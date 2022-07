Badegäste klagen über starken Juckreiz: Zerkarien im Wörthsee

Von: Hanna von Prittwitz

Am Wörthsee ist viel los, einige Badegäste haben dabei aber nicht nur Spaß. Sie klagen über Juckreiz (Symbolfoto). © Stefan Schuhbauer-von Jena

Badegäste am Wörthsee klagen über starken Juckreiz. Hintergrund ist ein Zerkarienbefall. An der Wasserqualität haben Fachleute aber nichts zu beanstanden.

Wörthsee – Die Wassertemperatur der Seen steigt, und damit wächst auch das Risiko der sogenannten Badedermatitis. Bei mehreren Badegästen am Wörthsee ist es bereits zu stark juckenden Hautausschlägen gekommen. Wie Gemeinde und Gesundheitsamt mitteilen, handelt es sich um Zerkarien.

Die Badedermatitis wird durch im Wasser lebende Larven kleiner Saugwürmer verursacht. Diese Larven heißen Zerkarien. Sie sind an Stellen zu finden, an denen sich viele Wasservögel und Wasserschnecken im Badebereich tummeln. Enten scheiden mit dem Kot die Eier der Erreger aus, die Wasserschnecken fungieren als Zwischenwirt für die Larven. Wassertemperaturen über 24 Grad begünstigen das Überleben der Zerkarien. Den Menschen befallen sie eher versehentlich als Fehlwirt. Nach dem Eindringen in die Haut sterben die Larven ab. Geschieht dies zum ersten Mal, passiert nichts. Erst bei wiederholtem Baden findet eine Sensibilisierung mit verstärkter Symptomatik statt, die dann aber bis zu zehn Tage und länger anhalten kann und äußerst lästig ist.

Die Behörden raten daher, längere Aufenthalte im Flachwasserbereich zu vermeiden und bei bereits bestehenden Hautirritationen auf das Baden zu verzichten. Nach dem Baden sollten die Badekleidung gewechselt und der Körper abgerieben werden. Das Auftragen von Cremes kann das Eindringen der Zerkarien erschweren, aber nicht verhindern. Bei besonders starkem Juckreiz sollte ein Arzt aufgesucht werden. Wasservögel sollten auf gar keinen Fall gefüttert werden, erst recht nicht im Badebereich, da ihre Anwesenheit den Parasitenbefall erhöht.

Mit der Wasserqualität habe dies nichts zu tun, darauf weisen die Behörden explizit hin. Im Gegenteil, diese sei nicht zu beanstanden.