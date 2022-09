Arbeiten, wo andere baden gehen

Von: Hanna von Prittwitz

Idyllischer Arbeitsplatz: der Kiosk an der Rossschwemme am Wörthsee.

Ein Arbeitsplatz in schönster Lage, das versprechen zwei aktuelle Pachtangebote der Gemeinde Wörthsee: Sie sucht für ihre Badestellen an der Maistraße und der Rossschwemme in Walchstadt neue Wirte.

Walchstadt – „Let’s make Rossschwemme great again“, unter diesem Motto eröffneten Moritz Naumann und Valentin Girstenbrey 2017 den renovierten Kiosk an der Rossschwemme in Walchstadt. Aktuell ist Naumann gemeinsam mit seinem langjährigen Geschäftspartner Thomas Glashauser noch Pächter des Kiosks, vor drei Jahren hat die Gemeinde den Vertrag verlängert. Nun aber trennen sich wohl die Wege. Das gilt auch für den Foodtruck-Standort am Badeplatz an der Wörthseestraße/Maistraße, der schon seit Wochen geschlossen ist.

Wörthsees Geschäftsstellenleiterin Christa Heintel sah die Situation im Gespräch mit dem Starnberger Merkur pragmatisch: „Diesen Sommer konnte man sich als Kioskbetreiber eine goldene Nase verdienen. Aber an der Rossschwemme war oft geschlossen.“ Die vertraglichen Pflichten seien nicht erfüllt worden. Spaziergänger hätten sich beschwert. Der Gemeinderat habe dann entschieden, die Pacht nicht erneut zu verlängern und den Standort auszuschreiben.

Moritz Naumann macht aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis. „Wir haben viel Herzblut in den Kiosk gesteckt. Wir wollten natürlich weitermachen.“ Dass zu oft geschlossen gewesen sei, „das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung“. Es mache einfach wirtschaftlich keinen Sinn, bei 7 Grad und Nieselregen aufzusperren. „Wir haben an so einem Tag mal in acht Stunden 30 Euro eingenommen. Das Personal langweilt sich da zu Tode. Das ist einfach nicht wirtschaftlich.“ Er hätte sich gewünscht, „dass wir für die Gemeinde bei Kritik erster Ansprechpartner bleiben“. Denn auch über Vertragsänderungen und andere Öffnungszeiten ließe sich immer reden. Stattdessen habe es Anfeindungen gegeben. Der Standort sei nicht mit dem Kiosk von Gene Aurigemma auf der gegenüberliegenden Seeseite zu vergleichen. „Das ist der Sweet-Spot, mit sehr viel Publikumsverkehr.“ Es sei spürbar, dass sich die Gemeinde und auch einige Wörthseer einen Pächter aus dem Ort wünsche. „Aber für so einen Standort brauchst du ein großes Netzwerk. Wir können auf mehr als 50 Leute zurückgreifen, und an schönen Tagen brauchst du allein 15 Leute.“ Sein Partner und er hätten trotz allem an der Rossschwemme viel aufbauen können. „Wir haben Stammkunden, und wir haben Arbeitsplätze geschaffen.“ Er habe der Gemeinde mitgeteilt, dass nun auch viel kaputt gemacht werde. „Ich bin schon lange in der Gastronomie, aber ich habe es noch nie erlebt, dass man einen Partner so abschießt.“

Manfred Zobel, der an der Wörthseestraße/Maistraße einen Foodtruck aufgestellt hat, war gestern nicht zu erreichen. Laut Heintel wird der Truck demnächst aber abgeholt. Laut Ausschreibung, die auf der Gemeindeseite zu finden ist, sollen der Kiosk beziehungsweise ein Foodtruck von 1. April bis 30. September vor allem in den Ferien, an Feiertagen und an Wochenenden von 10 Uhr bis Sonnenuntergang, maximal bis 22 Uhr geöffnet sein. Interessenten haben bis 10. Oktober Zeit, sich zu bewerben. Unterlagen werden per Mail an geschaeftsleitung@woerthsee.de (maximal 7 MB) entgegengenommen. Rückfragen sind möglich unter (0 81 53) 9 85 80.