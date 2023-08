An Bord von „Frau Prommel“

Von: Hanna von Prittwitz

„Frau Prommel“ unterwegs auf dem Wörthsee: Für dieses Vergnügen muss man nicht nach Venedig fahren. © Dagmar Rutt

Es ist ein vertrauter Anblick: Über den Wörthsee gleitet eine venezianische Gondel. Zahlreiche Heiratsanträge haben Verliebte in diesem Jahr schon in dieser Gondel ausgesprochen. Kein Wunder, dass Max Koch aus Walchstadt und sein Sohn Maximilian-Maria gern auf dem Wörthsee und auch dem Nymphenburger Kanal als Gondolieri unterwegs sind.

Walchstadt – Wie es gluckst und gluckert am Rumpf, die Gondel über das Wasser gleitet, das fühlt sich so ganz anders an. In einer Gondel nimmt der Gast auf Plüschsesseln Platz, er ist umgeben von zarten Schnitzereien, goldverzierten Gestalten und zauberhaften Details. Der lange Rumpf gleitet andächtig über das Wasser, gleichmäßig bewegt der Gondoliere den Riemen aus Eichenholz. „Das hat etwas Mystisches“, findet der Wörthseer Max Koch (63). Auch deswegen wohl ist er diesem außergewöhnlichen Hobby verfallen: Seit 2011 ist er mit seiner Gondel auf dem Wörthsee unterwegs. Und gemeinsam mit Sohn Maximilian-Maria auch auf dem Nymphenburger Kanal in München.

Die Liebe zu Venedig und den venezianischen Gondeln währt schon lange. Max und seine Frau Simône führte 1997 die Hochzeitsreise dorthin. 2011 lud der Versicherungsvermittler seine Mutter und die Schwiegermutter zu einer Fahrt mit dem damaligen Gondoliere Ingo Stahl aus Bachern ein. „Ich habe danach zu ihm gesagt: Das musst Du mir beibringen. Und er hat es mir beigebracht.“ Eine Gondel hatte Max Koch da allerdings noch nicht. Es fügte sich, dass ein altes Boot aus einer Werbeaktion in Planegg bei ihm landete. Später gab er eine Gondel bei einer Werft in Venedig in Auftrag. Denn nur dort werden die Originale gebaut.

Die Gondel

In Venedig fahren auf den engen Kanälen rund 350 Gondeln, 460 Gondoliere gibt es. Die Geschichte des Bootstyps reicht bis in das 11. Jahrhundert zurück. Die heutige, moderne Gondel wird seit dem Ende des 19. Jahrhunderts so gebaut. Sie ist etwa elf Meter lang und 1,5 Meter breit, die Enden sind weit aufgebogen, das Ende leicht gekrümmt, sodass es von einem links stehenden Gondoliere auf der rechten Seite gerudert werden kann. Mehrere Monate dauert es, bis eine Gondel gebaut ist. Das liegt auch daran, dass viele unterschiedliche Gewerke beteiligt sind, für die Schnitzereien, die kunstvollen Verzierungen und so weiter, die individuell angefertigt werden. Die Kosten liegen im fünfstelligen Bereich. Bis zu sieben Menschen haben in der Gondel Platz.

Die Technik

Die Technik ist gar nicht so ohne. Da kann auch ein ehemaliger Leistungssportler wie Max Koch, zweimaliger Segelweltmeister, aus der Puste kommen. Der 4,20 Meter lange Riemen liegt in einer aus einem Stück Holz geschnitzten Gabel, „Forcola“ genannt, die steuerbords in den Bootskörper gesteckt wird. Zum Ausgleich des einseitigen Vortriebs ist der Bootskörper mittig leicht asymmetrisch. Doch der Gondoliere muss natürlich mit einem Gegenschlag gegenhalten, daher rührt die sanfte und gleichmäßige Ruderbewegung. Schnell und hektisch geht da gar nichts. Die Gondel kann allerdings auf der Stelle drehen, „für ihre Länge ist sie gut zu händeln“, findet Max Koch. Nur der Wind auf dem Wörthsee, der ist manchmal schwierig. Ab drei Windstärken geht nichts mehr, das Boot bietet zu viel Angriffsfläche. Koch kommt aus dem Segelsport, er war Welt- und Europameister, ist viel gerudert und hat noch geboxt. Sohn Maximilian ist mit ähnlichen Hobbys groß geworden. „Dann hat man schon ein Gefühl dafür.“

