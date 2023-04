Bürger spendet vier Defibrillatoren

Von: Hanna von Prittwitz

Da ist die Freude groß: Dr. Joachim Doeffinger (l.) und Wolfgang Taschner vom Seniorenbeirat freuen sich über die vier gespendeten Defibrillatoren. Dieser hier befindet sich beim Il Kiosko am Birkenweg in Steinebach. © Dagmar Rutt

Ein Bürger aus Wörthsee hat dem Seniorenbeirat vier Defibrillatoren gespendet. Auslöser waren ein Antrag des Seniorenbeirats – und die Berichterstattung im Starnberger Merkur.

Wörthsee – „Wir sind echt begeistert, dass endlich mal was klappt.“ In Wolfgang Taschners Stimme schwingt Freude mit. Gemeinsam mit Dr. Joachim Doeffinger hat er im Februar im Namen des Seniorenbeirats die Installation von drei öffentlich zugänglichen Defibrillatoren in der Gemeinde Wörthsee beantragt. In der Gemeinderatssitzung Anfang März war die Grundstimmung zwar positiv, das Thema wurde aus unterschiedlichen Gründen jedoch vertagt. Der Starnberger Merkur hat darüber berichtet. „Den Artikel hat ein Bürger aus Wörthsee gelesen und gleich vier Defibrillatoren für uns bestellt“, erzählt Taschner. Alle vier wurden bereits installiert.

Fragen nach Zuschüssen, nach Standorten und dem Einverständnis beispielsweise der Kiosk-Pächter, bei denen die Defibrillatoren installiert werden sollen – all diese Punkte wollte die Verwaltung noch vor einer Entscheidung klären. Also stellte der Gemeinderat den Tagesordnungspunkt zurück. Zum großen Verdruss des Seniorenbeirats. „Es werden oft vor allem die Gründe aufgezählt, die gegen etwas sprechen“, bedauert Taschner. Umso größer ist die Freude über den beherzten Spender, der namentlich nicht genannt werden will. „Er hat die Geräte einfach bestellt. Sie sind schon da und der Spender hat sie auch schon anbringen lassen“, sagte Taschner gestern.

Die Defibrillatoren befinden sich an folgenden Standorten: beim Badeplatz am Kiosko in Steinebach, gegenüber vom Rathaus an der Seestraße, beim Kiosk an der Maistraße und am Kiosk an der Rossschwemme in Walchstadt. „Wir wollen nun noch ein paar Schilder anbringen, damit die Menschen wissen, wo sie die Geräte finden“, kündigt Taschner an. Die Kosten pro Gerät schätzt er auf rund 1600 Euro.

Ein Defibrillator kann bei plötzlichem Herzstillstand zur Wiederbelebung eingesetzt werden. Die Geräte sind so gestaltet, dass Laien damit ohne Probleme umgehen können. Sie sehen ein bisschen aus wie ein Verbandskasten und sind im Notfall leicht zu bedienen. Über eine eingebaute Sprachfunktion wird erklärt, welche Handgriffe im Notfall zu tun sind. An den Kästen sind zwei Kabel angeschlossen, an deren Enden sich etwa postkartengroße Aufkleber befinden – sogenannte Elektroden. Über sie wird das Gerät mit der bewusstlosen Person verbunden. Der Seniorenbeirat hat angekündigt, zeitnah eine Einweisung an den Geräten anzubieten. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Weitere Defibrillatoren befinden sich bereits im Rathaus in Steinebach, beim Segelverein Wörthsee sowie im Albrecht-Deyhle-Haus beim SC Wörthsee.

Neben den Defibrillatoren hatten sich die Seniorenbeiräte auch mehr öffentliche Toiletten gewünscht. Auch dieser Antrag wurde nicht positiv beschieden und vor allem aus finanziellen Gründen vertagt. Mit dem Hinweis, dass das Bauamt in Wörthsee unterbesetzt sei.