Ein Fest und eine Premiere

Von: Hanna von Prittwitz

Schon damals eine lustige Truppe - mit Spitzhelmen. © Archiv

Bei den Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Steinebach-Auing steigt die Spannung. Endlich kann das seit Jahren geplante Festwochenende zum 125. Jubiläum stattfinden. Unter anderem ist im Festzelt ein Fischerstechen geplant. Los geht’s am kommenden Mittwoch, 15. Juni.

Steinebach – So viel Organisiererei, und die dann noch doppelt und dreifach: Genaugenommen tüftelt die Freiwillige Feuerwehr Steinebach-Auing schon seit 2017 am Programm für ihr Fest zum 125. Jubiläum, anstehend 2020. „Wir haben schon drei Jahre vor dem ersten Termin 2020 angefangen, weil wir ja die Künstler rechtzeitig anfragen wollten“, erzählt Kommandant Florian Gebauer. Zweimal mussten die Feuerwehrler dann wegen der Pandemie die große Sause verschieben, einen neuen Termin finden, Künstler engagieren, Karten umtauschen. Endlich aber steigt die Party. Von Mittwoch, 15. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, herrscht in Steinebach rund ums Feuerwehrhaus, Festwiese und Zelt der freudige Ausnahmezustand.

Aus Holz geschnitzte Schilder an den Ortseingängen verbreiten seit wenigen Wochen die Festkunde. Die Schilder schnitzten die Ehrenamtlichen in Eigenregie – so wie sie alles machen rund um das Fest. „Bei uns ist jeder von den Führungskräften engagiert“, berichtet Gebauer. Egal ob Vereinsmitglieder um den Vorsitzenden Gottfried Aumiller, oder die Aktiven der Feuerwehr – alle sind schon im Veranstaltungsfieber. Die Bodenplatten für das Festzelt gegenüber der Feuerwehr in Steinebach liegen längst bereit, das Programm steht. Gebauer ist erleichtert, dass auch die Künstler Zeit gefunden haben am neuen Termin.

Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr gibt es ein witziges Video. Zwei Gestalten messen sich beim Fischerstechen. Ähnlich lustig soll es im Festzelt zugehen. Dort findet nämlich ebenfalls ein Fischerstechen statt. „Das erste im Landkreis in einem Festzelt“, davon sind Gebauer und Andreas Sperling überzeugt. Im Festzelt wird also ein Becken installiert und mit Wasser befüllt. Auf zwei Autoreifen kommen dann Holzbretter, auf diesen dürfen sich die Teilnehmer dann duellieren. „Aber wir nehmen wohl nicht so lange Stangen wie auf dem Video“, sagt Sperling. Das Filmchen haben Sperling und ein gut 15 Köpfe zählendes Team schon 2019 gedreht. Im November und bei zehn Grad Wassertemperatur. Das ist schon lustig anzuschauen.

Natürlich gibt es zu dem großen Fest auch eine Chronik. Denn schließlich geht es vor allem um den 125. Geburtstag der Ortsfeuerwehr. Dabei gab es schon 1881 in Steinebach eine Pflichtfeuerwehr. Am 14. Juli 1895 fand dann die Gründung der Feuerwehr Steinebach mit damals 31 Mann statt, ist der Chronik zu entnehmen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten 1895 Vorstand Ulrich Aumiller und Kommandant Balthasar Aumiller. Feiern konnten die Rettungskräfte in früheren Zeiten schon. Das 40. Jubiläum begingen sie mit einer großen Schauübung unter Beteiligung der Feuerwehren Etterschlag und Walchstadt. Das war 1935. 1966 wurde an das bestehende Gerätehaus der Schlauchturm angebaut. Zum 75. Bestehen konnte dann das neue Feuerwehrhaus eingeweiht werden. Die erste Frauengruppe gab es immerhin 1978, neun Jahre später wurde die Jugendfeuerwehr gegründet.

Voller Vorfreude sind auch Hans Well und die Wellbappn. Well, Vater der Wellbappn mit Tabea, Sara und Jonas Well, war vor vielen Jahren mal in Steinebach, damals mit der Biermösl-Blosn. Natürlich ist klar, dass er beim Kabarettabend am Samstag, 18. Juni, auch die Lokalpolitik aufs Korn nimmt. „Ich habe meine informellen Mitarbeiter schon losgeschickt für einen fundierten Text“, sagt er augenzwinkernd. Der wird wohl nicht ganz bierernst sein, aber doch ein bisschen Wahrheit in sich tragen – so wie man das gewöhnt ist von der Familie Well. Mit Luise Kinseher werden sich die Wells im Festzelt fröhlich abwechseln. „Da macht mal die Luise was und dann wir, so im Wechsel wie früher bei den Abenden mit Gerhard Polt.“ Den Wörthsee kennt Hans Well übrigens sehr gut. Schließlich wohnt er in Türkenfeld und ist regelmäßig in der Früh zum Baden dort: „Weil es der schönste See ist in der Gegend.“

Zum Festwochenende wird es zumindest in Steinebach vorübergehend kurzfristig vorbei sein mit der Beschaulichkeit am See. Die Nachbarn sind informiert. „Und ich glaube, viele freuen sich für uns, dass wir endlich feiern können“, sagt Gebauer.