Ansturm auf die Seen: Vorbild aus München?

Einheimische, Retter und selbst Wirte klagen im Fünfseenland über den Ansturm von Freizeitgästen. Ein Badebus und die Sperrung der Autobahnzufahrt sind am Langwieder See die Lösung – lässt sich das Modell übertragen?

Landkreis – Alle Parkplätze besetzt, Rückstau, ein voller Badestrand: Auf den ersten Blick sind sich der Langwieder See im Nordwesten von München und der Wörthsee ähnlich, was den Zustrom in Sommermonaten angeht. Einheimische klagen am Wörthsee über zugestellte Flächen, Retter über zugeparkte Zufahrten und selbst Wirten wird es zu viel. Immer wieder fällt der Blick darauf, wie es am Langwieder See gelöst wird – zuletzt bei einer großen Diskussion in Steinebach (wir berichteten).

Der Langwieder See hat eine eigene Autobahnabfahrtan der A 8 – die wird gesperrt, wenn die 1800 Parkplätze voll sind. Parkplatzwächter geben der Polizei Bescheid, die Autobahnmeisterei riegelt die Abfahrt mit Pylonen ab. „Wenn die Menschen dann über Dachau an den See fahren, können wir die Ausfahrt auch sperren“, sagt Heinz Angermeier von der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Während 2016 nur zehnmal gesperrt werden musste, war es heuer „fast jeden Sonntag“.

„Rückstau ist für uns das Schlimmste, was es gibt. Das birgt eine sehr große Gefahr, da sind schwerste Auffahrunfälle möglich“, erklärt Josef Seebacher, Sprecher der Autobahndirektion Südbayern. Am Wörthsee gebe es diesen Rückstau bis auf die Autobahn nicht, der Weg zum See ist zu weit. Bei der nächsten Anschlussstelle in Inning sorge ein Stausensor an der Ampel Brucker Straße bei starkem Zulauf für längere Grünphasen, um einen Rückstau auf die Autobahn zu verhindern. Sollte es den geben, sieht Seebacher Handlungsbedarf. Eine Sperrung, etwa der Ausfahrt Wörthsee, kann er sich aber nicht vorstellen. „Wir können die Bürger, die in Wörthsee wohnen, nicht abhängen. Das würden sie sich auch nicht gefallen lassen.“ Die Verbindung sei auch als Umgehung für Weßling und Herrsching einfach zu wichtig.

Ein Pilotprojekt vom Erholungsbiet Walchensee dient ebenfalls nicht als Vorbild. Dort warnt eine Anzeige auf der A 95 vor einem überfüllten Parkplatz und zeigt den Hinweis „Bitte nicht mehr anfahren“. Seebacher: „Es wird begrenzt beachtet, die Leute fahren trotzdem oder suchen sich andere Wege.“ Eine Lösung sieht er eher in einem lokalen Parkleitsystem.

Auch die Rufe nach dem Öffentlichen Personennahverkehr werden lauter. „Der spielt eine nicht unwesentliche Rolle – aber es braucht wesentlich mehr als den ÖPNV“, sagt Kreis-Verkehrsmanagerin Susanne Münster. „Entscheidend wird der nächste Sommer sein.“ Dann wollen die Experten auswerten, wie die neuen ÖPNV-Angebote am Wörthsee seit Dezember 2017 genutzt wurden. „Früher gab es keine Anbindungen mit dem Bus an den Wörthsee. Nun haben wir drei Buslinien, die mindestens im Stundentakt fahren“, sagt Münster. Erster Eindruck der Linien 923, 928 und 820? „Sie werden sehr gut genutzt.“ Das werde sich weiter verstärken, wenn das Angebot bei den Badegästen präsenter wird.

Einen Vergleich zieht die Verkehrsmanagerin zur Linie 951 von Starnberg nach Herrsching. Die Route an den Ammersee wurde im Dezember 2015 eingeführt. „Mittlerweile sind die Busse voll.“ Wenn neue Zahlen vorliegen, möchte Münster die Situation am Wörthsee analysieren. „Wir können die Takte jederzeit verstärken.“

Zum Langwieder See verkehrt vom S-Bahn-Halt Lochhausen ein eigener Badebus im 20-Minuten-Takt. Auch eine Idee für den Wörthsee? Münster hat Bedenken: „Der Badebus dort hat eine zentrale Station.“ Am Wörthsee müsse er drei Halte anfahren: Steinebach, Campingplatz und Oberndorfer Badegelände. Dafür brauche er eine knappe Viertelstunde. Ein Badebus könne aber trotzdem Teil der Diskussion sein. „Der könnte es am Schluss sein.“

Was den Einheimischen noch mehr Sorgen macht, ist das Neubaugebiet Freiham mit seinen bis zu 30 000 Einwohnern, das in ein paar Jahren fertig sein soll. Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal hält einen Expressbus als direkte Verbindung für sinnvoll. Da müsse man aber über den Mehrwert und Sinn sprechen, sagt Münster. „Auch mit Blick auf die S 8, die in Freiham einen Halt hat.“

