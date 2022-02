Auffahrten gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten sind kommende Woche die Auffahrtsrampen Inning und Wörthsee auf die A 96 nachts zum Teil gesperrt. © dpa

Nahe der Autobahn-Anschlussstellen Inning und Wörthsee an der A 96 finden ab kommenden Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März, umfangreiche Wartungsarbeiten an der mobilen Höhenkontrolle statt.

Inning/Wörthsee - Wie die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, mitteilt, sind dafür Vollsperrungen der Auffahrtsrampen Wörthsee in Fahrtrichtung Lindau sowie Inning in Richtung Lindau und München erforderlich.

Die Wartungsarbeiten finden jeweils nur an einer Auffahrtsrampe statt. Daher kann bei Vollsperrung der Auffahrtsrampe stets die benachbarte Anschlussstelle für die Auffahrt auf die Autobahn genutzt werden. Begonnen wird in der Nacht auf Dienstag, 1. März, an der Anschlussstelle Wörthsee.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf der A 96 finden die Wartungsarbeiten nur in den Nächten zwischen 21 und 5.30 Uhr statt, so die Autobahn GmbH. Die Ausfahrten sind immer ohne Einschränkungen möglich. Die Vollsperrungen der Auffahrtsrampen sowie die Umleitung zu den benachbarten Anschlussstellen sind ausgeschildert. Weil die Wartungsarbeiten nur in den Nächten stattfinden, ist nicht mit größeren Beeinträchtigungen auf den Umleitungen zu rechnen. Die Auffahrt auf die A 96 ist für Rettungs- und Polizeifahrzeuge immer gewährleistet.