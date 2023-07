Wie Pöckingerinnen schwerkranken Kindern Glücksmomente bescheren

Von: Sandra Sedlmaier

Ein Glücksmoment: Leni aus der Oberpfalz mit dem „Bergretter“-Team Michael Pascher, Sebastian Ströbel, Robert Lohr, Luise Bähr und Markus Brandl (v.l.) am Drehort in Schladming. © Verein Glücksmomente

Schwerkranken Kindern einen Moment der Freude zu bescheren, das ist das Anliegen von Martina Nusser und Gundula Schmid. Dafür haben sie den Verein Glücksmomente gegründet.

Pöcking – Nur beim Raumschiff aus der Zeichentrickserie „Power Rangers“ musste Gundula Schmid passen. Ein Zeichentrick-Raumschiff lässt sich nun mal nicht besuchen, und man kann schon gar nicht darin fliegen. Aber viele andere Wünsche von schwerkranken Kindern, vom Champions-League-Spiel des FC Bayern bis hin zu einmal wie Heidi auf einer Alm leben, konnte Gundula Schmid erfüllen.

Der Pöckingerin und ihrer Mitstreiterin Martina Nusser ist es wichtig, kranken Kindern, ihren Geschwistern und Familien eine Freude zu machen. Vergangenes Jahr gründeten Schmid und Nusser den Verein Glücksmomente. Das Ziel: Familien mit schwer kranken Kindern eben solche Glücksmomente zu verschaffen. Im ersten Jahr hat der Verein bereits zahlreichen Kindern, die es sehr schwer haben, eine Freude bereitet. Für Samstag, 22. Juli, bereitet der Verein ein Golf-Charity-Turnier vor. Und gerade hat er eine schöne Bestätigung seiner Arbeit bekommen: Die Marianne-Strauß-Stiftung hat dem jungen Verein ihren Stiftungspreis und 10 000 Euro Preisgeld zugedacht.

Schmid (56) und Nusser (59) haben große Erfahrung im Erfüllen von Wünschen. Viele Jahre wirkten sie ehrenamtlich für einen ähnlichen Verein mit Sitz in Nordrhein-Westfalen und pflegten Kontakte in die bayerischen Krankenhäuser und die dort betreuten Kinder. Vergangenes Jahr im April machten sie sich gewissermaßen selbstständig, riefen die „Glücksmomente“ ins Leben und machen nun die selbe Arbeit, wiederum ehrenamtlich – sämtliche Spenden kämen ohne Abzüge an, versichern sie.

„Unsere Ansprechpartner in den Kliniken sind die psychosozialen Teams“, berichtet Schmid. Diese könnten nicht nur die Krankheit der Kinder einschätzen, sondern auch, wie es der Familie geht und ob es einen Herzenswunsch gibt. „Das ist eine Perspektive für eine Familie und ein Kind: Wenn du gesund bist, können wir das oder das machen.“ Ein Besuch im Legoland etwa sei für eine Familie in sozial schwieriger Lage weit weg, weil es schlicht zu teuer sei. „Wenn das Kind ins Legoland will, dann ermöglichen wir das der ganzen Familie“, sagt Martina Nusser. „Es soll ein schönes Erlebnis für alle sein, dann gehen sie auch essen und übernachten dort.“ Ihre Partnerin ergänzt: „Sie sollen ihre Sorge für eine Zeit vergessen.“

Das klappt so gut, dass Familien sich auch noch fünf Jahre nach dem Glücksmoment melden. Weil es so besonders ist, was sie dank des Einsatzes der beiden Frauen erleben. Und weil sie in einer extrem belastenden Zeit mit Sorgen um das Kind, häufig Problemen in der Familie oder am Arbeitsplatz einen Zuspruch erfahren, mit dem sie nicht rechnen.

Gerade war Martina Nusser mit der kranken Leni und ihrer Familie in Schladming bei den Dreharbeiten der Serie „Die Bergretter“. „Die Familie ist ein ganz großer Fan der Serie“, erzählt die 59-Jährige. Neben einem Frühstück mit den Schauspielern durfte Leni auch mit dem Hubschrauber fliegen – natürlich sei sie begeistert gewesen, sagt Nusser.

Preis fürs Engagement: Der Glücksmomente-Vorstand mit Gundula Schmid und Martina Nusser (2. und 3.v.l.) mit Ferdinand von Forstner, Birgit Strauß und Dr. Franz Georg Strauß von der Marianne-Strauß-Stiftung bei der Preisübergabe. © Verein Glücksmomente

Geht es darum, Promis zu treffen, habe es sich bewährt, die Kinder und die Familien zu begleiten, sagt die Pöckingerin. „Oft ist das Treffen dermaßen überwältigend, dass zunächst gar kein Gespräch zustande kommt“, ist Nussers Erfahrung.

Familien haben oft auch andere Wünsche oder besser Nöte. „Wenn es darum geht, dass ein neues Auto nötig ist oder ein Geschirrspüler, vermitteln wir an Stiftungen, die dafür Geld zur Verfügung haben“, berichtet Schmid. Solche Hilfe könne der Verein Glücksmomente nicht leisten, lediglich kleine Finanzspritzen in Form von Gutscheinen, wenn es zum Beispiel um die Anschaffung von Schulmaterial geht.

Sie und Nusser besuchen Kinder im Krankenhaus, bieten den Eltern die Möglichkeit zu reden – was auch im Fall des Todes des Kindes oft eine Hilfe sei. „Viele machen die Erfahrung, dass sich Bekannte und Freunde nach dem Tod eines Kindes zurückziehen, sie sind überfordert“, erzählt Nusser. Dabei tue es den Eltern gut, mit Menschen zu sprechen, die das Kind kannten. Deshalb lädt Glücksmomente nicht nur die aktuell betreuten Familien jedes Jahr zu einer Vorstellung des GOP-Variété in München ein, sondern auch die, die einen Verlust erlitten haben.

Trotz allen Leids und aller Schwere, die das Ehrenamt für Nusser und Schmid mit sich bringt – sie sind überzeugt davon, das Richtige zu tun. „Die schönen Momente sind größer als das Leid“, sagt Nusser. Schmid erinnert sich an einen Besuch im Disneyland in Paris. „Für die Kinder, denen die Figuren aus den Filmen vertraut sind, ist das reines Glück“, weiß Schmid. Sogar die Väter ließen sich dabei von ihren Gefühlen hinreißen. Sie weiß: „Wenn der Papa weint, dann ist es gut gelaufen.“

