Vorm Tunnel sehen immer mehr rot

Die Inninger haben die Nase voll, und nicht nur sie: Der Gemeinderat fordert, das Chaos durch die Höhenkontrollen in den Tunnels Eching und Etterschlag zu beenden. Es gibt bereits Pläne, die Blockaden vor den Röhren, die im Schnitt alle drei Tage vorkommen, zu reduzieren.

Inning – Der Geduldsfaden von Innings Gemeinderat mit der Autobahndirektion Südbayern (ABDSB) ist gerissen. Der Gemeinderat beschloss, von der Behörde Aufklärung und Abhilfe für die laufenden Probleme mit der Höhenkontrolle an den A 96-Tunneln zu verlangen. Die ABDSB arbeitet aber bereits an einem System, um die Behinderungen deutlich zu reduzieren.

Jeden dritten Tag ist einer der Tunnel wegen eines zu hohen Lkw blockiert – statistisch gesehen, denn es sind fast 140 Fälle in den vergangen zehn Monaten aktenkundig. Die Verkehrspolizei hatte gestern 136 auf der Liste an beiden Tunnels in beiden Richtungen – und am Nachmittag kamen zwei dazu, je eine an jedem Tunnel in Richtung München. Die Beamten stellen eine auffallende Häufung am Etterschlager Tunnel fest – 105 gegenüber 32 am Echinger Tunnel –, wobei mehr Auslösungen in Richtung Lindau erfolgen als Richtung München. Die Zahlen der ABDSB sind noch höher: 168 insgesamt, davon 125 am Etterschlager Tunnel (63 Richtung Lindau, 62 Richtung München).

Das Prozedere ist immer dasselbe: Die Höhenkontrolle löst wegen eines Lkw aus, der Tunnel wird gesperrt, Autofahrer suchen sich andere Wege. Leidtragende sind die Inninger, aber auch die Etterschlager. „Heute Früh herrschte totales Chaos“, erklärte Bürgermeister Walter Bleimaier am Dienstagabend. Autofahrer hätten bis zu einer Stunde warten müssen. Hinzu kam eine Sperrung der B 471 nach einem Unfall. Gegen Unglücke könne man nichts unternehmen, dass dann mehr Verkehr durch Inning fließt, kann Bleimaier nachvollziehen. Aber gegen die aus seiner und vieler anderer Sicht unnötigen Sperrungen durch die Höhenkontrolle müsse man etwas unternehmen. „Wir haben schon genug Verkehr“, erklärte er.

Der Gemeinderat sieht es ebenso. „Das geht seit einem Jahr so“, klagte Michael Buchner (BIZ), durch die Störungen würden „Verkehrsteilnehmer in Geiselhaft genommen“. In einigen Jahren habe man in Inning Baustellen, die Umleitungen erforderlich machten. Herrsche dann noch die heutige Situation, „kommen wir aus Inning nicht mehr heraus“. Bleibt die Frage, warum seit der Tunnelsanierung Probleme auftreten, die es vorher nicht gab. Die einen vermuten einen falschen Winkel bei den Tunnelrampen, die anderen ein falsch eingebautes Höhenkontrollsystem. Bei keinem Tunnel gebe es solche Schwierigkeiten, erklärte Barbara Wanzke (Grüne): „Bei uns kann dann doch irgendwas nicht stimmen.“ Auch Johann Ritzer (FBB) kann sich nur wundern, dass Lkw urplötzlich nicht mehr durch den Tunnel passen. Die Autobahndirektion kann Ritzers Frage einfach beantworten: Es gab vor der Sanierung gar keine Höhenkontrolle, dafür öfter Beschädigungen durch zu hohe Fahrzeuge.

Buchner ist aufgefallen, dass die Lampen bei der Sanierung von der Seite an die Tunneldecke verlagert wurden, was die Höhe einschränke – er hält das für einen Planungsfehler. Laut des offiziellen Tunnelplans, den die ABDSB auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat, ist unter den Lampen noch ein Freiraum von 4,5 Meter. Das ist etwas weniger als vor der Sanierung, die Positionierung der Lampen jedoch ist nach den neuen Vorgaben Pflicht. Nach der Straßenverkehrsordnung dürfen Lkw vier Meter hoch sein, sonst brauchen sie eine Sondergenehmigung.

Der Ablauf danach ist immer derselbe: Wird 500 Meter vor dem Tunnel von vier Sensoren eine Höhenüberschreitung von offiziell 4,4 Meter registriert, schaltet die Ampel am Tunnel auf Rot. Dann muss eine Streife der Verkehrspolizei anrücken und entscheiden, ob der Lkw langsam durch den Tunnel fahren kann oder ob er wenden muss. Letzteres kam auch schon vor, berichtet Thomas Totzauer als Chef der Verkehrspolizei, zumeist ohne große Probleme. „Die meisten kommen durch den Tunnel“ – ob das klappt, messen die Beamten vorher nach.

Übrigens kostet eine Auslösung der Höhenbegrenzung die Fahrer zwischen 180 Euro bei einer Plane und 240 Euro in anderen Fällen. In einigen Fällen werden auch die Spediteure belangt. Zumeist sei es „Schlamperei und Sorglosigkeit“ der Fahrer, sagt Totzauers Kollege Heinz Angermeier. Die Herkunft sei international, Deutsche ebenso wie Polen, Spanier oder Osteuropäer. Oft sind es nicht fixierte Planen, die bei der Fahrt hochwehen; ebenso oft ist schlicht die Ladung zu hoch. Beispiel: ein Baggertransport. Sparen sich Fahrer beim Beladen das Ausrichten des Arms, ist er schnell zu hoch. Ob die gefahrene Geschwindigkeit der Brummis den Unterschied macht, ist Spekulation. Auf der A 96 jedenfalls ist das Tempo im Schnitt höher als etwa im Aubinger Tunnel, vermutlich etwa um zehn km/h – es keine stationären Blitzer. Dass nur jeder 350 000. Lkw auf der A 96 rechnerisch die Kontrolle auslöst, ist für die Autofahrer ein schwacher Trost.

Ob nun 137 oder 168 Auslösungen – beides ist viel im Vergleich zu anderen Tunnels. Aber auch dort – etwa am Aubinger Tunnel – gebe es Höhenkontrollauslösungen, sagt Totzauer. Laut ABDSB waren es in der selben Zeit insgesamt 38. Dennoch: „Es ist schon ein Ärgernis“, sagt der Polizeichef, speziell für Autofahrer, die stehen, obwohl sie nicht betroffen sind. Die Verkehrspolizei fragt derzeit bei Lkw-Fahrern ihre Strecken ab, schließlich ist eines auffällig: Es muss eine Reihe von Lkw geben, die in Eching durchkommen, in Etterschlag aber nicht mehr. Totzauer fordert eine frühzeitige Information der Fahrer, am besten schon bei der Auffahrt auf die A 96, zumindest aber an der Ausfahrt vor den Röhren, „damit sie gar nicht bis zum Tunnel kommen“.

Die Inninger haben nun einen formellen Beschluss, den es im ebenfalls stark betroffenen Wörthsee noch nicht gibt. Bürgermeisterin Christel Muggenthal kennt zwar den „Katastrophenstau“ auf der Begleitstrecke und durch Etterschlag und auch die lauten Durchsagen bei der Auslösung, die nachts durch den Wörthseer Ortsteil hallt. „Das ist nicht gerade leise“, sagt sie. Da sie demnächst sowieso einen Termin mit Vertretern der Autobahndirektion hat, will sie das Thema dort ansprechen: „Die Inninger haben völlig recht, die Autobahndirektion muss sich da was überlegen.“

Das tut sie schon. Ab Frühjahr soll es mobile Höhenmessungen vor den Ausfahrten Wörthsee und Greifenberg und auf den Auffahrten in Inning geben. So sollen zu hohe Lkw erkannt und ausgeleitet werden, bevor sie den Tunnel erreichen. Das kostet einen siebenstelligen Betrag, sagt ABDSB-Sprecher Josef Seebacher. Begeistert ist man dort darüber nicht: Lkw dürfen maximal vier Meter hoch sein, die meisten seien aber nach Lasermessungen von Haus aus 4,20 bis 4,30 Meter hoch. Man müsse nun Steuergeld dafür verwenden, die Folgen eines Rechtsverstoßes in Grenzen zu halten. Die hohen Zahlen in Etterschlag seien „überraschend und ein Mysterium“, sagt Seebacher. Alle bisherigen Maßnahmen wie zusätzliche Beschilderungen haben nichts gebracht. Obwohl: „Die kann keiner übersehen“, meint Seebacher.

Die Höhenkontrolle abschalten, scheidet für die Behörde komplett aus. Dann könnte ein Lkw die Sicherheitstechnik an der Decke beschädigen. Fällt diese aus, erklärt Seebacher, müsse der Tunnel bis zur Reparatur komplett gesperrt werden. Und wenn es mehrere Wochen sind.