Die Leidenschaft

Max Koch fährt fast jeden Tag mit seiner Gondel „Frau Prommel“ über den Wörthsee. Den lustigen Namen verdankt das Boot einem Kosenamen, den Maximilian-Maria seiner kleinen Schwester gegeben hat. Traditionell trägt die Gondel zudem die Namen aller Kinder. Koch faszinieren die Tradition, die Technik, das Handwerk. Das gefällt auch seinen Kunden. In diesem Jahr allein haben 30 Menschen ihrem oder ihrer Liebsten an Bord der Gondeln auf dem Wörthsee und dem Kanal einen Heiratsantrag gemacht. Immer wieder rückt Max Koch mit seiner Gondel zu Dreharbeiten aus, zuletzt für einen neuen Rosendorfer-Film über die Künstler Gabriele Münter und Wassily Kandinsky. In seiner Gondel feiern die Menschen Hochzeitstage, Jubiläen, erste Begegnungen. Eines Tages buchte das ZDF Kochs Gondel. Ein älterer Herr stieg ein, und Koch wunderte sich über das Aufheben, das um ihn gemacht wurde. An Bord sang der Herr dann „Don’t pay the Ferryman“ – es war Chris de Burgh. Noch lieber erinnert er sich an eine Hundertjährige. „Der habe ich gar nicht in die Gondel helfen müssen, ihren 70-jährigen Kindern aber schon“, sagt er und lacht. Die Hundertjährige habe auch die nächsten zwei Geburtstage noch in der Gondel verbracht, obwohl ihr Max Koch vorgeschlagen hatte, angesichts ihrer Fitness doch mal einen Fallschirmsprung auszuprobieren. Sohn Maximilian ist immer wieder mit den Abbrunzati-Boys auf dem Wörthsee unterwegs, einer Italo-Schlagerband. „Das ist auch echt cool“, sagt er.

Der Nebenberuf

Nicht nur auf dem Wörthsee sind Gondeln unterwegs. Sondern auch in Leipzig, in Bamberg, Unterschleißheim. Man kennt sich. In Deutschland brauchen Gondoliere einen Personenbeförderungsschein und Genehmigungen, ist klar, außerdem kommt der TÜV und prüft, dass die Gondel nicht kentert. Ab und an fahren Vater und Sohn Koch auch an Wochenenden zu Aktionen wie beispielsweise beim Wasserschloss Sandizell in Schrobenhausen. Dafür wird „Frau Prommel“ auf einen Hänger geladen, dann geht es zum „Auswärtstermin“. Sohn Maximilian, Versicherungsvermittler wie sein Vater, gesteht: „Es ist vom Hobby zum Nebenberuf geworden. Aber es macht Spaß.“ Und das Beste: „Man lernt nur fröhliche Leute kennen. Die sind an Bord alle im Glück.“ Gondelfahren habe einfach auch etwas Beruhigendes.

Die Tradition

Tatsächlich hat die Gondel Tradition am Wörthsee. Denn auf einem Stich von der Mausinsel aus dem 16. Jahrhundert hat Max Koch auch eine Gondel entdeckt, eine Zeit lang wurden in Bayern sogar Gondeln gebaut. Und auf dem Nymphenburger Kanal haben die Kochs ohnehin eine alte Tradition wiederbelebt, denn schon Kurfürst Max Emanuel, der in seiner Jugend die Brenta-Kanäle im Veneto kennenlernte, hatte Gefallen an Wasserbau und Wasserspielen gefunden und holte nach dem Bau des Kanals Gondoliere aus Venedig nach München.

Die Kosten

Am Wörthsee kostet eine Stunde mit der Gondel 130 Euro für vier Personen. Jede weitere Person zahlt zehn Euro. Manchmal steht Max Koch bis zu sieben Stunden am Ruder, da merkt er seinen Knochen schon. Das sind dann auch schon bis zu 20 Kilometer, die er dann gerudert ist. „Der Sohn ist robuster“, sagt er und grinst.

Die Begegnungen auf dem Wörthsee sind immer freundlich, berichten die beiden Gondolieri vom Wörthsee. „Die Leute fragen immer: Kommt ihr von der Rialto-Brücke?“, sagt Max Koch, der seit 25 Jahren am Wörthsee lebt. „Das ist der schönste See“, schwärmt Sohn Maximilian. Die 30 Heiratsanträge wurden übrigens alle positiv beschieden.