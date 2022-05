Zwei neue Beraterinnen: Mehr Inklusion in Seefeld und Wörthsee

Von: Hanna von Prittwitz

In den Gemeinden Seefeld und Wörthsee soll das Thema Inklusion wieder größer geschrieben werden. Bärbel Seibold und Simone Sauermann-Gasser sind die neuen Ansprechpartnerinnen in den Orten – auf ehrenamtlicher Basis.

Seefeld/Wörthsee – Für Bärbel Seibold und Simone Sauermann-Gasser ist Inklusion ein großes Thema, und dies schon seit vielen Jahren aus unterschiedlichen Gründen. Die beiden Frauen unterstützen die Gemeinden Seefeld und Wörthsee fortan dabei, Menschen mit Behinderung zu beraten, vor allem aber, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Auf dieser Basis gibt es bereits seit 2017 den Aktionsplan „Gemeinsam stärker“ des Landkreises Starnberg. Die Gemeinden sind angehalten, auch Inklusion vor Ort zum Thema zu machen. In Seefeld stellte sich Bärbel Seibold im Rahmen eines Pressegesprächs vor, Simone Sauermann-Gasser besuchte die jüngste Gemeinderatssitzung in Wörthsee.

„Als Mensch mit einer Behinderung oder dessen Angehörigen ist man immer in einer Bittstellerposition“: Das möchte Bärbel Seibold ändern. Zum Pressegespräch erschien sie mit verletzter Schulter. Sie sei beim Langlauf angefahren und gerade erst operiert worden, sagte sie. An dieser Stelle wies sie darauf hin, dass „die meisten Behinderungen im Leben erworben werden, nur vier Prozent der Behinderungen sind von Geburt an da“.

Die 57-jährige ist ehrenamtliche Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen (Arge), engagiert sich bei der Nachbarschaftshilfe und ist ausgebildete Psychomotorikerin (Bewegungspädagogin). Sie wohnt seit 1996 in Hechendorf. Grund für den Umzug der Stuttgarterin war, dass ihre mehrfach behinderte Tochter in einen normalen Kindergarten gehen können sollte. Das ging letztlich aber doch nicht, weil die Plätze für Kinder mit besonderen Bedürfnissen schnell vergeben waren.

Dabei sei die Inklusion im frühen Kindesalter von besonderer Bedeutung, findet Seibold. „Jedes Kind mit Behinderung muss die Möglichkeit haben, in seiner Gemeinde zur Kita oder zur Schule gehen zu können“, betonte sie. Es müssten passende Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit jeder Mensch am sozialen Leben teilhaben kann. Ansonsten finde soziale Ausgrenzung statt. „Separation nennt sich das. Und da reicht es nicht, dass ein Kind zwar barrierefrei in die Schule reinrollen kann, wenn es dann die Treppe hochgetragen werden muss“, nannte Seibold als Beispiel. So passiere es, dass selbst in Schulen mit Inklusionsprofil die Bedürfnisse der Kinder nicht immer erfüllt würden.

Seibold: „Es gibt zu wenig inklusive Wohnformen“

Erwachsene Behinderte stoßen in der Gemeinde Seefeld in Seibolds Augen auch auf einige Hindernisse. „Es gibt zu wenig inklusive Wohnformen“, bedauerte sie. Auch die Arbeitswelt müsse sich verändern. Menschen mit Behinderung hätten zur Zeit wenige Möglichkeiten bei der Berufswahl, und auch die Inklusion in manchen großen Firmen lasse zu wünsche übrig. Eine mögliche Lösung wäre es, sogenannte „Nischenarbeitsplätze“ zu schaffen, die zu den individuellen Bedürfnissen der Behinderten passen. Und es gebe auch eine hohe Zahl an arbeitslosen Schwerbehinderten, „die theoretisch arbeiten könnten und sogar froh drum wären“, bedauerte die Inklusionsbeauftragte. Der Freistaat zählte nach einer Statistik des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im April rund 23 000 arbeitslose Schwerbehinderte. „Bayern bildet das Schlusslicht bei der Inklusion“, betonte Seibold.

„Wir wollen das Thema Inklusion in Seefeld endlich ein Stück nach vorne bringen“, kommentierte Bürgermeister Klaus Kögel die Situation. Bei einer Ortsbegehung mit Bärbel Seibold im November habe er gesehen, „dass da bestimmte Defizite sind“. Seibold findet, dass die Besetzung einer Inklusionsbeauftragten „ein gutes Zeichen nach außen ist, dass wir das Thema nachhaltig angehen wollen“. Erreichbar ist die Inklusionsbeauftragte per E-Mail an info@seefeld.de.

In der Familie von Simone Sauermann-Gasser waren ehrenamtliches Engagement und Inklusion immer schon ein Thema. Die 51-Jährige stammt aus Oppenheim bei Mainz, lebt seit 2017 in der Gemeinde Wörthsee und organisierte dort gleich einen sehr erfolgreichen Tag der Inklusion. Einen kurzen Film dazu zeigte sie bei ihrer Vorstellung in der Gemeinderatssitzung, und er machte gleich deutlich, worum es der Kunsttherapeutin und -pädagogin geht: „Nicht so viel reden, sondern machen.“

In Wörthsee führt Sauermann-Gasser ein Atelier, zudem arbeitet sie als Kunsttherapeutin in der Schweiz und ist beim Aufbau eines Kinderheims in Maising beteiligt. Sie ist also viel unterwegs. „Aber mir ist es wichtig, dass es jemanden vor Ort gibt, der Ansprechpartner ist.“ Sauermann-Gasser ließ keinen Zweifel daran, dass ihre Arbeit auch beglückend ist: „Es macht unglaublich Freude. Ich gewinne total dabei und habe im Zusammensein mit Menschen mit Behinderung gelernt, den Moment zu genießen.“ Sie ist per E-Mail an die Adresse inklusion-woerthsee@web.de erreichbar.

Mitarbeit: Mathilda Trausch