Die Neuen in der Pension am See

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Philipp Müller (l.) und Corsin Zarn haben die Pension am See gepachtet - samt Segelschule und Bootsverleih. © Photographer: Andrea Jaksch

Zwei junge Männer und ein Wagnis: Philipp Müller aus Steinebach und Corsin Zarn aus Zürich sind die neuen Pächter der Pension am See in Steinebach.

Steinebach – Die Pension am See in Steinebach liegt grandios am Wörthsee, ist aber so verwunschen und unauffällig, dass viele sie gar nicht wahrnehmen. Dann schon eher die Segelschule und den Bootsverleih nebenan, und vor allem Besitzer Peter Gastl (84), der seit vielen Jahren am Eingang seine selbst geräucherten Fische anbietet – ein gewohntes Bild, nicht nur an Sommertagen. Hinter den Kulissen jedoch tut sich gerade eine Menge: Nach 25 Jahren hat der Steinebacher Peter Hopmann seinen Pachtvertrag mit Gastl beendet. Die Neuen sind Philipp Müller (31) und Corsin Zarn (35).

Ein bisschen ist den beiden jungen Männern die Anstrengung der vergangenen Monate anzusehen. Binnen Wochen kündigten sie ihre Jobs, gründeten die GmbH „Lago mio“ und klapperten Banken nach einem Kredit ab. Nun stehen sie in Arbeitsklamotten in der Pension am See, die auch in Zukunft so heißen wird, derzeit aber vor allem eine Baustelle ist. Böden müssen erneuert, Wände gestrichen werden. Das Rad ganz neu erfinden an diesem verträumten Ort, das wollen die beiden aber nicht: „Wir wollen keinen Großbetrieb, sondern ein Angebot mit hoher Qualität schaffen.“

Philipp Müller kennt den Ort, er ist hier aufgewachsen. Also spürt er ganz gut, was Steinebach an dieser Stelle verkraftet. Das er nun der Pächter von Pension und Segelschule samt Bootsverleih ist, das kann er selbst manchmal noch gar nicht glauben. Und freut sich riesig. „Ich habe hier als kleines Kind beim Peter Segeln gelernt“, erinnert er sich. Später gab er selbst Kurse, verdiente sein Taschengeld. „Für mich war das alles aber immer mit Peter Hopmann und seiner Frau Moni verbunden, er war gar nicht wegzudenken.“

Müller studierte Sportmarketing, wohnte in München und Innsbruck, hatte einen guten Job mit internationalen Projekten. Dann erfuhr er, dass Peter Hopmann in Rente gehen würde und die Pacht neu vergeben werden soll. „Auf einmal war der Kindheitstraum möglich, und alle anderen Jobs plötzlich nicht mehr interessant.“ Ihm sei aber schnell klar gewesen, dass so was nicht allein zu stemmen ist. Da kommt sein Freund Corsin Zarn ins Spiel. Die beiden kennen sich seit sechs Jahren, Zarn ist mit Müllers Schwester Katja zusammen, die beiden haben einen kleinen Sohn und leben in Zürich.

Zarn, studierter Innenarchitekt und gelernter Metallbauer mit Werkstatt, war gleich angefixt. „Ich fand es eine super Idee und hab ihm Unterstützung zugesagt“, erinnert sich Zarn. „Ich habe Philipp total in der Rolle gesehen, es schien mir wie eine Berufung für ihn.“ Zarn stand mit seiner Expertise für die Pacht- und Betriebsübernahme zur Seite – tausend administrativen Dingen, die zu erledigen waren. „Wir haben gemerkt, dass wir ein supergutes Team sind“, sagt Zarn. „Ich habe mich dann innerhalb einer Woche entschieden und meinen Job gekündigt.“

„Superintensiv“, sei diese Zeit gerade. „Wir sehen das Potenzial, es gibt ein Feuerwerk an Ideen und Visionen“, sagt Zarn. „Wenn wir nur einen kleinen Teil davon hinbekommen, wäre das schon gut“, ergänzt Müller. Dass die Pension am See kein Selbstläufer ist und das Projekt viel Mut und einen langen Atem erfordert, das ist beiden bewusst. Dass sie ein Angebot schaffen müssen, das auch im Winter greift, ebenfalls. „Der Vergangenheit verbunden, der Zukunft verpflichtet“, nach diesem Motto möchten Müller und Zarn die Pension mit acht Doppelzimmern, einem Familienzimmer und einer Ferienwohnung leiten. Den Sportgedanken möchte Müller etwas höher hängen, schließlich ist er selbst passionierter Segler mit Wettkampferfahrung. Überhaupt richtet sich das Angebot der Frühstückspension mit Segelschule und Bootsverleih an naturverbundene Menschen und Familien, die auch gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen oder gar dem Rad.

Nächste Woche zieht Müller mit seiner Freundin Gloria – die auch schon im Hintergrund mitarbeitet – erst mal aus München zurück nach Steinebach. Zarn will vorerst weiter pendeln. In der Pension arbeiten vor allem Handwerker aus der Umgebung, viele kennen die Pension schon lange. Komplizierter gestaltet sich die da die Suche nach Personal. „Aber ich bin mir sicher, dass wir die richtigen finden, wenn wir zeigen können, was wir bieten“, sagt Zarn. Zur Eröffnung am 1. April gibt es bereits Buchungen.

Draußen vor der Tür steht Peter Gastl. Er hat das Grundstück mit der Pension am See vor mehr als 40 Jahren per Handschlag erworben, die Pension gebaut und die Segelschule gegründet. Er war also etwa so alt wie die beiden jungen Männer, die nun seine Pension gepachtet haben. Ein bisschen argwöhnisch stapft er durch die abgeklebten Flure seiner Pension, aber er freut sich auch und grinst. „Was Gastl hier aufgebaut hat, das ist uns wichtig und soll weiter gepflegt werden“, betont Zarn. „Er gehört einfach dazu.“