Bücherei sammelt jetzt Saatgut

Von: Peter Schiebel

So sieht die Jungfer im Grünen aus. © Seeliger

Die Gemeindebücherei Wörthsee erweitert ihr Angebot um eine Saatgutbibliothek. Nun sind alle Hobbygärtner aufgerufen, Samen von Blumen-, Kräuter- und Gemüsepflanzen abzugeben. Im kommenden Frühjahr können sich Interessierte das Saatgut dann abholen und zu Hause aussäen.

Wörthsee – Die Blumen sind verblüht, die Kräuter abgeerntet, das Gemüse ist verarbeitet: Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein neues Projekt der Gemeindebücherei Wörthsee. Die will nämlich eine Saatgutbibliothek aufbauen, ein im besten Sinn des Wortes buntes Sortiment aus allen möglichen Pflanzensamen, die interessierte Bürger im nächsten Frühjahr in der Bibliothek abholen und zu Hause im Garten oder auf dem Balkon aussäen können. Damit genügend Saatgut vorhanden ist, hat die Gemeinde nun einen entsprechenden Aufruf gestartet.

„Hobbygärtner werden gebeten, Saatgut aus ihrem Garten getrocknet und in Tütchen beschriftet in der Bücherei vorbeizubringen“, erklärt Juliane Seeliger-von Gemmingen von der Gemeindeverwaltung. Dafür eigneten sich Teefiltertüten, Butterbrottüten oder Briefumschläge. Zudem würden bedruckte Umschläge zum Abfüllen und Beschriften in der Bücherei zur Mitnahme ausliegen. Neben dem Namen der Pflanze können gerne noch weitere Angaben, etwa zu Farbe und Höhe oder Saat- und Erntezeitpunkt, gemacht werden. Zu beachten ist allerdings: „Die Samen sollten trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.“ Wichtig ist der Bücherei zudem, dass nur Saatgut von heimischen Pflanzen abgegeben wird – und dass es sich um samenfestes Saatgut handelt. Sogenannte F1-Hybride sollten nicht abgegeben werden.

Die Mitarbeiter der Bücherei sortieren die Saatgutspenden dann in die Kategorien Blumen, Kräuter und Gemüse, verpacken sie in einheitliche Tütchen, beschriften diese – und lagern sie erst einmal ein. Den Winter über sollen die Samen im Rathauskeller in Steinebach liegen, sagt Seeliger-von Gemmingen. „Da ist es schön dunkel und kalt.“ Zur Aussaat im Frühjahr können die Tütchen dann abgeholt werden – verbunden mit der Hoffnung, dass die Entleiher im Herbst wiederum getrockneten Samen vorbeibringen. „Dadurch entsteht ein Kreislauf, das Projekt trägt zum Erhalt der Pflanzenvielfalt bei, und ganz sicher wird auch gärtnerische Freude geteilt“, betont Seeliger-von Gemmingen. Sie selbst ist auch schon eifrig beim Sammeln, hat unter anderem Saatgut für Ringelblumen, Zinnien, Jungfer im Grünen, Dill, Fenchel und Koriander eingetütet. Auch Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Wörthsee würden sich an dem Projekt beteiligen, sagt sie.

Die Saatgutbibliothek in Wörthsee ist die zweite ihrer Art im Landkreis. Bereits vor einem Jahr hat die Stadtbibliothek Starnberg damit angefangen. Mit den Kolleginnen dort habe es auch einen Austausch gegeben, sagt Juliane Seeliger-von Gemmingen. Wer mitmachen möchte, kann das getrocknete, eingetütete und beschriftete Saatgut zu den Öffnungszeiten der Gemeindebücherei (Seestraße 20) vorbeibringen: montags von 9.30 bis 12 Uhr, dienstags von 16.30 bis 19.30 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr.