Auf dem Weg zu fünf Windrädern

Von: Hanna von Prittwitz

Windräder in Aktion: Auch in einem Waldgebiet bei Etterschlag sollen Windkraftanlagen entstehen. Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan in die Wege geleitet. © karl-josef Hildenbrand/dpa

Die Gemeinde Wörthsee ist fest entschlossen: Im Nordosten von Etterschlag sollen fünf Windkraftanlagen entstehen. Die Aufstellung des Bebauungsplans ist seit dieser Woche beschlossene Sache.

Etterschlag – Gemäß dem Teilflächennutzungsplan Windkraft des Landkreises Starnberg ist im Gemeindegebiet Wörthsee eine Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen mit einer maximalen Höhe von 210 Metern ausgewiesen. Die Fläche befindet sich im Nordosten Etterschlags, es handelt sich vor allem um ein Waldgebiet. Dass dort Windräder entstehen dürfen, ist sozusagen festgeschrieben. Verändert haben sich aber die Höhen der Anlagen. Statt maximal 210 Meter, wie in dem Plan festgeschrieben, können sie bis zu 260 Meter hoch sein. Die Befürchtung war, dass eine Änderung des Flächennutzungsplans vonnöten wäre. Das hat sich nicht bestätigt. Wie Bürgermeisterin Christel Muggenthal in der Gemeinderatssitzung diese Woche mitteilte, können abweichende Höhen auch weniger bürokratisch über Befreiungen geregelt werden. Gegen die Stimmen von Carina Bedacht und Peter Gabler (beide CSU) entschied der Gemeinderat, für die Errichtung von insgesamt fünf Windrädern in dem Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen.

Für Muggenthal gibt es zu den Anlagen keine Alternative. Freilich weiß sie auch von Vorbehalten in der Bürgerschaft. „Erste Anwohner sind schon bei mir gewesen. Sie haben Sorge, dass die Windräder der Bebauung zu nahe kommen“, sagte sie. Ein Gutachten werde jedoch über die besten Standorte in dem Bereich entscheiden. Jakob Aumiller (CSU) sorgte sich um die Einflussnahme seitens der Gemeinde. Muggenthal antwortete pragmatisch: „Die Windräder entstehen dort, wo sie den meisten Wind abbekommen.“ Die Gemeinde sei bereits mit Investoren in ersten Gesprächen. Auch Bürger sollen sich beteiligen können.

„Es bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir unsere Klimaziele umsetzen und auch unabhängig werden wollen“, sagte Muggenthal. Vor einigen Jahren noch sei ihr aus der Bürgerschaft erheblicher Widerstand entgegengeschlagen, berichtete sie. „Heute jedoch sagen viele: Wir haben uns das schon gedacht, es geht wohl nicht anders.“ Schon in der Bürgerversammlung hatte Muggenthal für das Projekt geworben. „Ein Windrad produziert bei guten Bedingungen zwölf Gigawatt – damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag, um uns aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, diktatorischen Regimen und Kriegstreibern zu lösen.“