Als in Etterschlag die Ochsen los waren

Von: Hanna von Prittwitz

Wilde Szenen aus Etterschlag: Dort fanden von 1984 bis 1990 Ochsenrennen statt. Anfangs ließen sich die Reiter noch in Sulkys ziehen, später wurde nur noch geritten. © Marianna Bauer, Stefanie Drapp

Zum ersten Ochsenrennen im Landkreis Starnberg hatten die Friedinger am Pfingstsonntag eingeladen. Doch schon in den 80ern fand ein derartiges Spektakel in Etterschlag statt. Mit bis zu 6000 Besuchern.

Etterschlag – Bei der begeisterten Berichterstattung hat Johann Belle, Fotograf aus Etterschlag, schon schmunzeln müssen. Und gleich in die alte Chronik geschaut. Sie liefert den Beleg: Das Ochsenrennen am Pfingstwochenende in Frieding war keine Premiere im Kreis. Sondern in Etterschlag fand im Rahmen des dritten Dorffestes vom 21. bis zum 24. Juni 1984 bereits ein Rennen dieser Art statt. Und das war auch nicht das erste. In der Etterschlager Chronik schreibt Barbara Schwebe: „Erstmals nach über 100 Jahren fand in Etterschlag wieder ein Ochsenrennen statt, und damit lebte in Etterschlag eine alte bäuerliche Tradition wieder auf, so wie es Joachim Königbauer in seinem Buch ,Eine Kindheit auf dem Dorf’ beschrieben hatte.“ Acht Ochsen traten 1984 zu dem Rennen an „und es kamen bis zu 6000 Besucher nach Etterschlag“. Die Rennbahn befand sich auf dem Anger in Etterschlag, war 200 Meter lang und der Ritt, teilweise auch in Sulkys, also kleinen Karren, „war nicht ganz ungefährlich“. Sieger des 1. Ochsenrennens wurde Heini Thurner aus Mauern.

Beim 4. Dorffest im Juni 1985 gingen erneut acht Ochsen an den Start. „In diesem Jahr wurde auch die 1. Bayerische Meisterschaft im Ochsenrennen ausgetragen und sogar im Fernsehen übertragen“, berichtet Schwebe. 1986 und 1987 zogen jeweils zehn Ochsen los. Erstmals gab es auch drei, im Folgejahr sogar sechs Reiterinnen. 1988 waren neun Ochsen im Rennen, 1989 fiel das Fest aus. Beim achten Dorffest vom 24. bis 27. Mai 1990 galoppierten zwölf Ochsen um die Wette. Es siegte Oliver Schwebe aus Etterschlag auf „Alf“. „Dies war leider das letzte große Dorffest mit Ochsenrennen in Etterschlag“, so Schwebe.

Unter den Teilnehmern war zwischendrin auch der Schauspieler Ottfried Fischer. Er trainierte in Etterschlag für einen Film, der dann in Velden/Vils gedreht wurde. Anfangs wurden die Rennen noch mit Sulkys gefahren, später wurde nur noch geritten – in Jeans und T-Shirt, wie alte Fotos zeigen. Und noch was Lustiges schreibt Barbara Schwebe in der Chronik: „Mit der Zeit rebellierte so manche Freundin und Ehefrau der ,Ochsentreiber’ und ,Ochsencowboys’, weil die Männer gar nicht mehr heimkamen und nichts anderes als die Ochsen und das Rennen im Kopf hatten.“ Initiator und treibende Kraft der Feste war Gemeinde- und Kreisrat Martin Bauer. Er kaufte neun Stierkälber, zog sie im Laufstall auf und richtete sie ab. Dann trainierte er mit der Dorfjugend.

Auch Johann Belle ritt mit, er kann sich gut erinnern. „Aber mein Ochse ist leider ohne mich durchs Ziel gerannt“, sagt er. Er weiß auch noch, dass es eine Anzeige wegen Tierquälerei gab, „von einem Anwalt aus Hamburg“ sinnigerweise. Wie die Sache ausging, das weiß Belle nicht mehr. Aber dass das Ochsenrennen in Etterschlag eine ähnlich große Gaudi war, wie in Frieding, das steht fest.