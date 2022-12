Wir bieten mehr als eine gute Jobaussicht - Das Team vom Zahnmedizin Pöcking MVZ sucht Verstärkung

Spaß an der Arbeit wird bei Zahnmedizin Pöcking MVZ großgeschrieben © Zahnmedizin Pöcking MVZ

Das Team vom Zahnmedizin Pöcking MVZ sucht Verstärkung. Jetzt bewerben und Teil eines motivierten Teams mit viel Herz und Können werden

Zusammenhalt, Herzlichkeit, Begeisterung und zahnmedizinische Expertise: Worte, die die Arbeit und das Teamgefühl im Zahnmedizin Pöcking MVZ auf einen Blick beschreiben. Denn die Praxis unter der zahnärztlichen Leitung von Dr. Georgia Theodoratou steht für fachliche Kompetenz, innovative Konzepte, aber auch für Arbeit unter Freunden.

„Als ich noch recht neu im Team war, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Ich habe endlich wieder Spaß und freue mich jeden Tag, wenn ich in die Arbeit komm“, erzählt Jennifer Ludwig, die als Behandlungsassistenz das Praxisteam verstärkt. „Meine Kollegen sind einfach das Wichtigste im Job. Sie machen einen anstrengenden Tag erträglicher und die schönen Tage noch viel schöner“, berichtet sie weiter. Denn läuft der Tag einmal nicht so wie geplant, unterstützt sich das Team gegenseitig und ist füreinander da.

Es ist wie so eine Art Sicherheitsnetz, das dich immer auffängt und weich landen lässt. Ich fühle mich richtig wohl.

Vielseitigkeit und Dankbarkeit glücklicher Patienten

Doch nicht nur der herzliche Umgang unter den Kollegen bereichert den Arbeitsalltag in der Praxis. Auch das zahnmedizinische Leistungsspektrum sorgt für Vielseitigkeit und Abwechslung, sodass Langeweile gar nicht erst aufkommt. Dieses reicht von der allgemeinen Zahnmedizin und Prophylaxe über die Zahnästhetik bis hin zum Praxisschwerpunkt, der im Bereich der Implantologie und Chirurgie liegt.

Dr. Theodoratou und ihr Team versorgen dabei oft Patienten, die einen langen Leidensweg hinter sich haben und dank eines festen Zahnersatzes, wie beispielsweise mithilfe des innovativen Konzepts der „festen dritten Zähne an einem Tag“, endlich ihre Lebensfreude und Unbeschwertheit zurückerhalten.

„Der Vorher-Nachher Vergleich ist das Beste. Viele Patienten haben Tränen in den Augen, weil sie es nicht fassen können und so unendlich dankbar sind“, erzählt Marcus Becker, der das praxiseigene Labor leitet. „Ich kann mit meinem Job wirklich was bewirken im Leben von Anderen. Das gibt einem selber so viel zurück – ich liebe das“, so der Zahntechniker weiter. Denn das Handwerk der Zahnmedizin bedeutet weit mehr als rein für die Mund- und Zahngesundheit zu sorgen: Es nimmt den Leidensdruck der Patienten und verbessert aktiv das Leben der Betroffenen. „Am Ende sind die Patienten so glücklich, dass sie Schwester, Tante, Onkel und Cousin auch noch vorbeischicken, weil sie so zufrieden waren. Das ist toll. Das motiviert mich jeden Tag aufs Neue für unsere Patienten das Beste zu geben. Denn einen Zahnarzt behältst du meist dein Leben lang“, erzählt er weiter.

Vorfreude auf den Arbeitstag

Sich dabei wie Jennifer Ludwig auf die Arbeit zu freuen, spiegelt genau das wider, was einen Arbeitsplatz ausmacht, an dem man sich wohlfühlt: ein Team, das hinter einem steht, die gemeinsame Begeisterung für Zahnmedizin und eine persönliche und berufliche Perspektive. All diese Faktoren sind nicht nur entscheidend, sie verbinden.

Auch Ute Moschko, die ebenfalls seit vielen Jahren in der Praxis als Zahntechnikerin arbeitet, betont: „Ich liebe meinen Job und habe die weltbesten Kollegen. Wir halten zusammen und ergänzen uns perfekt. Es ist immer jemand da, der mich unterstützt oder zur Not einspringen kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht mehr zu arbeiten. Mir würde das alles total fehlen und ganz besonders die Kollegen.“

Jetzt bewerben! Wollen Sie Teil dieses tollen Teams werden? Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Zahnmedizin Pöcking“ an jobs@gpnz.de.

Wir melden uns bei Ihnen!

Kontakt

Zahnmedizin Pöcking MVZ

Zahnärztliche Leitung: Dr. Georgia Theodoratou

Hauptstr. 33

82343 Pöcking

Web: www.zahnmedizin-poecking.de

Tel.: 08157/33 77