Containeranlage: Räte winken Antrag durch

Von: Hanna von Prittwitz

Bald neue Heimat zahlreicher Geflüchteter: Auf dieser Fläche an der Etterschlager Straße in Waldbrunn soll die Containeranlage entstehen. © andrea jaksch

Wörthsees Gemeinderäte haben in der Sitzung am Mittwochabend den Antrag für den Bau einer Containeranlage für Geflüchtete in Waldbrunn durchgewunken. Am 21. März soll es eine Informationsveranstaltung zu dem Thema geben.

Waldbrunn – Wörthsees Gemeinderäte hatten in ihrer Sitzung am Mittwochabend nur wenig gegen den Bauantrag des Landratsamts Starnberg einzuwenden, der die Errichtung einer Containeranlage für Geflüchtete auf dem Blumenfeld in Waldbrunn vorsieht. Einstimmig segneten sie den Bauantrag ab. Einzig die Stellplätze waren ein Thema.

Demnach sollen auf der Fläche 22 zweigeschossige Module mit insgesamt 132 Betten aufgebaut werden. Weitere bauliche Anlagen sind eine Trafostation, ein Wach- und Trockenraum sowie ein Spielplatz. Dazu kommen Stellplätze für insgesamt 45 Fahrräder, zwei Kfz-Stellplätze, zusätzliche Räume für die Integrationsbetreuung und Sprachkurse, einen Bereich für den Helferkreis sowie ein Container für Kinderwagen. Die Brutto-Grundfläche beträgt 1894 Quadratmeter, die Zufahrt erfolgt über die Etterschlager Straße.

Die zwei Autostellplätze irritierten die Gemeinderäte. „Wegen der beengten Platzverhältnisse ist ein satzungsgemäßer Nachweis der Stellplätze nicht möglich“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Die Satzung schreibt eigentlich je Wohnung bis 50 Quadratmeter einen Stellplatz, bis 120 Quadratmeter 1,5 Stellplätze vor. Die Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass die große Mehrheit der zukünftigen Bewohner kein Fahrzeug besitze, so die Verwaltung.

Florian Tyroller (Grüne) war damit nicht glücklich: „Zwei Stellplätze erscheinen mir als zu wenig, das geht nach unserer Satzung auch gar nicht. Und vor anderen Anlagen stehen immer mehr Autos.“ Bürgermeisterin Christel Muggenthal versprach, die Anregung aufzunehmen. „Es handelt sich um einen Standardbauantrag, wir haken da nach.“ Geschäftsstellenleiterin Christa Heintel ging davon aus, dass voraussichtlich Platz für vier Stellplätze sei. Dr. Harald Lossau (FW) wünschte zudem die Bereitstellung von Mitfahrbänken an der Etterschlager Straße. Dies war bisher ausgeschlossen worden, da die Etterschlager Straße vom ÖPNV versorgt wird. Doch Lossau beharrte: „Die Bänke sind eine günstige Sache und keine Konkurrenz zum Busverkehr.“ Außerdem könne man von Mitfahrerbänken aus in jede Richtung starten.

Am Dienstag, 21. März, soll ein Informationsabend zu der Wohnanlage stattfinden. Dieser beginnt um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Wörthsee, erwartet werden dazu Mitarbeiter des Landratsamts. „Wir laden außerdem die Pfarrer, Vereine und Unternehmen ein“, kündigte Muggenthal an. Und sie appellierte an die Fraktionen im Gemeinderat, zu kommen. „Wir sollten zeigen, dass Integration funktioniert.“