fünf Mitarbeiter stehen ihm zur Seite, bei der Eröffnungsfeier in Starnberg waren sie zu viert. Gab es Pannen? Blum grinst: „Wenn, dann würde ich davon nicht erzählen“, sagt er dann. Die Kunst sei, dass das niemand mitbekomme. „Aber natürlich geht immer wieder mal was schief.“

Der erste Abend am Pfarrstadel zumindest lief wie geschmiert. Das weitere Programm: Heute Abend ist der Film „Holy Shit – can Poop save the World“ zu sehen, am Samstag, 26. August, gibt es das Kurzfilmprogramm 1 in Anwesenheit der Filmemacher. „Das Kombinat“ von Moritz Springer flimmert am Sonntag, 27. August, über die Leinwand, und am Montag, 28. August, ist „Vermeer. Reise ins Licht“ zu sehen. Zum Abschluss am Dienstag, 29. August, steht „Die einfachen Dinge“ auf dem Programm. Beginn ist immer um 20.30 Uhr, Karten für 10 Euro gibt es an der Abendkasse. Veranstalter ist das Kino Breitwand in Kooperation mit „Unser Dorf“.