150 Anfragen für 21 Appartements an der Kuckuckstraße

Von: Peter Schiebel

Gut gelaunt beim Richtfest (v.l.): Ralf Panacek, Engelbert Wolf, Bürgermeisterin Christel Muggenthal, Daniel Hache, Mathias Neuner, Markus Brunn, Hubert Anneser, Dr. Max von Bredow, Sophie Pfaffinger und Dieter Glass. © Andrea Jaksch

Richtfest an Kuckuckstraße: Bauherr, Gemeinde und Edeka sind mit dem Bauablauf des Projekts aus Supermarkt und Wohnungen zufrieden. Die Nachfrage ist groß.

Steinebach – Das Interesse ist riesig: 21 Appartements entstehen über dem neuen Edeka-Supermarkt an der Kuckuckstraße in Steinebach – 150 Interessierte haben sich dafür schon gemeldet. Diese Zahl nannte Dr. Max von Bredow, geschäftsführender Gesellschafter des Investors Quest Baukultur, am Freitag anlässlich des Richtfests für das Projekt.

Vor acht Monaten war Baubeginn, nun steht der Rohbau so weit, dass gefeiert werden konnte. Bredow sprach von einem „super Baufortschritt“ und zeigte sich zuversichtlich, den „ambitionierten Zeitplan“ einhalten und im zweiten Quartal kommenden Jahres den Supermarkt und im dritten Quartal die Wohnungen übergeben zu können. Dabei handelt es sich um 14 Einzimmerappartements mit 29 Quadratmetern Wohnfläche und sieben Zweizimmerwohnungen mit 63 Quadratmetern Wohnfläche. Hinzu kommen unter anderem eine gemeinsame Loggia und ein Waschraum. Bredow sprach von bezahlbaren Wohnungen, zum Beispiel für Azubis oder Mitarbeiter in Erziehungs- und Pflegeeinrichtungen oder der Hotellerie.

Rund 80 Prozent der Anfragen stammten direkt aus der Gemeinde Wörthsee, ergänzte Sophie Pfaffinger von der Projektleitung bei Quest. „Es sind viele junge Leute darunter“, sagte sie. Es hätten sich aber auch ältere Menschen gemeldet, zum Beispiel ein Witwer, der aus seinem großen Wohnhaus ausziehen, aber in Wörthsee bleiben wolle. Wie genau die Wohnungen vergeben werden, steht noch nicht fest. Die ersten vier Wochen seien für Bürger aus der Gemeinde reserviert, sagte Pfaffinger. „Wir werden jeden Interessierten bitten, ein paar Worte über sich zu schreiben“, ergänzte Bredow und betonte, Menschen im Blick zu haben, „die der Gesellschaft dienen“.

Edeka rechnet mit Eröffnung im Juli 2023

Die Wörthseer im Blick hat auch der Lebensmittelriese Edeka, der den Supermarkt betreiben wird. Der Konzern hätte zwar gerne ein bisschen größer gebaut als die 900 Quadratmeter Verkaufsfläche, gab Ralf Panacek, Edeka-Verkaufsleiter Südbayern, zu. Innerorts sei das aber kaum mehr möglich. Die Fläche reiche dennoch für rund 15 000 Artikel. „Wir sind bestrebt, uns stark regional aufzustellen“, sagte er. Den selbstständigen Kaufmann, der den Markt einmal führen soll, wolle Edeka dabei unterstützen. Regionalität soll auch bei der Auswahl des Backshops eine Rolle spielen, der noch einmal rund 100 Quadratmeter Fläche erhält. „Wir sind in Verhandlungen mit örtlichen Bäckern“, sagte Panacek, der mit einer Eröffnung im Juli rechnet. Der Edeka-Markt an der Etterschlager Straße bleibe bestehen.

Insgesamt ist die bebaute Grundfläche rund 1300 Quadratmeter groß, durch den Bau der Wohnungen über dem Markt habe die Flächenversiegelung gering gehalten werden können, sagte Max von Bredow. Durch die Holzbauweise des Obergeschosses könnten zudem 380 Tonnen CO2 gespeichert werden.

Umwelt- und Naturschutz spielten beim Bürgerentscheid über das Projekt im März 2021 eine große Rolle. Mittlerweile scheint sich die Situation deutlich entspannt zu haben. Daniel Hacke, ebenfalls Geschäftsführer bei Quest und technischer Projektleiter, berichtete davon, dass er mit Vertretern des Bund Naturschutz in regelmäßigem Austausch stehe. „Das läuft total gut“, sagte er.

Hinter diesem Zaun soll die Heizzentrale entstehen. © ps

Zufrieden mit dem aktuellen Stand zeigte sich auch Bürgermeisterin Christel Muggenthal. „Zentrale Einkaufsmöglichkeiten“ seien bei einer Bürgerbefragung vor einigen Jahren ein zentraler Wunsch gewesen, sagte sie. Die Zusammenarbeit mit Quest sei hervorragend, das Projekt „ökologisch und architektonisch anspruchsvoll“.

Während auf der Baustelle weiter gearbeitet wird, hat die Gemeinde auf der gegenüberliegenden Seite der Kuckuckstraße einen sogenannten Schneckenzaun gezogen. Er soll verhindern, dass sich Amphibien auf dem Gebiet einnisten, das für die Heizzentrale vorgesehen ist, erklärte Muggenthal. Bekanntlich soll eine Hackschnitzelanlage den neuen Markt und die Wohnungen, aber auch die 60 Einheiten des benachbarten Projekts „Wohnen am Teilsrain“ mit Wärme versorgen. ps