Als aus dem Karl der Charly wurde

Mit Bienchen (Vroni Schwindt, l.) wird plötzlich alles anders: Maximilian Gäch (Charly, v.l.), Annette Vogl (Tildchen), Korbinian Polz (Bippo), Ludwig Bayer (Vater) und Sabina Bayer (Mutter) von der Bauernbühne Wörthsee. © . Andrea Jaksch

Bauernbühne Wörthsee feiert Premiere mit „Bleib cool, Mama“.

Wörthsee – Nach zwei Jahren Zwangspause feierten die Laienschauspieler der Bauernbühne Wörthsee erstmals wieder eine Premiere. Mit „Bleib cool, Mama“ glänzten sie in einer turbulenten Komödie von Ulla Kling, die den ausverkauften Saal vom „Augustiner am Wörthsee“ mit lautem Lachen erfüllte.

Max und Berta Bröslmeier (Ludwig und Sabine Bayer) haben es nicht leicht: Sohn Karl nennt sich neuerdings Charly und boykottiert den biederen Haushalt der Eltern. Zum Entsetzen der braven Bürger trägt er das Haar lang und hat den schicken Anzug gegen eine löchrige Jeans und ein ausgebeultes T-Shirt getauscht. Wenn Charly den Mund aufmacht, geht Vater Max regelmäßig in die Luft. Herausragend dargestellt von Maximilian Gäch, platziert der Filius sich vor seinem stänkernden Erzeuger, steckt die Daumen in die Jeanstaschen und schmettert ihm Frechheiten wie „dei Ideale san abgspitzt“ entgegen. Karli macht einfach alles falsch. Er studiert unmotiviert und pflegt mit Bippo (Korbinian Polz) einen bedenklichen Freundeskreis. Dieser lümmelt während des Zanks im Sessel und wirft ab und zu „logo“ ein, wo es an jeglicher Logik fehlt. Das wäre für die Bröslmeiers vielleicht alles noch zu ertragen gewesen, aber was sollen bloß die Nachbarn denken?

Mathilde (Karolina Ginner) zum Beispiel, die ihr Tildchen (Annette Vogl) gerne mit dem Charly verbandelt hätte. „So was ghert ja eigsperrt, des is a sittlche Gefährdung für die ganze Umwelt“, wettert sie, als die Kuppelei nicht klappt und krönt die Schimpftirade mit einem herzhaften „pfui Deibel“. Toleranter gebärden sich die Semmlers (Christian Prester und Barbara Gäch), die mit Tochter Sabine (Vroni Schwindt) als Übernachtungsbesuch aufschlagen und Charly um den Verstand bringen: „Bist Du des….Insekt….des Bienchen?“ Man ahnt es schon: Die Liebe kommt in dem Dreiakter nicht zu kurz.

Barbara Gäch ging das Stück nicht mehr aus dem Kopf, seit sie es vor vielen Jahren mit ihrem Vater Fritz Schöpf, dem Gründer der Bauernbühne, in Perchting gesehen hatte. Als die Haare der eigenen Söhne immer länger wurden, fiel die Entscheidung: „Bleib cool, Mama“ stand auf dem Spielplan. Lange war unsicher, ob die Aufführung stattfinden kann. „Im Sommer in der Jahreshauptversammlung haben wir beschlossen: Wir probieren’s.“ Aber es war nicht ganz leicht, die Schauspieler zu motivieren, berichtet sie. Außer Sohn Maximilian (20), der die Hauptrolle mit Haut und – im Wortsinn – Haar verkörpert. Zwei Monate lang probten sie zwei- bis dreimal die Woche – und das Ergebnis erfreute das Publikum sichtlich.

„Bleib cool, Mama“ wird an den beiden kommenden Wochenenden im Augustiner am Wörthsee aufgeführt: samstags, 5./12. November, jeweils ab 20 Uhr und sonntags, 6./13. November, ab 19 Uhr (Einlass ist jeweils eine Stunde vorher). Kartenbestellungen sind täglich von 12 bis 13 und 17 bis 19 Uhr unter 01 76/66 53 46 56 möglich. Bestellte Karten müssen spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn abgeholt sein.

Michèle Kirner