Apartments und Wohnungen auf Supermarkt: Ansturm auf Mietobjekte am Wörthsee

Von: Hanna von Prittwitz

Rund um den Kirchenwirt in Steinebach baut die Gemeinde Wörthsee insgesamt 19 Mietappartements. Dafür liegen schon rund 60 Bewerbungen vor. © Andrea jaksch

60 Bewerber für Appartements bei Kirchenwirt, 150 für Wohnungen auf Supermarkt: Am Wörthsee gibt es einen regelrechten Ansturm auf Mietobjekte.

Steinebach – Der Mangel an Mietwohnungen hat in dieser Woche erneut den Gemeinderat in Wörthsee beschäftigt. Eine Diskussion darüber entzündete sich an einem Antrag auf Nutzungsänderung einer Wohnung zu einer Ferienwohnung.

Die Wohnung befindet sich in einer Wohnanlage mit insgesamt 38 Appartements an der Seestraße. Die Sorge bestand, dass die Wohnung grundsätzlich als Mietwohnung wegfallen und auch leer stehen könnte. Abgesehen davon würde es sich bei der Vermietung um ein Gewerbe handeln.

„Wir haben sehr wenige Mietwohnungen und sollten das ablehnen“, empfahl Bürgermeisterin Christel Muggenthal. „Wenn wir sagen, eine 35 Quadratmeter große und leer stehende Wohnung ist kriegsentscheidend, dann müssten wir auch dafür sorgen, dass die vielen leer stehenden Einfamilienhäuser auf tausend Quadratmeter großen Grundstücken einer Vermietung zugeführt werden“, ärgerte sich Dirk Bödicker (WA). Das würde die Bürgermeisterin tatsächlich sehr gerne tun: „Aber uns sind die Hände gebunden“, sagte Muggenthal. Der Bedarf jedenfalls sei da, und er sei sehr groß. „Allein für die 21 Wohnungen auf dem Nahversorger am Teilsrain haben sich mehr als 150 Personen angemeldet.“ Für die gemeindlichen Wohnungen beim Kirchenwirt in Steinebach gebe es mehr als 60 Bewerber.

Geschäftsstellenleiterin Christa Heintel sprach von einer grundsätzlichen Frage. „Das Beispiel könnte Schule machen.“ Philip Fleischmann (CSU) bezweifelte, dass die Wohnung grundsätzlich dem Wohnungsmarkt zugeführt würde, er halte eine Ablehnung daher für falsch. Dennoch entschieden sich die Gemeinderäte mit 10:6 Stimmen gegen eine Nutzung als Ferienwohnung.

Auf Rückfrage bekräftigte Bürgermeisterin Muggenthal ihre Haltung gegen die Nutzung als Ferienwohnung. „Streng genommen braucht die Gemeinde den privaten Eigentumswohnungsbau nicht“, sagte sie. „Was wir brauchen, sind bezahlbare Mietwohnungen.“ Das belege der immense Andrang beim Kirchenwirt-Projekt und auch bei den sogenannten Starterwohnungen auf dem Supermarkt am Teilsrain. Mit dem Bauherrn, der Quest Baukultur GmbH, sei vereinbart, Bewerbungen von Menschen aus Wörthsee bevorzugt zu behandeln, es gebe für diese ein früheres Bewerbungsfenster. Zu den Wohnungen am Kirchenwirt soll es im Herbst einen Tag der offenen Tür geben. Frühestens Ende des Jahres könnten die Wohnungen bezogen werden, so Muggenthal.

Etwas schneller geht es am Teilsrain. Wie Quest-Geschäftsführerin Sophie Pfaffinger am Freitag sagte, können die Wohnungen dort ab 1. April besichtigt werden. Unter den rund 150 Bewerbern seien etwa 90 Menschen aus Wörthsee. Bei der Vergabe werde versucht, Menschen aus sozialen Berufen zu bevorzugen. Am 21. April ist zudem von 12 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür geplant, an dem sich Interessenten die Wohnungen anschauen können.