Sanierung in diesem Jahr: Zur Sicherheit hinter der Mauer

Ein Eisplatz ist die Skateranlage in Weßling derzeit. Sobald es die Temperaturen zulassen, sollen Skater- und Stockschützenplatz saniert werden. © Michèle Kirner

Der Skater- und der Stockschützenplatz in Weßling sollen in diesem Jahr saniert werden. Irritierend finden einige Gemeinderäte eine Betonmauer.

Weßling – Neue Rampen, ein frischer Bodenbelag und eine Trennwand aus Beton: Die benachbarten Areale der Skater und der Stockschützen am Meilinger Weg in Weßling sollen saniert werdeb. Der Gemeinderat gab dafür einstimmig 95 000 Euro frei, wovon 77 000 Euro gefördert werden. Nur die 1,70 Meter hohe Trennwand verursachte in der Debatte Stirnrunzeln.

Derzeit liegen die Plätze der Skater und der Stockschützen im Wortsinn auf Eis. Sobald der Schnee taut, schwingen aber wieder jeden Dienstag an die 20 Stockschützen auf drei Asphaltbahnen den Eisstock. Die Sportclub-Abteilung erfreue sich neuer Beliebtheit, freut sich Peter Erlacher im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Viele von uns sind ehemalige Eishockeyspieler, andere angehende Rentner“, berichtet der Abteilungsleiter. Vor rund 30 Jahren hatten die Handballer den Stockschützen ihren Übungsplatz abgegeben. Zehn Jahre später wurde ein Bereich den Skatern zugewiesen, sodass von 15 Bahnen noch drei übrig blieben.

Die Skater und Inliner seien nicht dem SC angegliedert, sondern nutzten das Gelände eigenverantwortlich, erklärt Jugendreferent Rasso von Rebay. Sie erneuerten mit viel Eigenleistung mehrere Sprungkonstruktionen. Allerdings sind beide Plätze in die Jahre gekommen und müssen dringend saniert werden. Der Skaterplatz entspreche nicht mehr den Sicherheitsanforderungen, begründeten die Skater ihren Antrag. „Der Asphaltboden muss abgeschliffen werden“, so von Rebay. Außerdem gibt es einen barrierefreien Zugang und zwei Rampen. Die Trennwand zu den Stockschützen soll erneuert werden. Die Stockschützen bekämen ebenfalls eine neue Asphaltunterlage und neue Holzbanden, so Peter Erlacher.

Vom Antrag bis zum Startschuss zogen knapp 18 Monate ins Land. Erst musste die Förderung geklärt werden, die mit 77 000 Euro „etwa 90 Prozent der Gesamtkosten“ ausmacht, schätzt von Rebay. Daraufhin saßen Sportreferent Erlacher, von Rebay und Gemeindevertreter mit den Nutzern zusammen und überlegten die optimale Sanierung. Die daraus resultierende, 1,70 Meter hohe Trennwand aus Beton stieß im Gemeinderat nicht auf Begeisterung. Diese begründet Erlacher damit, dass „in die Wand beispielsweise Rampen integriert werden“. Außerdem könnten Sprayer auf der Fläche ihrer Kreativität freien Lauf lassen, wie sie es an der bestehenden morschen Holzwand bereits tun. Nicht zu vergessen sei der Sicherheitsaspekt für beide Seiten – damit nicht etwa ein Eisstock einem Skater oder Inliner zwischen die Räder kommt. „Wir haben auch über eine Holzwand gesprochen“, sagt Erlacher. „Aber die fault.“

Als mögliche Variante werden die Kosten für Betonsystemsteine abgeklärt, beschloss das Gremium. Sanierungsbeginn ist mit „möglichst vielen freiwilligen Helfern“, sobald es die Temperaturen zulassen. (mk)