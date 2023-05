29 Wörthseer gründen Helferkreis

Von: Hanna von Prittwitz

Helfer für Flüchtlinge: 29 Wörthseer gründeten dieser Tage den Helferkreis. Wann die Containeranlage gebaut wird, ist noch offen. © privat

Der „Helferkreis Wörthsee“ kann auf viele Freiwillige zurückgreifen. 29 Wörthseer waren bei der Gründung dabei.

Steinebach – 29 Freiwillige aus Wörthsee haben vergangene Woche den „Helferkreis Wörthsee“ gegründet – „und eine beträchtliche Anzahl weiterer Personen hat ihre Absicht zu einem Vereinsbeitritt geäußert“, freute sich Sandra Bäumler nach der Gründungsversammlung. Sie wählten die Anwesenden zur Vorsitzenden. Ihr zur Seite stehen Ingo Muggenthal als zweiter Vorstand, Brigitte Karmasin als Kassier und Selina Jursch als Schriftführerin.

Weil sich in der Gemeinde Wörthsee während der Flüchtlingskrise 2015 kein Grundstück gefunden hatte, gab es dort bisher keine Containeranlage wie in Seefeld oder Inning beispielsweise. Die Situation änderte sich durch den Kauf des sogenannten Blumenfelds in Waldbrunn an der Etterschlager Straße. Wie berichtet, soll dort nun in diesem Frühjahr eine Anlage für 128 Geflüchtete entstehen. Das Landratsamt Starnberg organisiert die Unterbringung, die Regierung von Oberbayern (ROB) sorgt für den Betrieb der Wohnanlage und trägt die Kosten. Um die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner schnell zu integrieren, hat sich der Helferkreis gegründet. Schon bei einer Veranstaltung im März informierten sich rund 180 Bürgerinnen und Bürger für die Unterkunft am Blumenfeld.

Dass nun 29 Menschen bei der Gründungsversammlung zugegen waren, darüber war die Freude groß. „Wir freuen uns sehr über dieses große Interesse und die Hilfsbereitschaft“, sagte Sandra Bäumler. Der Verein soll den Helferkreis organisieren, der den Flüchtlingen bei den alltäglichen Belangen unterstützend zur Seite steht. „Es besteht die Hoffnung, dass über den gemeinnützigen Verein zukünftig leichter Spenden gesammelt werden können. Diese werden notwendig sein, um die Arbeit des Helferkreises zu ermöglichen“, erklärte Bäumler. Neben den Gründungsmitgliedern hätten zahlreiche Menschen ihre Unterstützung angeboten. Eine Mithilfe im Helferkreis sei jedoch „nicht an eine Mitgliedschaft im Verein gebunden“, stellte Bäumler klar. Im Helferkreis seien derzeit über 50 Personen registriert. „Sie werden bei dem nächsten Treffen am 20. Juni in Gruppen die anstehenden Aufgaben aufteilen.“

„Wir sind uns sicher, dass jeder sich einbringen kann – egal ob er Zeit oder spezielles Know-How mitbringt. Jeder Beitrag ist willkommen“, sagte Bäumler. „Ganz wichtig ist uns aber auch, dass wir die Ängste und Bedenken der Wörthseer ernst nehmen, diese durch unsere Arbeit abbauen und die Integration der Bewohner der Container ermöglichen.“ Wann genau mit dem Bau der Anlage begonnen wird, ist noch offen.