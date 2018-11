Offener Badeplatz am Urban-Dettmar-Haus?

Die CSU Wörthsee hätte am Urban-Dettmar-Haus in Steinebach gerne einen offenen Badeplatz. Der entsprechende Antrag dazu hängt aber bei der Gemeinde in der Warteschleife.

Wörthsee – Das Seegrundstück des Urban-Dettmar-Hauses in Steinebach e ist derzeit ungenutzt. Die CSU Wörthsee möchte dies ändern und hat nun bei der Gemeinde den öffentlichen Zugang zum See gefordert. In der Sitzung am morgigen Mittwoch allerdings steht das Thema nicht zur Diskussion.

Wie Philipp Fleischmann in einer Pressemitteilung berichtet, verwildert das Grundstück derzeit. „Bei weiterem Bewuchs besteht die Gefahr, dass das Grundstück unbetretbar wird“, so der Vorsitzende der CSU Wörthsee. Schon im September 2015 habe der Ortsverband darauf gedrängt, den Badeplatz öffentlich nutzen zu können. „Der Antrag wurde nicht weiterverfolgt, um dem neuen Betreiber des Urban-Dettmar-Hauses, der Nachbarschaftshilfe in Wörthsee, die Nutzung des Seegrundstückes zu ermöglichen“, erklärt Fleischmann. Die NBH habe jedoch bisher aus verschiedenen Gründen abgelehnt und in „ihrer letzten Jahreshauptversammlung beschlossen, in dieser Sache nichts zu unternehmen“. Die CSU beantrage daher endlich die Verhandlung und Ausarbeitung einer rechtskräftigen Vereinbarung mit dem Ziel, einen öffentlichen Zugang zum See zu schaffen. „Eine solche Vereinbarung ist nötig, da laut Auskunft der Verwaltung gemäß Schenkungsvertrag aus dem Jahr 1981 lediglich zwei Ehepaaren, die ehemalige Mitarbeiter der Firma Dettmar waren, auf Lebzeiten ein Aufenthaltsrecht auf dem Badeplatz am Seeufer zustünde und andernfalls die Schenkung rückabgewickelt werden müsse“, erklärt Fleischmann. Die Gemeinde habe jedoch offenbar „kein besonderes Interesse in der Angelegenheit“, so Fleischmann. Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung von Naherholung sei diese Haltung allerdings „völlig unklar“, findet er. Auch rechtlich sieht er keine Barrieren: eine Nutzungsvereinbarung stehe nicht im Widerspruch mit dem ursprünglichen Schenkungszweck.

Die CSU würde darüber im Gemeinderat gerne abstimmen lassen. „Trotz fristgerechter Zustellung wird über das öffentliche Interesse in der nächsten Sitzung aber nicht verhandelt werden“, ärgert sich Fleischmann.