Der Fledermaus auf der Spur

Klein, groß und größer: Erika Kirchberger (l.) hatte für die Teilnehmer der Bat-Night-Wanderung einige Papierfledermäuse dabei. Den großen Abendsegler hat sie aus einem Regenschirm gebastelt. © Andrea Jaksch

Am Wochenende war die Europäische Fledermausnacht, auch Bad Night genannt. Der Kreisverband Starnberg im Landesbund für Vogelschutz lud in Steinebach zu einer abendlichen Wanderung ein.

Steinebach – Sie schläft am Tag und jagt nachts: die Fledermaus. Von deutschlandweit 27 vertretenen Arten, sind 25 in Bayern zu beobachten. Das machten etwa 15 Teilnehmer der „Bat Night“ in Steinebach. Unter dem Motto „den Fledermäusen auf der Spur“ hielt Edith Kirchberger vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) Starnberg einen Vortrag über Fledermäuse und spürte die Tiere mit dem Bat-Detektor auf.

„Die Bat Night findet international in 35 Ländern statt“, sagte Kirchberger. „Es stehen also gerade noch mehr Leute draußen und hören etwas über Fledermäuse.“ Mit gebastelten Papierfledermäusen in Echtgröße veranschaulichte sie ihren Vortrag über Wasser- und Zwergfledermäuse, die Hufeisennase, den Abendsegler oder das Mausohr. Die größten Tiere, die Abendsegler, haben eine Flügelspannweite von 38 Zentimeter, die kleinsten Zwergfledermäuse kommen auf die Größe einer Streichholzschachtel.

„Ich fand am interessantesten, wo sie wohnen“, sagte der achtjährige Felix aus Wörthsee. Tagsüber schlafen die Tiere kopfüber – in Brennholzlagern, hinter Fensterläden oder auf dem Dachboden. Gemeinsam mit den anderen Kindern betrachtete er Fledermauspräparate und wog Steine, die das Gewicht der Tiere hatten: Je nach Art zwischen fünf und 35 Gramm. Nachts gehen sie auf Insektenjagd. „Sie fliegen mit ihren Armen und Fingern“, erklärte Kirchberger und zeigte ein aus einem Regenschirm selbst gebasteltes Fledermausmodell. „Zwischen den Fingern haben sie ihre gut durchblutete Flughaut.“ Damit gehören Fledermäuse und Flughunde zu den einzigen fliegenden Wirbeltieren neben den Vögeln. Die Orientierung erfolgt trotz vorhandener Augen über ihre großen Ohren, mit denen sie in der Lage sind, Ultraschalllaute wahrzunehmen. Damit können die Tiere sogar kleine Mücken lokalisieren. Während der Mensch Töne bis zu einer Frequenz von 20 000 Hertz hören kann, ortet die Fledermaus hochfrequente Laute bis zu 200 000 Hertz. Um da mithalten zu können, hatte Kirchberger ihren Fledermausdetektor dabei. „Das Gerät macht den Ultraschall der Fledermäuse für uns hörbar, und zeigt so, ob Tiere in der Nähe sind“, erklärte sie.

Auf dem nahe gelegenen Feld, wo der Detektor zum Einsatz kam, schlug er mehrfach an. Die Gruppe konnte so Abendsegler, Zwergfledermäuse, Rauhautfledermäuse und das Mausohr beobachten. „Wir haben Glück heute“, so Kirchberger. Die Gruppe hatte nicht nur ein kleines Regenloch erwischt, sondern es gab auch mehr, als sonst zu sehen.

Ralf Naujoks aus Steinebach hat viel Neues erfahren. „Ich hatte selbst einmal Kontakt mit einer Fledermaus, und deshalb hat mich der Vortrag heute interessiert“, sagte er. „Sie ist tagsüber gegen das Fenster geflogen.“ Mit Handschuhen habe er das Tier in den Schuppen gebracht und abends auf einen Balken im Garten gehängt, von wo sie alleine wegflog. „Wenn man eine Fledermaus findet, dann unbedingt Handschuhe anziehen“, sagte Kirchberger. „Dann kann man sie wenn nötig in einen Karton setzen und einem Tierheim oder an den LBV geben.“ Sollte sich das Tier ins Zimmer verirren, solle man nichts machen. „Einfach hängen lassen und abends das Fenster aufmachen. Die Fledermäuse fliegen selbst raus“, so Kirchberger. Sie erklärte auch, wie man sonst noch helfen kann. Nämlich mit einem frei anfliegbaren Fledermauskasten in fünf bis sechs Metern Höhe oder einem Beet mit nachtblühenden Pflanzen, um Insekten anzulocken.

Vanessa Lange