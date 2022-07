Ausstellung und Bürgerfest zum Jubiläum

Teilen

Die Ausstellung „50 Jahre Wörthsee“ wurde am Freitag im Beisein von (v.l.) Dirk Schwebe, Bürgermeisterin Christel Muggenthal, Ingo Muggenthal, Edeltraud Schramm, Horst Schramm, Ilse Pflaum, Archivarin Barbara Blankenburg und Edgar Pflaum eröffnet. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Gemeinde Wörthsee ist 50 Jahre alt. Ein runder Geburtstag mit Geschichte, denn die Fusion von Steinebach, Auing, Etterschlag, Walchstadt und Schluifeld ging Anfang der 70er nicht ganz ohne Reibung über die Bühne. Zeitgleich zur Ausstellung feierte die Gemeinde am Samstag ihr Bürgerfest.

Steinebach – Ebenso spannende wie humorige Hintergründe zur Gemeindeverschmelzung vor 50 Jahren gibt es noch bis 16.Juli im Wörthseer Rathausfoyer zu bestaunen. Zur Vernissage der Ausstellung „50 Jahre Gemeinde Wörthsee“ ließ Archivarin Barbara Blankenburg ihr Publikum bereits am Freitag hinter die Kulissen blicken.

„Die Ortsteile von Wörthsee legen großen Wert auf ihre Eigenständigkeit. Steinebach und Etterschlag waren rund 200 Jahre lang Gemeindesitze, davor hatte nur die Hofmark Walchstadt eine Identität“, erklärte Blankenburg, die sich monatelang durch dicke Archivakten sowie zahlreiches Fotomaterial des örtlichen Heimatvereines gearbeitet hat. Zwar war eine Gebietsreform schon seit Jahren im Gespräch, konkret wurde die Fusion jedoch erst im Jahr 1970, als Heinrich Lang, ehemals Bürgermeister von Steinebach, die Sache aktiv in die Hand nahm. Dringender Handlungsbedarf bestand seinerzeit vor allem in Sachen Schulunterricht. „Man hat eine neue Volksschule gebraucht, die kleinen Dorfschulen platzen aus allen Nähten. Das waren Zustände – da hatte man zu erwarten, dass die Bildung leidet“, so die Archivarin. Die 1941 geborene Steinebacherin und ehemalige Gemeinderätin Elisabeth Kruppa, erinnert sich heute gerne an das kleine Schulhaus ihrer Kindheit: „Ich bin bis zur siebten Klasse in Steinebach zur Schule gegangen.“

Die Zeit war knapp bemessen: Bei einem freiwilligen Ortsteil-Zusammenschluss bis Anfang April 1971 waren hohe Fördermittel zu erwarten, durch die der ersehnte Schulbau finanziert werden könnte. Steinebachs Vorstoß stieß in Etterschlag zunächst auf Skepsis. Der Bürgermeister von Etterschlag, Josef Wirth, musste zuerst sicherstellen, dass der Bevölkerung durch die Zusammenlegung keinerlei Nachteile, etwa in Sachen Fördermittel, entstehen würden. Zahlreiche Sondersitzungen später stimmten die Etterschlager Räte dann doch zähneknirschend zu – mit neun zu zwei Stimmen. Ein echter Krimi, denn die Entscheidung fiel nur einen Tag vor Fristablauf.

Zum Schmunzeln laden heute die diskutierten Namen für die neue Großgemeinde ein. Vor „Steinettstadt“ oder „St. Martin am See“ setzte sich schließlich „Wörthsee“ durch. Als Josef Wirth am 5. März 1972 zum ersten Wörthseer Bürgermeister gewählt wurde, hatte die Seegemeinde weniger als 3000 Einwohner.

Wörthsees vierte Bürgermeisterin Christel Muggenthal beobachtet noch 50 Jahre nach der Reform: „Ich wohne in Steinebach und habe im Nachgang festgestellt, dass es in gewissen Ecken durchaus Empfindlichkeiten gibt.“ Familie Pflaum erlebte praktische Besonderheiten ganz hautnah im Schneewinter 1979. „Bei uns läuft die Grenze durch für Strom und Telefon. Beim Stromausfall der Stadtwerke Fürstenfeldbruck hatten Walchstadt und Etterschlag keinen Strom“, erinnert sich Ilse Pflaum. „Wir haben dann bei den direkten Nachbarn in Steinebach ein Kabel reingesteckt – für die Gefriertruhe“, sagt Ehemann Edgar Pflaum lachend.

Andrang herrschte in der Ausstellung auch am Samstagabend. Denn weil auf dem Rathausvorplatz das Bürgerfest stattfand, war ausnahmsweise auch das Rathaus geöffnet. Und der ein oder andere Besucher vertiefte sich zwischendrin in die von Blankenburg gestalteten Zeittafeln. Hunderte Bürgerinnen und Bürger setzten sich und an weiß gedeckten Tischen unter bunten Wimpeln in der Abendsonne zusammen, unter ihnen auch zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine. „Es war einzigartig schön“, schwärmte Peter Hopmann von Wörthsee Aktiv. Die Gruppierung hatte das Fest mit zahlreichen Helfern organisiert, Veranstalter war die Gemeinde Wörthsee. Es gab sogar einen Tanzboden, auf dem zur Musik von „Klangabasch“ bis in die Nacht getanzt wurde.

„50 Jahre Wörthsee“

Die Ausstellung mit anschaulichem Bildmaterial, Archiv-Dokumenten und Hintergrundwissen ist im Rathaus noch bis zum Samstag, 16. Juli , zu den Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich am Dienstag 16 Uhr bis 18.30 Uhr) sowie samstags von 15 und 18 Uhr zu besichtigen.

Nilda Frangos