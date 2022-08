Zum Schutz der Tochter: Ehepaar erfindet Sonnenbrandsensor

Start-up aus Oberpfaffenhofen

Sonnenschein ist etwas Wunderbares. Doch zu viel Sonne schadet der Haut. Annette Barth und Dr. Julian Meyer-Arnek haben nun ein kleines Gerät entwickelt, das vor Sonnenbrand warnt. Und dafür den Host-Rauck-Gründerpreis erhalten.

Oberpfaffenhofen – Es begann alles damit, dass die kleine Mara geboren wurde, Tochter der Psychologin Annette Barth (42) und des Wissenschaftlers Dr. Julian Meyer-Arnek. (50). „Wir haben einfach kein Sinnesorgan für die UV-Einstrahlung. Es fällt uns unheimlich schwer, die Sonneneinstrahlung einzuschätzen“, erklärt Barth. Doch gerade das Töchterchen sollte gut geschützt sein gegen die Strahlung, die einerseits zwar wichtig für uns ist, andererseits aber Hautkrebs verursachen kann. „Also habe ich überlegt, ob es ein kleines Gerät gibt, das uns sagt, wie stark die UV-Strahlung ist“, erklärt Meyer-Arnek. Er hatte ohnehin beruflich mit der Sonne zu tun: Der studierte Physiker arbeitet beim Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum DFD, das zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen gehört. Als er nichts fand zum Thema Sonnenschutz, setzte sich das Ehepaar hin und entwickelte selbst einen kleinen Sonnenbrandsensor, den sogenannten UV-Bodyguard. Für diese Entwicklung erhielten sie nun den Horst-Rauck-Gründerpreis der Gesellschaft von Freunden des DLR.

Das Gerät sieht aus wie eine Uhr. Unter einer Diffusorscheibe verbergen sich ein UV-Sensor, eine Platine und ein kleiner Akku. Der Bodyguard misst die UV-Strahlung der Sonne und überträgt die Werte auf das Smartphone. Mit Rücksicht auf den jeweiligen Hauttyp berechnet das Gerät die UV-Strahlung unter Einbeziehung astronomischer Faktoren – wie dem aktuellen Sonnenstand – und atmosphärischen Faktoren. Dafür nutzt das Gerät Daten des sogenannten „Atmosphere Monitoring Service“ des europäischen Raumfahrtprogramms Copernicus. „Es sagt uns jederzeit, wie viel Prozent der gesunden Sonnendosis ich schon erreicht habe“, fasst Barth zusammen. Dabei kalkuliert das Gerät auch das gesunde Maß für die notwendige Vitamin-D-Dosis. Und, das Wichtigste, es warnt, wenn ein Sonnenbrand droht.

+ So schaut er aus, der UV-Bodyguard des Unternehmens Ajuma aus Oberpfaffenhofen. © Ajuma

Das Paar gründete also die Firma Ajuma, eine Kombination aus den Namen Anette, Julian und Mara. Eineinhalb Jahre Arbeit und einen niedrigen fünfstelligen Betrag investierten die beiden Erfinder in ihr Produkt, das mittlerweile Marktreife hat und in Sportläden beziehungsweise im Internet zu kaufen ist. Für die Entwicklung ihres Start-ups wagten sich die beiden Gründer auch in „Die Höhle der Löwen“. Beim gleichnamigen Format eines privaten Fernsehsenders gewannen sie zwei Sponsoren, was die Sache gleich vereinfachte und 2021 für einen „riesigen Marktstart“ sorgte, wie Barth berichtet.

Geeignet ist der UV-Bodyguard in erster Linie für Kinder und Familien. Er lässt sich an Kinderwagen, Handgelenken oder Rucksäcken befestigen. Dafür gibt es den Bodyguard Family für 74,95 Euro – der nach Wunsch auch aussieht wie eine kleine Schildkröte. Mit ihm lassen sich mehrere Nutzerprofile anlegen, für die dann individuell die Sonneneinstrahlung berechnet wird. „Wir haben aber festgestellt, dass auch Sportler Interesse an dem Gerät haben“, sagt Barth. Dafür eignet sich der UV-Bodyguard One für 49,95 Euro.

Doch das sind wohl nur die Anfänge. „Wir haben noch große Pläne“, sagt Annette Barth, die auch schon als Produktmanagerin gearbeitet hat. So werde das Gerät auch im Vertrieb immer internationaler. Ein weiterer Einsatzbereich sei auch der Arbeitsschutz: „Gerade bei Berufen, die vor allem draußen stattfinden, ist UV-Schutz ein großes Thema“, erklärt Barth. Auch im medizinischen Bereich, als Hautkrebsprävention, sieht sie viel Luft nach oben.

Nun aber herrscht erst mal Freude über den Horst-Rauck-Gründerpreis, der erst zum vierten Mal verliehen wurde und „Mut und Tatkraft von Unternehmensgründern würdigt“. Diese würden für ihr unternehmerisches Handeln und ihre Risikobereitschaft in der Umsetzung von Geschäftsideen, die auf DLR-Technologien basieren, ausgezeichnet. „Der Fokus wird dabei explizit auf junge Unternehmensgründungen gelegt“, teilt das DLR mit. Der Preis erinnert an den langjährigen Vorsitzen der Gesellschaft von Freunden des DLR. „Besonders positiv bewertete die Jury die Tatsache, dass das Produkt bereits am Markt verfügbar ist, sowie den gesellschaftlichen Beitrag und den Kundennutzen des UV-Bodyguards“, erklärte Dr. Fritz Merkle, Vorsitzender der Gesellschaft. Und die jungen Gründer? „Wir freuen uns natürlich riesig über den Preis“, sagen sie einstimmig.

