Die Cellobauerin aus Steinebach

Von: Hanna von Prittwitz

Viel Handarbeit für den guten Klang: Antonia Meyer baut in einer Wohnung in Steinebach vor allem Celli – und folgt damit einer alten Familientradition. © Andrea Jaksch

Ein eigens gebautes Instrument, das ist der Traum vieler Musiker. Antonia Meyer kann ihn erfüllen. Sie hat Geigenbau erlernt, mittlerweile 30 Instrumente gebaut – und eine Werkstatt in Steinebach.

Steinebach – Als Werkstatt dient in Steinebach eine Wohnung, die Geigenbauerin Antonia Meyer mitbenutzen darf. Dort stehen aufgereiht mehrere Celli, es gibt eine Werkbank und einen Schrank, in dem die 38-Jährige Schnitzmesser, Feilen und Geigenbaulöffel lagert. Seit drei Jahren lebt Antonia Meyer in Steinebach, Geigenbauerin ist die gebürtige Landsbergerin schon viel länger. In Augsburg betreibt sie gemeinsam mit Jan Bacher, einem Studienkollegen, eine Werkstatt. Gerade erst feierten die beiden dort mit vielen Gästen das zehnte Jubiläum.

Antonia Meyer kommt aus einer musischen Familie. Die Eltern spielen beide Klavier, die Mutter gibt Unterricht und ist zudem Organistin. Tochter Antonia erlernte sehr früh das Cellospiel, da war sie erst in der zweiten Klasse. Dass unter ihren Vorfahren allerdings auch über Generationen hinweg Instrumentenbauer waren, davon hatte sie lange keine Ahnung.

Beim Vater an der Werkbank entdeckte sie ihre Begabung für Handwerkliches. Lange stand dann die Überlegung im Raum, Musikerin zu werden. Antonia Meyer wusste aber auch, was das bedeutet: „Die Konkurrenz ist sehr stark.“ Also entschied sie sich für Holzdesign und bewarb sich in Garmisch-Patenkirchen an der Schule für Holz und Gestaltung.

Antonia Meyer hat sich auf Celli spezialisiert

Dass daraus Musikinstrumentenbau wurde, ist einem Besuch Meyers in der Staatlichen Musikinstrumentenbauschule Mittenwald zu verdanken. Sie war fasziniert von den Werkstätten dort, von der Atmosphäre. Dabei ist die Ausbildung zur Geigenbauerin lang. Dreieinhalb Jahre dauerte sie damals, heute sind es immer noch drei. Sieben Jahre später ging Antonia Meyer nach Markneukirchen, seit Jahrhunderten ein für den Geigenbau ebenso renommierter Ort wie Mittenwald. Dort machte sie den Bacherlor und die Meisterprüfung im Fach Instrumentenbau für Streichinstrumente. Zwischendrin arbeitete die Landsbergerin in Cremona, der Geburtsstadt von Antonio Stradivari, dessen Instrumente teilweise Millionen Euro wert sind.

Heute hat sich Antonia Meyer auf den Neubau von Geigen und vor allem Celli spezialisiert. Jeweils 15 hat sie bereits gebaut, spielt auch selbst auf einem eigenen Instrument. Drei bis vier Monate dauert es, bis beispielsweise ein Cello fertig ist. „Die Instrumente sind immer anders, schon allein wegen des Holzes. Jedes hat seinen eigenen Stil“, erklärt Meyer. In den Monaten der Herstellung tauche sie tief ein in ihre Arbeit. „Dann gelingt es auch am besten.“ Oftmals folgen dann wieder Monate, in denen sie restauriert und repariert.

Die Decken der Instrumente sind aus Fichte, Zargen und Boden aus Bergahorn. Das Holz kommt aus Südtirol und Bosnien, „der Bergahorn dort ist besonders schön“. Die Kosten für ein Cello liegen im fünfstelligen Bereich.

Von einigen Instrumenten kann sie sich nur schwer trennen

Nur eines ihrer Instrumente hat sie nach einem Lack-Experiment nicht verkauft, ein anderes ist in der Schule in Mittenwald geblieben. Ihr Meisterstück, ebenfalls ein Cello, spielt eine Cellistin in München. „Manchmal kann ich mich schon schwer trennen“, räumt Antonia Meyer ein. Doch sie freue sich, Konzerte zu besuchen, bei denen auf ihren Instrumenten gespielt werde. In München besitzen die renommierten Cellisten Michael Rupprecht und Franz Lichtenstern ebenfalls ein Cello von Antonia Meyer.

Erst während ihres Besuchs der Meisterschule in Markneukirchen hatte sich herausgestellt, dass die Wahl-Steinebacherin als Instrumentenbauerin einer Familientradition folgte. „Ich habe damals Ahnenforschung betrieben“, erzählt sie. Und siehe da: Über viele Generationen hinweg gab es in der Familie Geigenmacher, die in Markneukirchen lebten und arbeiteten.

Zum Cellospiel kommt Antonia Meyer in diesen Zeiten nicht so oft, dabei ist sie unter anderem Mitglied eines Streichquartetts. Doch Söhnchen Maximilian, eindreiviertel Jahre alt, und die Renovierung eines Hauses in Walchstadt mit ihrem Lebenspartner zusammen brauchen viel Zeit. Nur für den Instrumentenbau, dafür ist Platz. Kontakt am besten per E-Mail an antoniameyer@geigenbauatelier-augsburg.de.